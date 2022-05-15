Хроника путинской войны. Науседа и другие европейские лидеры поздравили Украину с победой на "Евровидении"

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 15 мая.

На 81-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 15 мая (время вильнюсское).

05:10

Лидеры ЕС и ряда европейских государств поздравили Kalush Orchestra с победой на "Евровидении". В числе прочих, к музыкантам обратились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), глава Европейского совета Шарль Мишель, Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель, премьер Великобритании Борис Джонсон, а также президенты Литвы и Эстонии - Гитанас Науседа и Алар Карис.

"Ваша песня покорила наши сердца. Мы празднуем вашу победу по всему миру", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Congratulations #KalushOrchestra and Ukraine for winning #Eurovision



Tonight your song won our heart.



We are celebrating your victory all over the world.



The EU is with you. pic.twitter.com/SVdx8NISVN — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 14, 2022

"Пусть это будет только одна победа из многих в этом году. Любовь всегда побеждает, правда всегда побеждает. С вами Европа, с вами наши сердца", - написал президент Литвы Гитанас Науседа.

Congratulations to #Ukraine 🇺🇦 on winning #Eurovision2022 tonight!



May this be just one victory of many this year. Love always wins, truth always wins.



Europe is with you, our hearts are with you.



Slava Ukraini! 🇱🇹❤️🇺🇦 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 14, 2022

04:40

Из-за угрозы обстрелов войсками РФ во многих городах Украины, практически по всей стране, в ночь на 15 мая объявили воздушную тревогу, передает "24 канал". Сирены раздались в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и других областях - в общей сложности в 18 областях Украины.

03:50

Большая колонна автомобилей и фургонов с беженцами из Мариуполя благополучно прибыла в Запорожье. Ранее людям пришлось самостоятельно выбраться из Мариуполя и добираться до Бердянска, который находится примерно в 80 километрах. Оттуда их удалось вывезти на спасательных машинах в Запорожье, расположенное в 200 километрах. Ранее советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что российские военные РФ пропустили в Запорожье огромную колонну (от 500 до 1000 автомобилей) с жителями Мариуполя, ожидавшими пропуска более трех дней.

03:05

На фоне угрозы возникновения из-за войны в Украине глобального продовольственного кризиса глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что ее страна готова помочь Киеву осуществить доставку зерна на мировой рынок, направив для этого свои корабли в европейские порты. "Мы должны быть уверены, что это зерно будет отправлено миру. Если этого не произойдет, миллионы людей столкнутся с голодом", - подчеркнула политик.

“We need to make sure that these cereals are sent to the world, if not, millions of people will be facing famine.”

https://t.co/MFeczPf96D https://t.co/rnUqirdQZx — Mélanie Joly (@melaniejoly) May 14, 2022

02:20

Командование украинских воздушных сил заявило, что 14 мая ими был сбит 201-й по счету российский самолет. Произошло это в небе над Харьковской областью. Тип истребителя ВС РФ пока устанавливается, говорится в сообщении.

02:00

Российские войска обстреляли населенные пункты в Сумской и Днепропетровской областях, сообщают главы местных администраций, отмечая, что нападения обошлись без жертв.

В частности, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий пишет в Telegram, что обстрелам подверглась Великописаревская община. Там, по его словам, ВС РФ совершили около шести выстрелов из миномета.

Со своей стороны, глава военной администрации Кривого Рога Александр Викул указал, что обстрелу подверглись территории Апостоловской, Широковской и Зеленодольской громад.

01:35

"Поддержка Украины означает борьбу за предотвращение голода", - такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 15 мая в своем ежедневном обращении.

"Все больше стран мира осознают, что Россия, блокируя для нас Черное море и продолжая войну, подвергает десятки других стран риску ценового кризиса на рынке продовольствия и даже голода", - продолжил он. По словам Зеленского, "сейчас поддержка Украины - и особенно с помощью оружия - означает работу по предотвращению глобального голода". "Чем быстрее мы освободим нашу землю и обеспечим безопасность Украины, тем быстрее восстановится нормальное состояние продовольственного рынка", - подчеркнул он.

00:50

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг выразила уверенность, что Украина победит на "Евровидении". "Кто же, как мы надеемся, займет второе место?" - написала она в своем микроблоге Twitter.

🇺🇦🏆

So who do we hope comes second? #Eurovision — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 14, 2022

00:25

Организаторы "Евровидения" не сочли призывы подержать Украину политическими

Организаторы музыкального конкурса "Евровидение" заявили, что призыв лидера украинского участника - группы Kalush Orchestra - поддержать его страну, с которым он выступил со сцены после своего выступления в финале, носит гуманитарный, а не политический характер.

Политические высказывания на "Евровидении" запрещены. Но организатор конкурса - Европейский вещательный союз - в ответ на запрос немецкого агентства dpa сообщил: "Мы понимаем глубокие чувства в связи с ситуацией вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер".

Немецкий участник ESC Малик Харрис (Malik Harris) также выразил солидарность с подвергшейся российскому нападению страной. В конце своего выступления в финале "Евровидения" он перевернул гитару так, чтобы зрители увидели на ее оборотной стороне флаг Украины и слово "Peace".

00:15

Фильм о войне в Донбассе победил на фестивале в Мюнхене

Документальный фильм французского режиссера Лу Бюро о войне на востоке Украины "Trenches" ("Траншеи", 2021 год) получил главный приз на престижном мюнхенском кинофестивале Dok.fest. На этом кинофестивале, который завершится 15 мая, зрителям были представлены 124 ленты из 55 стран, включая Германию, Испанию, Южную Африку, Канаду и США.

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