„Kalush Orchestra“

Новости

4 мин. назад

Хроника путинской войны. Науседа и другие европейские лидеры поздравили Украину с победой на "Евровидении"

Совет по культуре Литвы

Новости

12 мин. назад

Члены Совета по культуре: Во время войны российскую культуру финансировать нельзя

Группа „Kalush Orchestra“ с главной наградой конкурса

Новости

26 мин. назад

На "Евровидении" в Турине победила Украина, Моника Лю заняла 14-е место

Война России против Украины

Новости

10 ч. назад

Хроника путинской войны. G7 "никогда не признает" изменения Россией границ в Украине

Музей Великокняжеского дворца

Новости

18 ч. назад

В Литве пройдет ночь музеев (программа)

Ромас Каланта

Новости

19 ч. назад

В Каунасе отмечается 50-летие самосожжения Ромаса Каланты

«Огненный гром-2022»

Новости

19 ч. назад

На трех полигонах Литвы начинаются воинские учения «Огненный гром-2022»

Ученые очень обрадовались, что семена смогли прорасти в лунной почве

Новости

20 ч. назад

Ученые сумели вырастить зелень в лунном грунте. Это может быть полезно не только для астронавтов

Литовская участница Моника Лю с фаворитами - музыкантами украинской группы Kalush Orchestra

Новости

20 ч. назад

В Турине пройдет финал "Евровидения-2022"

Гастроли Харьковского театра оперы и балета

Новости

20 ч. назад

Гастроли харьковского театра в Литве продлены: часть сборов передается украинским бойцам

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Новости

23 ч. назад

Зеленский: Макрон предлагал Украине пойти на уступки ради "лица" Путина

Открытие газопровода GIPL

Новости

23 ч. назад

Как Литва привела страны Балтии к независимости от российского газа

Война России в Украине

Новости

23 ч. назад

Депутат немецкого бундестага: Я в ужасе от жестокости российских солдат

„Kalush Orchestra“

Новости

23 ч. назад

Kalush Orchestra: На "Евровидении" мы показываем - украинская культура жива

Реджеп Эрдоган

Новости

23 ч. назад

Турция выдвигает возражения против членства Швеции и Финляндии в НАТО

Илон Маск

Новости

23 ч. назад

Илон Маск приостановил покупку Twitter

Новости

2022.05.15 08:01

На "Евровидении" в Турине победила Украина, Моника Лю заняла 14-е место

DW, LRT.lt2022.05.15 08:01
Группа „Kalush Orchestra“ с главной наградой конкурса
Группа „Kalush Orchestra“ с главной наградой конкурса / AP nuotr.

Группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" принесла Украине третью победу на "Евровидении". Беларусь и Россия ранее были отстранены от участия в конкурсе.

Победителем "Евровидения-2022" стала Украина. Ее представляла группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". Результаты голосования национальных жюри стран - участниц конкурса и телезрителей были объявлены в ночь на 15 мая по окончании финального шоу, проходившего в Турине.

Первая десятка "Евровидения-2022"

За Украиной места в первой десятке "Евровидения" распределись следующим образом: Сэм Райдер (Великобритания) - второе место, Шанель (Испания) - третье, Корнелия Якобс (Швеция) - четвертое, Konstrakta (Сербия) - пятое. Далее: Махмуд & BLANCO (Италия), Zdob si Zdub & Advahov Brothers (Молдова), Аманда Георгиади Тенфьорд (Греция), Маро (Португалия), Subwoolfer (Норвегия).

Представитель Германии Малик Харрис (Malik Harris) с композицией "Rockstars" занял последнее место. С 2015 года немцам только однажды удалось попасть в первую пятерку "Евровидения" (в 2018 году в Лиссабоне), но они трижды занимали предпоследнее место и теперь уже тоже трижды - последнее.

Беларусь и Россия ранее были отстранены от участия в конкурсе. Беларусь - в 2021 году из-за нарушения правил: текст песни от этой страны не отвечал требованиям "Евровидения", запрещающим политические послания. Россия была исключена из числа участников конкурса из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Литовская исполнительница Моника Лю - на 14-ом месте

Моника Лю в финале конкурса
Моника Лю в финале конкурса / D. Umbraso/LRT nuotr.

Финал "Евровидения" состоялся 14 мая, литовская исполнительница вышла на сцену 14-ой, а свою первую песню она написала в четырнадцать лет - казалось, что магия чисел должна была оказаться на стороне представительницы Литвы Моники Лю.

Безупречно элегантная и субтильная на сцене, Моника Лю представила Европе песню "Sentimentai" - впервые с момента появления на "Евровидении" полуфинальной системы в финале звучала песня на литовском языке.

