Анушаускас: проблема c позицией Анкары по членству Швеции и Финляндии в НАТО решаема

Проблема c возраженями Анкары против вступления Финляндии и Швеции в НАТО решаема, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

На минувшей неделе Турция заявила, что у нее нет «положительного мнения» о возможности вступления двух скандинавских стран в НАТО из-за скрытых связей с курдскими организациями, но позже заявила, что открыта для переговоров по этому вопросу.

«Возражения Турции, о которых она заявила, касаются не их членства, а пожеланий Турции, которые она хотела бы решить с этими странами на двусторонней основе», — заявил политик журналистам в понедельник.

«До официального принятия Швеции и Финляндии, я думаю, такие вещи действительно можно согласовать», — добавил он.

Парламенты Финляндии и Швеции в понедельник начали рассмотрение планов двух стран по вступлению в НАТО, поскольку они намерены подать заявки на вступление в Североатлантический союз уже на этой неделе.

К такому историческому шагу соседние страны подтолкнула война в Украине, развязанная Россией в конце февраля.

Финляндия официально объявила о своем намерении вступить в НАТО в воскресенье. Правящая партия Швеции также заявила, что поддерживает членство в Североатлантическом союзе, поэтому вполне вероятно, что две страны подадут заявку вместе.

По словам Анушаускаса, других членов НАТО, выступающих против членства этих стран, быть не должно, потому что «это имеет серьезные политические последствия». "Страны не склонны злоупотреблять такими вещами", - сказал литовский министр.

Москва неоднократно предупреждала Финляндию и Швецию, что их стремление вступить в НАТО будет иметь последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил еще в выходные, что блок оценит возможность предоставления Финляндии и Швеции гарантий безопасности в переходный период между подачей заявки на членство и вступлением в альянс.

Вступление скандинавских стран в НАТО особенно важно для стран Балтии, поскольку это должно снизить уязвимость Балтийских государств через так называемый Сувалкский коридор, поскольку у союзников появится больше возможностей для переброски военных в Литву, Латвию или Эстонию.