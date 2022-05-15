Хроника путинской войны. Страны НАТО не ослабят военную поддержку Украины

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 15 мая.

На 81-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 15 мая (время вильнюсское).

20:00

В Украине начато расследование по фактам применения российскими военными против защитников Мариуполя на территории завода "Азовсталь" запрещенных нормами международного гуманитарного права зажигательных снарядов. Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Украины. Досудебное расследование осуществляется следователями СБУ по статье о нарушениях законов и обычаев ведения войны.

19:30

Шведская правящая Социал-демократическая рабочая партия сообщила, что приняла решение работать над вступлением страны в НАТО, отказавшись от своей давней позиции неприятия Североатлантического альянса. Этот сдвиг произошел на фоне растущей политической и общественной поддержки в Швеции членства в НАТО после вторжения России в Украину. В заявлении партии сказано, что в случае одобрения заявки страна будет просить возможности выразить "односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории".

18:55

Банки UniCredit и Citigroup изучают возможность обмена своих активов в РФ с местными финансовыми учреждениями в попытке минимизировать убытки при уходе с российского рынка, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленных собеседников. По данным издания, UniCredit получил ряд предложений о приобретении его местного подразделения. В частности, с подобным предложением выступила инвестиционная компания "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина, но итальянский банк его отклонил. Американский Citigroup, как сообщается, отдает предпочтение продаже российских активов юридическому лицу, не попавшему под западные санкции, однако вариант обмена активами также рассматривается руководством банка.

18:25

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, замгенсека НАТО Мирча Джоанэ и госсекретарь США Энтони Блинкен / AP nuotr.

Государства НАТО будут предоставлять Украине военную помощь столько, сколько она будет в ней нуждаться для самообороны, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) по итогам неформального заседания министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в Берлине. "Мы едины в том, что не имеем права ослаблять - и не будем ослаблять - наши национальные усилия - прежде всего в военной поддержке", - подчеркнула Бербок. "Мы все осознаем, что эта война не закончится так быстро", - добавила она.

17:50

В заблокированном российскими войсками Мариуполе жители отмечают нетипичный уровень смертности, умирает много людей среднего возраста, сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко. "Уровень смертности таков, что на месте эксгумированных могил во дворах сразу возникают новые", - написал он, добавив, что люди гибнут "не от обстрелов, а от последствий оккупации". "Нервные срывы, отсутствие медицинского сервиса, антисанитария и уничтоженный иммунитет из-за голода - четыре всадника Апокалипсиса в Мариуполе", - написал Андрющенко.

17:20

В Украину доставлены почти все американские гаубицы М-777, предоставленные США в рамках последнего пакета военной помощи, сообщает посольство Соединенных Штатов в Киеве. "Гаубицы М-777 в действии. Это часть последнего пакета помощи вооруженным силам Украины на сумму 800 миллионов долларов США. Все 90 гаубиц, посланных Соединенными Штатами, за исключением одной, сейчас находятся в Украине", - говорится в сообщении. Отмечается, что "многие из них уже работают на передовой".

Гаубиці М-777 у дії. Це частина останнього пакету допомоги Збройним Силам України на суму 800 мільйонів доларів США. Усі 90 гаубиць, надісланих Сполученими Штатами, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні, багато з них вже працюють на передовій. @GeneralStaffUA pic.twitter.com/9Uf0iOf3Yz — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 15, 2022

16:55

Власти Италии предотвратили кибератаки пророссийских хакеров во время музыкального конкурса "Евровидение-2022", сообщает Reuters со ссылкой на итальянскую полицию. По данным полиции, атаки на сетевую инфраструктуру произошли во время полуфинала конкурса 10 мая и финала в ночь на 15 мая, их удалось заблокировать. К атакам причастны пророссийская группировка Killnet и ее подразделение Legion, уверены в правоохранительных органах.

16:30

Йенс Столтенберг / AP nuotr.

Украина может одержать победу в войне с Россией, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Украина может выиграть эту войну. Украинцы мужественно защищают свою родину", - заявил он, призвав страны Североатлантического альянса продолжать оказывать военную помощь Киеву.

15:30

Жены и матери защитников "Азовстали" в Мариуполе вылетели в Стамбул, чтобы встретиться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом со ссылкой на личные Facebook-страницы женщин сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, они хотят поблагодарить турецкого лидера за усилия по спасению жизней воинов, а также попросить его объединить силы с председателем КНР Си Цзиньпином.

