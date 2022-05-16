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2022.05.16 09:00

Война в Украине. Российские войска отступают от Харькова

BBC News
LRT.lt, Deutsche Welle, BBC News Русская служба, Радио «Cвобода»2022.05.16 09:00
Харьков
Харьков / AP nuotr.

На 82-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины.

Один из батальонов украинских сил территориальной обороны в Харьковской области вытеснил российские войска за государственную границу Украины, сообщили бойцы в видеоролике, снятом возле пограничного столба, обращаясь к президенту страны Владимиру Зеленскому. "227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ вышел на рубеж и границу, на разделительную полосу с Россией, страной-оккупантом". Мы дошли, господин президент, мы здесь", - сказал боец теробороны.

В Эстонии начинаются учения Сил обороны

В понедельник в Эстонии начинаются учения Сил обороны Hedgehog-22, в которых примут участие около 15 тыс. военнослужащих Сил обороны и солдат стран-союзников и партнеров.

Учения пройдут с 16 мая по 3 июня. Основные действия подразделений пройдут на юге Эстонии, боевые стрельбы состоятся на Центральном полигоне Сил обороны и на острове Сааремаа.

Помимо Hedgehog-22 в регине проводится еще несколько учений. Латвия проводит учения Namejs, в рамках которых отрабатываются трансграничное сотрудничество и совместное командование с Силами обороны Эстонии.

В рамках учений Defender-Europe 22 морские пехотинцы США будут взаимодействовать с эстонскими военнослужащими на Сааремаа, пройдут боевые стрельбы на море.

Штаб Северной дивизии НАТО проведет учения Knight Legion.

Украинские военные сообщили об очередном ударе по переправе

Командование воздушных сил ВСУ в воскресенье вечером отчиталось об ударе по сооруженной россиянами переправе черех реку Ингулец.

Напомним, недавние попытки российской армии форсировать реку Северский Донец в районе села Белогоровка обернулись для них серьезными потерями.

На этот раз в ВСУ о потерях России не говорят.

Также в командовании воздушными силами заявили, что 15 февраля им удалось сбить два российских вертолета (Ка-52, Ми-28), 7 беспилотников и две крылатые ракеты.

СДП Олафа Шольца провалилась на местных выборах

Олаф Шольц
Олаф Шольц / AP nuotr.

Канцлер Германии Олаф Шольц потерпел политическое поражение: его Социал-демократическая партия (СДП) получила худший результат, когда-либо зафиксированный в ключевой земле Северный Рейн-Вестфалия.

Столь низкий результат партии на выборах в самом густонаселенном регионе Германии, когда-то оплоте СДПГ, - это удар для 63-летнего Шольца, которого жестко критикуют за его нерешительную реакцию на вторжение России в Украину и нежелание активизировать военную помощь Киеву.

По данным экзит-полов, консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) набирает в земле Северный Рейн-Вестфалия 36%, а СДПГ - 27%.

Это исторический минимум для социал-демократов, который будет рассматриваться как ключевой показатель политических настроений в Германии, пишет британская газета Times.

Харьков
Олаф Шольц
BBC News
# В мире# Война в Украине
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