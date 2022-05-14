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2022.05.14 09:13

Зеленский: Макрон предлагал Украине пойти на уступки ради "лица" Путина

Радио «Cвобода»2022.05.14 09:13
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Украине "пойти на определённые уступки в отношении суверенитета" для того, чтобы помочь президенту России Владимиру Путину "сохранить лицо". Об этом в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, это было "не очень корректно". Зеленский отметил, что Украина не готова "что-то кому-то сохранять и терять из-за этого территории".

В чём состояла суть предложения Макрона и когда именно он делал своё предложение, Зеленский не сказал. Лично Макрон в последний раз посещал Москву и Киев в начале февраля, ещё до начала российского широкомасштабного вторжения, но уже на фоне сообщений о сосредоточении российских войск на границе Украины. Пресса тогда писала, что Макрон мог привести Зеленскому предложения от Путина, связанные, в частности, с согласием на условия России относительно трактовки Минских соглашений. Война началась примерно через 2 недели после визита французского президента.

Как сказал в своём интервью Зеленский, "не надо Эммануэлю делать те или иные дипломатические па". Вместо "сохранения лица" российскому президенту он предложил задуматься о сохранении России.

По словам президента Украины, он по-прежнему готов встречаться с Путиным, но без предварительных условий и ультиматумов и только лично. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу вновь заявил, что такая встреча возможна только для подписания документов, а не для обсуждения каких-либо вопросов по существу.

Реакции Франции на слова Зеленского пока не было.

Радио Свобода

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