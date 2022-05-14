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2022.05.14 12:27

Ученые сумели вырастить зелень в лунном грунте. Это может быть полезно не только для астронавтов

BBC News
BBC News Русская служба2022.05.14 12:27
Ученые очень обрадовались, что семена смогли прорасти в лунной почве
Ученые очень обрадовались, что семена смогли прорасти в лунной почве / фото UF/IFAS

Ученые впервые вырастили зелень в лунном грунте. Удачный эксперимент является важным шагом к тому, чтобы сделать долгосрочное пребывание на Луне возможным для человека и в отдаленном будущем решить проблему дефицита продовольствия на Земле.

Исследователи взяли образцы пыли, собранной во время миссий "Аполлон" в 1969-1972 годах, и посадили в нее семена резуховидки Таля, растения, родственного кресс-салату.

К их большому удивлению, семена проросли уже через два дня.

Ученым дали всего один грамм почвы на каждое растение
Ученым дали всего один грамм почвы на каждое растение / фото UF/IFAS

"Не могу передать, насколько мы были поражены", - сказала Анна-Лиза Пол, профессор Университета Флориды, соавтор исследования.

Растения в лунном образце и обычной почве выглядели одинаково примерно до шестого дня. После этого появились различия. Растения в лунной почве начали испытывать стресс, медленнее развивались и в конечном итоге отставали в росте от своих земных собратьев.

Но ученые говорят, что это все равно прорыв, который имеет прикладное значение.

"Это исследование имеет решающее значение для долгосрочных целей НАСА, поскольку нам нужно будет использовать ресурсы, найденные на Луне и Марсе, для освоения источников пищи для будущих астронавтов, которые будут жить и работать в далеком космосе", - сказал глава НАСА Билл Нельсон.

То, что семена в лунном грунте растут медленнее, - важное открытие не только с точки зрения исследования космоса, говорит Нельсон.

"НАСА работает над внедрением сельскохозяйственных инноваций, которые могут помочь нам понять, как растения преодолевают стрессовые условия в районах с дефицитом продовольствия здесь, на Земле" - объясняет глава НАСА.

Одна из проблем для исследователей заключается в том, что количество лунного грунта на Земле крайне ограничено. За трехлетний период, начиная с 1969 года, астронавты НАСА привезли с лунной поверхности 382 кг лунных пород, гальки, песка, пыли, а также кернов - проб грунта, полученных путем бурения.

Команда ученых из Университета Флориды получила для эксперимента всего 1 г почвы на одно растение из образцов, которые десятилетиями хранились под замком.

НАСА планирует пилотируемый полет на Луну на 2025 год. Если все пройдет успешно, это будет первая высадка человека на Луну с 1972 года.

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Ученые очень обрадовались, что семена смогли прорасти в лунной почве
Ученым дали всего один грамм почвы на каждое растение
BBC News
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