14:45

Российская армия пытается взять в кольцо Луганскую область, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай. "Мы наблюдаем скопление российской техники под Попасной. Оккупанты не отказались от идеи отрезать Луганщину, захватить дорогу Лисичанск - Бахмут, окружив тем самым наши войска в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске", - написал он в Telegram-канале. По словам Гайдая, 15 мая бои продолжаются под Северодонецком в селах Щедрищево и Вороново.

14:10

В военном вторжении в Украину участвовали около 2500 "боевиков из Чеченской республики", сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в Telegram-канале. По его данным, около 100 из них погибли, 300 получили ранения, более 60 бежали из Украины, бросив оружие и амуницию. "Так называемые кадыровцы начали заходить на территорию Украины в первые дни широкомасштабного военного вторжения России. Находясь во втором эшелоне наступления, они занимались обысками помещений, издевательствами заложников и мирных жителей, грабежами и разбоем", - говорится в сообщении ГУР. Украинские разведчики также опубликовали на своем сайте полный список чеченцев, которые, по данным Киева, в марте-мае 2022 участвовали в российской агрессии.

13:30

Саули Ниинистё / AP nuotr.

Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО, объявили на совместной пресс-конференции в Хельсинки президент страны Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин. Это решение еще должен одобрить финский парламент, однако его согласие считается гарантированным. Официальная заявка Финляндии на вступление в НАТО будет передана в штаб-квартиру альянса в Брюсселе уже на следующей неделе.

13:00

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, "как и кто-либо в мире". "Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году. Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго плюс танки, самолеты и артиллерия. Покончим с этим вместе", - написал Подоляк в Twitter.

Україна не зацікавлена в затяжній війні з Росією, як і будь-хто у світі. Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році. Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго + танки, літаки та артилерія. Покінчимо з цим разом. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 15, 2022

12:30

В результате обстрелов Харьковской области за прошедшие сутки пострадали четыре человека, сообщил глава администрации региона Олег Синегубов в Telegram-канале. По его словам, российские военные уже не наносят удары по самому Харькову, но обстреливают другие населенные пункты. В частности, в Чугуевском и Первомайском районах по двое жителей получили ранения, среди них 15-летний подросток. Синегубов добавил, что люди постепенно возвращаются в Харьков и другие населенные пункты, хотя угроза обстрелов сохраняется.

12:00

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Берлине и что в Украину направляется "больше оружия и другой поддержки". "Договорились вместе работать над тем, чтобы украинский продовольственный экспорт достался потребителям в Африке и Азии. Благодарен коллеге и США за лидерство и непреклонную поддержку", - написал Кулеба в Twitter.

Зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Берліні. Більше зброї та іншої підтримки прямує до України. Домовилися разом працювати над тим, щоб український продовольчий експорт дістався споживачів в Африці та Азії. Вдячний колезі та США за лідерство і непохитну підтримку. pic.twitter.com/cTtt4KT26S — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 15, 2022

11:30

Welthungerhilfe: Война в Украине приведет к голоду во всем мире

Генеральный секретарь немецкой гуманитарной организации Welthungerhilfe Матиас Могге (Mathias Mogge) предупредил, что война России против Украины приведет к голоду во всему мире. "Такие страны, как Египет, Кения, Южный Судан, Ливан, и многие другие государства в значительной степени зависят от российского и украинского экспорта, прямо или косвенно", - сказал Могге изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Теперь эти страны не получают заказанные объемы или вынуждены платить за них гораздо больше", - сообщил он. Вдобавок к этому, еще до начала войны цены на продукты питания выросли до исторического максимума на фоне изменения климата, конфликтов, пандемии COVID-19 и спекуляций на мировых рынках, добавил Могге.

11:00

Анналена Бербок / AP nuotr.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) пообещала Швеции и Финляндии быстрое вступление в НАТО. Германия "очень, очень быстро" ратифицирует присоединение двух стран к Североатлантическому альянсу, сказала Бербок в кулуарах неофициальных консультаций с коллегами по НАТО в Берлине. По ее словам, федеральное правительство уже провело переговоры на эту тему со "всеми демократическими партиями". Также многие другие государства НАТО выступают за скорейший процесс ратификации, добавила министр. "НАТО является союзом, который опирается на оборону, и так будет оставаться всегда, - сказала она. - Но это также союз открытых дверей, а поэтому мы с радостью примем Финляндию и Швецию, если того пожелают их парламенты и общества".

