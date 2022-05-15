Мариупольский завод "Азовсталь"

Новости

1 мин. назад

Хроника путинской войны. Власти Мариуполя: Россия применила против защитников "Азовстали" фосфорные боеприпасы

Флаги Швеции, Финляндии и НАТО

Новости

53 мин. назад

Финляндия официально заявила о намерении вступить в НАТО

Моника Лю

Новости

1 ч. назад

Моника Лю спела с солистами литовской оперы песню Kalush Orchestra

Новости

1 ч. назад

Индийская пара подала в суд на сына: он не подарил им внуков

Война России против Украины

Новости

2 ч. назад

"Россия выдыхается". Западные эксперты о трех сценариях войны в Украине

Немецкая промышленность сильно зависит от российского газа

Новости

3 ч. назад

Энергетическая война России и ЕС: чем грозят Европе российские газовые контрсанкции

Памятник красноармейцам (ассоциативная фотография)

Новости

3 ч. назад

В Шяуляйском районе на памятнике советским солдатам нарисовали свастику

Стрельба в городе Буффало (штат Нью-Йорк)

Новости

4 ч. назад

10 человек убиты в Буффало. Очевидно, на почве расовой ненависти

Владимир Путин

Новости

4 ч. назад

Глава разведки Украины утверждает, что Путин серьёзно болен

Дмитрий Козак и Владимир Путин в 2016 году

Новости

4 ч. назад

"Папа оказался в другой модальности". Как и почему ближайший соратник Путина Дмитрий Козак попал в опалу

Олег Молокоедов

Новости

4 ч. назад

"Он был сама музыка". Вспоминая Олега Молокоедова

Телевидение

Новости

5 ч. назад

The Insider: российские тележурналисты против войны с Украиной

Михаил Касьянов

Новости

5 ч. назад

Михаил Касьянов: Победа Украины станет серьезным ударом по путинскому режиму

Габриэлюс Ландсбергис

Новости

6 ч. назад

Ландсбергис и другие министры стран НАТО обсудят вопросы, связанные с войной в Украине

Роман Абрамович

Новости

6 ч. назад

В Португалии арестован дом Абрамовича стоимостью 10 млн евро

Война России против Украины

Новости

6 ч. назад

Антанайтис не видит скорого окончания войны: пока Путин не поймет, что проиграет, война будет продолжаться

Новости

2022.05.15 13:46

Моника Лю спела с солистами литовской оперы песню Kalush Orchestra

видео
LRT.lt2022.05.15 13:46
Моника Лю
Моника Лю / Stop kadras

В интернете появилось трогательное видео, на котором представительница Литвы на конкурсе "Евровидение-2022" Моника Лю вместе с солистами Литовского национального театра оперы и балета исполняет песню "Stefania", с которой выступали победители этого конкурса - музыканты украинского Kalush Orchestra.

Этим видео поделился в YouTube Литовский национальный театр оперы и балета:

"Все баллы из Вильнюса идут Украине. Мы будем с вами до конца. Слава Украине!" - такими словами Моники Лю начинается этот клип.

Представительница Литвы на "Евровидении" с самого начала конкурса не скрывала, что поддерживает Украину - она часто демонстрировала украинский флаг, а после победы Kalush Orchestra заявила порталу LRT.lt: "Они сейчас на войне, и они несомненно должны победить на "Евровидении", это без вопросов".

# Культура# Война в Украине
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Мариупольский завод "Азовсталь"
5
3 мин. назад

Хроника путинской войны. Власти Мариуполя: Россия применила против защитников "Азовстали" фосфорные боеприпасы

постоянно дополняется
5
Флаги Швеции, Финляндии и НАТО
55 мин. назад

Финляндия официально заявила о намерении вступить в НАТО

BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Индийская пара подала в суд на сына: он не подарил им внуков

Война России против Украины
3 ч. назад

"Россия выдыхается". Западные эксперты о трех сценариях войны в Украине

Немецкая промышленность сильно зависит от российского газа
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
3 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Энергетическая война России и ЕС: чем грозят Европе российские газовые контрсанкции

Памятник красноармейцам (ассоциативная фотография)
3 ч. назад

В Шяуляйском районе на памятнике советским солдатам нарисовали свастику

Стрельба в городе Буффало (штат Нью-Йорк)
4 ч. назад

10 человек убиты в Буффало. Очевидно, на почве расовой ненависти

Владимир Путин
4 ч. назад

Глава разведки Украины утверждает, что Путин серьёзно болен

Дмитрий Козак и Владимир Путин в 2016 году
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
4 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Папа оказался в другой модальности". Как и почему ближайший соратник Путина Дмитрий Козак попал в опалу

Олег Молокоедов
9
4 ч. назад

"Он был сама музыка". Вспоминая Олега Молокоедова

9
Группа „Kalush Orchestra“ с главной наградой конкурса
2022.05.15 08:01

На "Евровидении" в Турине победила Украина, Моника Лю заняла 14-е место

Война России против Украины
7
2022.05.14 21:31

Хроника путинской войны. G7 "никогда не признает" изменения Россией границ в Украине

постоянно дополняется
7
Мариупольский завод "Азовсталь"
5
2022.05.15 14:58

Хроника путинской войны. Власти Мариуполя: Россия применила против защитников "Азовстали" фосфорные боеприпасы

постоянно дополняется
5
Война России против Украины
2022.05.15 12:00

"Россия выдыхается". Западные эксперты о трех сценариях войны в Украине

Стрельба в городе Буффало (штат Нью-Йорк)
2022.05.15 10:47

10 человек убиты в Буффало. Очевидно, на почве расовой ненависти

Война России против Украины
2022.05.15 08:35

Антанайтис не видит скорого окончания войны: пока Путин не поймет, что проиграет, война будет продолжаться

Совет по культуре Литвы
2022.05.15 08:15

Члены Совета по культуре: Во время войны российскую культуру финансировать нельзя

Памятник красноармейцам (ассоциативная фотография)
2022.05.15 11:04

В Шяуляйском районе на памятнике советским солдатам нарисовали свастику

Телевидение
2022.05.15 09:35

The Insider: российские тележурналисты против войны с Украиной

Михаил Касьянов
2022.05.15 09:10

Михаил Касьянов: Победа Украины станет серьезным ударом по путинскому режиму