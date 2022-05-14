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2022.05.14 12:44

На трех полигонах Литвы начинаются воинские учения «Огненный гром-2022»

BNS2022.05.14 12:44
«Огненный гром-2022»
«Огненный гром-2022» / Lietuvos kariuomenės nuotr.

В субботу начинаются ежегодные международные учения подразделений огневой поддержки «Огненный гром-2022».

Как сообщает пресс-служба литовской армии, учения пройдут в Швенченском и Клайпедском районах, а также на полигонах в самоуправлении Казлу Руда.

В учениях примут участие воины-артиллеристы сухопутных войск Литовской армии, а также представители дислоцированных в Литве подразделений НАТО.

Во время учений «Огненный гром-2022» будут совершенствоваться и оцениваться способности войск эффективно выполнять огневые задачи, а также будет улучшаться взаимодействие между союзниками.

Учения «Огненный гром-2022» являются частью международных учений «Защитник Европы-2022», организованных в этом месяце сухопутными войсками США в Европе и Африке.

В последних принимают участие около 9 тысяч военнослужащих из 11 стран НАТО и стран-партнеров.

# Литва
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