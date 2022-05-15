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2022.05.15 08:15

Члены Совета по культуре: Во время войны российскую культуру финансировать нельзя

BNS2022.05.15 08:15
Совет по культуре Литвы
Совет по культуре Литвы / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Совет по культуре Литвы сообщает, что до сих пор получает просьбы включить в финансируемые проекты российских авторов и исполнителей, поэтому подчеркивает, что во время войны России в Украине контент, представляющий российское искусство, больше не будет финансироваться.

По утверждению Совета по культуре, хотя еще 25 февраля члены Совета четко выразили свою позицию, заключающуюся в том, что авторы и исполнители из России в Литве нежелательны, такие заявки от культурных организаций до сих пор поступают.

Реагируя на это, неделю назад члены Совета по культуре на своем заседании вновь подтвердили, что воспринимают российскую культуру как мягкую силу России в Литве.

«Члены Совета по культуре Литвы (...) заявляют, что во время войны распространение российской культуры не должно финансироваться Советом по культуре Литвы. Эту позицию поддерживает большинство членов Совета по культуре Литвы, участвовавших в собрании», – говорится в заявлении Совета.

В нем отмечается, что с начала войны ситуация стала еще хуже, и что любые отношения с Россией нежелательны, поскольку эта страна «совершала и продолжает совершать военные преступления, геноцид и другие формы агрессии».

«Поэтому умеренная оценка культурной экспансии этой страны также более не приемлема», – заявляют члены Совета по культуре.

Они указывают, что Россия превратилась в колониальную империю, а режим Владимира Путина стал диктатурой еще до вторжения в Украину, поэтому они призывают исполнителей проектов переосмыслить связь уже финансируемых проектов с российской культурой и «самим определиться по поводу их реализации и возможных изменений».

«Однако к заявкам, поданным сейчас, отношение членов Совета по культуре Литвы будет еще строже, и контент, представляющий российское искусство, не будет финансироваться. Члены Совета по культуре Литвы еще раз подчеркивают, что такая позиция будет пересмотрена, как только закончится война, начатая Россией в Украине», – говорится в сообщении.

# Культура# Война в Украине
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