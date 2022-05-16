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2022.05.16 16:43

Совет по культуре Литвы: во время войны финансировать российскую культуру нельзя

BNS, LRT.lt2022.05.16 16:43
Санкции против России
Санкции против России / Shuttertock.com

Литовский Совет по культуре утверждает, что до сих пор получает заявки на допуск российских авторов и исполнителей к финансируемым проектам, поэтому подчеркивает, что любое содержание страны, представляющее российское искусство, больше не будет финансироваться на время войны в Украине.

По данным Совета по культуре, такие запросы от культурных организаций поступают, несмотря на высказанную 25 февраля позицию членов совета о том, что авторы и исполнители из России нежелательны в Литве.

В ответ на это неделю назад члены Литовского совета по культуре подтвердили свое восприятие российской культуры как мягкой силы в Литве и ужесточили свою прежнюю позицию.

«Члены Совета по культуре Литвы (...) заявляют, что распространение российской культуры не должно финансироваться Советом по культуре Литвы до тех пор, пока идет война. Эту позицию поддерживает большинство представленных на собрании членов Совета по культуре Литвы», — говорится в заявлении членов Совета по культуре Литвы.

В нем отмечается, что сегодняшняя ситуация ухудшилась с начала войны, и к любым отношениям с Россией сложно относиться терпимо, поскольку она «совершала и продолжает совершать военные преступления, геноцид и другие формы агрессии».

«Поэтому умеренная оценка культурной экспансии страны также более не приемлема», — заявляют члены Совета по культуре.

# Культура
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