На "Евровидении" в Турине победила Украина, Моника Лю заняла 14-е место

Группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" принесла Украине третью победу на "Евровидении". Беларусь и Россия ранее были отстранены от участия в конкурсе.

Победителем "Евровидения-2022" стала Украина. Ее представляла группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". Результаты голосования национальных жюри стран - участниц конкурса и телезрителей были объявлены в ночь на 15 мая по окончании финального шоу, проходившего в Турине.

Первая десятка "Евровидения-2022"

За Украиной места в первой десятке "Евровидения" распределись следующим образом: Сэм Райдер (Великобритания) - второе место, Шанель (Испания) - третье, Корнелия Якобс (Швеция) - четвертое, Konstrakta (Сербия) - пятое. Далее: Махмуд & BLANCO (Италия), Zdob si Zdub & Advahov Brothers (Молдова), Аманда Георгиади Тенфьорд (Греция), Маро (Португалия), Subwoolfer (Норвегия).

Представитель Германии Малик Харрис (Malik Harris) с композицией "Rockstars" занял последнее место. С 2015 года немцам только однажды удалось попасть в первую пятерку "Евровидения" (в 2018 году в Лиссабоне), но они трижды занимали предпоследнее место и теперь уже тоже трижды - последнее.

Беларусь и Россия ранее были отстранены от участия в конкурсе. Беларусь - в 2021 году из-за нарушения правил: текст песни от этой страны не отвечал требованиям "Евровидения", запрещающим политические послания. Россия была исключена из числа участников конкурса из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Литовская исполнительница Моника Лю - на 14-ом месте

Моника Лю в финале конкурса / D. Umbraso/LRT nuotr.

Финал "Евровидения" состоялся 14 мая, литовская исполнительница вышла на сцену 14-ой, а свою первую песню она написала в четырнадцать лет - казалось, что магия чисел должна была оказаться на стороне представительницы Литвы Моники Лю.

Безупречно элегантная и субтильная на сцене, Моника Лю представила Европе песню "Sentimentai" - впервые с момента появления на "Евровидении" полуфинальной системы в финале звучала песня на литовском языке.

Сразу после выступления Моника Лю сказала порталу LRT.lt: "Меня охватило прекрасное чувство легкости и благодарности! Я довольна своим выступлением, я наслаждалась пребыванием на сцене и считаю, что все прошло отлично. Я очень хочу, чтобы литовцы порадовались! Каким бы ни был результат, спасибо всем, это было потрясающее путешествие!"

Призывы поддержать Украину - не политические

По окончании выступления на сцене "Евровидения" в Турине фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк в прямом эфире призвал поддержать Украину. "Помогите Украине, Мариуполю! Помогите "Азовстали!", - на английском языке выкрикнул он. Следом на конкурсе выступал участник из Германии Малик Харрис (Malik Harris). Закончив петь, он перевернул гитару, на оборотной стороне которой был стикер в цветах украинского флага и надпись "Peace" (мир).

Политические высказывания на "Евровидении" запрещены. Но организатор конкурса Европейский вещательный союз (ЕВС) в ответ на запрос немецкого агентства dpa сообщил: "Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер".

Где пройдет "Евровидение-2023"?

Страна-победительница "Евровидения" получает право проводить следующий конкурс. Но его организатор - Европейский вещательный союз (ЕВС) - может перенести конкурс в другую страну в том случае, если нет условий для его проведения. ЕВС официальных заявлений о возможности проведения "Евровидения-2023" в Украине не делал. В 2017 году, несмотря на аннексию Крыма и военные действия в Донбассе, конкурс прошел в Киеве.

Украина принимает участие в "Евровидении" с 2003 года и уже дважды побеждала на конкурсе. В 2004 году в Стамбуле Руслана выиграла с песней "Wild Dances", а в 2016 году в Стокгольме Джамала - с "1944".