Сразу после выступления Моника Лю сказала порталу LRT.lt: "Меня охватило прекрасное чувство легкости и благодарности! Я довольна своим выступлением, я наслаждалась пребыванием на сцене и считаю, что все прошло отлично. Я очень хочу, чтобы литовцы порадовались! Каким бы ни был результат, спасибо всем, это было потрясающее путешествие!"

Призывы поддержать Украину - не политические

По окончании выступления на сцене "Евровидения" в Турине фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк в прямом эфире призвал поддержать Украину. "Помогите Украине, Мариуполю! Помогите "Азовстали!", - на английском языке выкрикнул он. Следом на конкурсе выступал участник из Германии Малик Харрис (Malik Harris). Закончив петь, он перевернул гитару, на оборотной стороне которой был стикер в цветах украинского флага и надпись "Peace" (мир).

Политические высказывания на "Евровидении" запрещены. Но организатор конкурса Европейский вещательный союз (ЕВС) в ответ на запрос немецкого агентства dpa сообщил: "Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер".

Где пройдет "Евровидение-2023"?

Страна-победительница "Евровидения" получает право проводить следующий конкурс. Но его организатор - Европейский вещательный союз (ЕВС) - может перенести конкурс в другую страну в том случае, если нет условий для его проведения. ЕВС официальных заявлений о возможности проведения "Евровидения-2023" в Украине не делал. В 2017 году, несмотря на аннексию Крыма и военные действия в Донбассе, конкурс прошел в Киеве.

Украина принимает участие в "Евровидении" с 2003 года и уже дважды побеждала на конкурсе. В 2004 году в Стамбуле Руслана выиграла с песней "Wild Dances", а в 2016 году в Стокгольме Джамала - с "1944".

Группа „Kalush Orchestra“ с главной наградой конкурса
Моника Лю в финале конкурса
# Культура
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
„Kalush Orchestra“
5 мин. назад

Хроника путинской войны. Науседа и другие европейские лидеры поздравили Украину с победой на "Евровидении"

постоянно дополняется
Совет по культуре Литвы
13 мин. назад

Члены Совета по культуре: Во время войны российскую культуру финансировать нельзя

Война России против Украины
7
10 ч. назад

Хроника путинской войны. G7 "никогда не признает" изменения Россией границ в Украине

постоянно дополняется
7
Музей Великокняжеского дворца
18 ч. назад

В Литве пройдет ночь музеев (программа)

Ромас Каланта
19 ч. назад

В Каунасе отмечается 50-летие самосожжения Ромаса Каланты

«Огненный гром-2022»
19 ч. назад

На трех полигонах Литвы начинаются воинские учения «Огненный гром-2022»

Ученые очень обрадовались, что семена смогли прорасти в лунной почве
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
20 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Ученые сумели вырастить зелень в лунном грунте. Это может быть полезно не только для астронавтов

Литовская участница Моника Лю с фаворитами - музыкантами украинской группы Kalush Orchestra
20 ч. назад

В Турине пройдет финал "Евровидения-2022"

Гастроли Харьковского театра оперы и балета
20 ч. назад

Гастроли харьковского театра в Литве продлены: часть сборов передается украинским бойцам

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
23 ч. назад

Зеленский: Макрон предлагал Украине пойти на уступки ради "лица" Путина

Литовская участница Моника Лю с фаворитами - музыкантами украинской группы Kalush Orchestra
2022.05.14 11:57

В Турине пройдет финал "Евровидения-2022"

„Kalush Orchestra“
2022.05.14 08:41

Kalush Orchestra: На "Евровидении" мы показываем - украинская культура жива

Музей Великокняжеского дворца
2022.05.14 13:57

В Литве пройдет ночь музеев (программа)

Война России против Украины
7
2022.05.14 21:31

Хроника путинской войны. G7 "никогда не признает" изменения Россией границ в Украине

постоянно дополняется
7
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
2022.05.14 09:13

Зеленский: Макрон предлагал Украине пойти на уступки ради "лица" Путина

Ромас Каланта
2022.05.14 13:13

В Каунасе отмечается 50-летие самосожжения Ромаса Каланты

Открытие газопровода GIPL
2022.05.14 09:06

Как Литва привела страны Балтии к независимости от российского газа

Война России в Украине
2022.05.14 08:49

Депутат немецкого бундестага: Я в ужасе от жестокости российских солдат

Гастроли Харьковского театра оперы и балета
2022.05.14 11:41

Гастроли харьковского театра в Литве продлены: часть сборов передается украинским бойцам

«Огненный гром-2022»
2022.05.14 12:44

На трех полигонах Литвы начинаются воинские учения «Огненный гром-2022»