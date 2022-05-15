В Шяуляйском районе на памятнике советским солдатам нарисовали свастику

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Памятник красноармейцам (ассоциативная фотография)
Памятник красноармейцам (ассоциативная фотография) / E. Blaževič/LRT nuotr.

В субботу в Шяуляйском районе был осквернен памятник воинам Красной армии.

По сообщению департамента полиции, в субботу около 17:00 было замечено, что на воинском кладбище деревни Бубяй, на памятнике погибшим советским военнослужащим, краской выведен знак свастики.

В апреле этого года на этом же кладбище мемориальная доска и солдатская каска были окрашены в сине-желтые цвета.

На этом кладбище похоронено несколько сотен красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны.

Выпады против памятников советским солдатам участились по всей Литве после начала российского вторжения в Украину.

# Литва# Война в Украине
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