В ЕС отменили требование носить защитные маски на борту самолетов

На территории Евросоюза отменили требование использовать защитные маски на борту самолетов, введенное ранее из-за пандемии. По решению властей ЕС, ношение масок и респираторов в самолетах и аэропортах с понедельника, 16 мая, не является обязательным, но носит рекомендательный характер.

В свою очередь Германия по-прежнему требует использования масок на борту всех самолетов, вылетающих из ее аэропортов или в них приземляющихся, заявило министерство здравоохранения в Берлине.

В Австрии отменили все ограничения



Между тем, в Австрии отменены все введенные из-за коронавируса SARS-CoV-2 ограничения. В частности, для въезда в страну с 16 мая больше не действует так называемое "правило 3G", требовавшее предъявления справок о вакцинации, перенесенной инфекции или свежего отрицательного теста на коронавирус. Власти в Вене отметили, что в случае появления новых вариантов коронавируса возможно введение новых ограничений.

Тем временем во Франции с 16 мая отменили требование использования защитных масок на наземном общественном транспорте. Маски необходимы теперь лишь в больницах и домах престарелых. В этих заведениях от посетителей по-прежнему требуют и предъявления "медицинского паспорта", то есть свидетельства о вакцинации, выздоровления от COVID-19 или отрицательного теста.



DW