Моника Лю спела с солистами литовской оперы песню Kalush Orchestra

В интернете появилось трогательное видео, на котором представительница Литвы на конкурсе "Евровидение-2022" Моника Лю вместе с солистами Литовского национального театра оперы и балета исполняет песню "Stefania", с которой выступали победители этого конкурса - музыканты украинского Kalush Orchestra.

Этим видео поделился в YouTube Литовский национальный театр оперы и балета:

"Все баллы из Вильнюса идут Украине. Мы будем с вами до конца. Слава Украине!" - такими словами Моники Лю начинается этот клип.

Представительница Литвы на "Евровидении" с самого начала конкурса не скрывала, что поддерживает Украину - она часто демонстрировала украинский флаг, а после победы Kalush Orchestra заявила порталу LRT.lt: "Они сейчас на войне, и они несомненно должны победить на "Евровидении", это без вопросов".