10:00

Россия потеряла треть своих войск, которые были дислоцированы у границы с Украиной к 24 февраля, сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. Боевой дух войск РФ по-прежнему низкий, их боеспособность падает, что, судя по всему, продолжит мешать военным операциям России в Украине, считают в британском Минобороны.

Кроме того, в его очередной сводке отмечается, что наступление РФ в Донбассе потеряло темп и значительно отстало от графика. За последний месяц Россия не смогла существенно продвинуться вперед, при этом она несла значительные потери. Эти задержки с большой долей вероятности усугубятся из-за потерь критически важных средств обеспечения, таких как переправочно-мостовые средства и разведывательные беспилотные летательные аппараты.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/VBPIqyrgA5



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/n6dBVZHAos — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 15, 2022

09:30

Ракетный удар по Львовской области

Во Львовской области в результате ракетного обстрела уничтожен "объект военной инфраструктуры", заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий. По его словам, в объект попали четыре крылатые ракеты, которые были выпущены "из акватории Черного моря, судя по всему, с подводных лодок". Позже Козицкий сообщил, что этот объект находился в Яворовском районе рядом с польской границей и после попадания ракет был "полностью разрушен".

09:00

Российские войска 14 мая впервые применили против защитников предприятия "Азовсталь" в Мариуполе зажигательные либо фосфорные боеприпасы, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, сами россияне подтверждают, что использовали реактивные зажигательные снаряды 9М22С. "Температура горения - около 2-2,5 тысяч градусов по Цельсию. Остановить горение почти невозможно. Ад сошел на землю. В "Азовсталь". Невероятно, как держатся наши защитники", - добавил Андрющенко.

Снаряд 9М22С (он же - МЗ-21), согласно военным справочникам, "предназначен для стрельбы из боевой машины БМ-21 "Град" для создания массовых очагов пожара на местности с сухим растительным покровом и с легковоспламеняющимися материалами".

08:30

Расположенное в Белгородской области село Середа подверглось обстрелу "с территории Украины", заявил областной губернатор Вячеслав Гладков. "Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение. Ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

07:30

Российские войска готовятся возобновить наступление на Славянском направлении. До этого они пытались прорвать оборону ВСУ, но все попытки успеха не принесли. Сейчас противник доукомплектовывает и перегруппировывает свои войска, чтобы возобновить наступление в направлении на Славянск и Барвенково, говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в соцсети Facebook.

06:30

Жителей Львовской области утром 15 мая разбудила серия взрывов. Очевидцы сообщили, что заметили в небе следы, похожие на результаты работы противовоздушной обороны. "Пока у нас нет подтверждений попадания в цель. Напоминаю: у нас - воздушная тревога, и необходимо находиться в укрытиях", - предупредил в своем Telegram-канале депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. Чуть позже глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий уточнил, что россияне "нанесли удар по одному из объектов военной инфраструктуры". По его словам, информация о погибших и раненых пока отсутствует, наличие и характер разрушений уточняются.

05:10

„Kalush Orchestra“ / D. Umbraso /LRT nuotr.

Лидеры ЕС и ряда европейских государств поздравили Kalush Orchestra с победой на "Евровидении". В числе прочих, к музыкантам обратились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), глава Европейского совета Шарль Мишель, Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель, премьер Великобритании Борис Джонсон, а также президенты Литвы и Эстонии - Гитанас Науседа и Алар Карис.

"Ваша песня покорила наши сердца. Мы празднуем вашу победу по всему миру", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Congratulations #KalushOrchestra and Ukraine for winning #Eurovision



Tonight your song won our heart.



We are celebrating your victory all over the world.



The EU is with you. pic.twitter.com/SVdx8NISVN — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 14, 2022

"Пусть это будет только одна победа из многих в этом году. Любовь всегда побеждает, правда всегда побеждает. С вами Европа, с вами наши сердца", - написал президент Литвы Гитанас Науседа.

Congratulations to #Ukraine 🇺🇦 on winning #Eurovision2022 tonight!



May this be just one victory of many this year. Love always wins, truth always wins.



Europe is with you, our hearts are with you.



Slava Ukraini! 🇱🇹❤️🇺🇦 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 14, 2022

04:40

Из-за угрозы обстрелов войсками РФ во многих городах Украины, практически по всей стране, в ночь на 15 мая объявили воздушную тревогу, передает "24 канал". Сирены раздались в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и других областях - в общей сложности в 18 областях Украины.

03:50

Большая колонна автомобилей и фургонов с беженцами из Мариуполя благополучно прибыла в Запорожье. Ранее людям пришлось самостоятельно выбраться из Мариуполя и добираться до Бердянска, который находится примерно в 80 километрах. Оттуда их удалось вывезти на спасательных машинах в Запорожье, расположенное в 200 километрах. Ранее советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что российские военные РФ пропустили в Запорожье огромную колонну (от 500 до 1000 автомобилей) с жителями Мариуполя, ожидавшими пропуска более трех дней.

03:05

На фоне угрозы возникновения из-за войны в Украине глобального продовольственного кризиса глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что ее страна готова помочь Киеву осуществить доставку зерна на мировой рынок, направив для этого свои корабли в европейские порты. "Мы должны быть уверены, что это зерно будет отправлено миру. Если этого не произойдет, миллионы людей столкнутся с голодом", - подчеркнула политик.

“We need to make sure that these cereals are sent to the world, if not, millions of people will be facing famine.”

https://t.co/MFeczPf96D https://t.co/rnUqirdQZx — Mélanie Joly (@melaniejoly) May 14, 2022

02:20

Командование украинских воздушных сил заявило, что 14 мая ими был сбит 201-й по счету российский самолет. Произошло это в небе над Харьковской областью. Тип истребителя ВС РФ пока устанавливается, говорится в сообщении.

02:00

Российские войска обстреляли населенные пункты в Сумской и Днепропетровской областях, сообщают главы местных администраций, отмечая, что нападения обошлись без жертв.

В частности, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий пишет в Telegram, что обстрелам подверглась Великописаревская община. Там, по его словам, ВС РФ совершили около шести выстрелов из миномета.

Со своей стороны, глава военной администрации Кривого Рога Александр Викул указал, что обстрелу подверглись территории Апостоловской, Широковской и Зеленодольской громад.

01:35

"Поддержка Украины означает борьбу за предотвращение голода", - такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 15 мая в своем ежедневном обращении.

"Все больше стран мира осознают, что Россия, блокируя для нас Черное море и продолжая войну, подвергает десятки других стран риску ценового кризиса на рынке продовольствия и даже голода", - продолжил он. По словам Зеленского, "сейчас поддержка Украины - и особенно с помощью оружия - означает работу по предотвращению глобального голода". "Чем быстрее мы освободим нашу землю и обеспечим безопасность Украины, тем быстрее восстановится нормальное состояние продовольственного рынка", - подчеркнул он.

00:50

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг выразила уверенность, что Украина победит на "Евровидении". "Кто же, как мы надеемся, займет второе место?" - написала она в своем микроблоге Twitter.

🇺🇦🏆

So who do we hope comes second? #Eurovision — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 14, 2022

00:25

Организаторы "Евровидения" не сочли призывы подержать Украину политическими

Организаторы музыкального конкурса "Евровидение" заявили, что призыв лидера украинского участника - группы Kalush Orchestra - поддержать его страну, с которым он выступил со сцены после своего выступления в финале, носит гуманитарный, а не политический характер.

Политические высказывания на "Евровидении" запрещены. Но организатор конкурса - Европейский вещательный союз - в ответ на запрос немецкого агентства dpa сообщил: "Мы понимаем глубокие чувства в связи с ситуацией вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер".

Немецкий участник ESC Малик Харрис (Malik Harris) также выразил солидарность с подвергшейся российскому нападению страной. В конце своего выступления в финале "Евровидения" он перевернул гитару так, чтобы зрители увидели на ее оборотной стороне флаг Украины и слово "Peace".

00:15

Фильм о войне в Донбассе победил на фестивале в Мюнхене

Документальный фильм французского режиссера Лу Бюро о войне на востоке Украины "Trenches" ("Траншеи", 2021 год) получил главный приз на престижном мюнхенском кинофестивале Dok.fest. На этом кинофестивале, который завершится 15 мая, зрителям были представлены 124 ленты из 55 стран, включая Германию, Испанию, Южную Африку, Канаду и США.

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