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2022.05.14 08:17

Хроника путинской войны. Зеленский сообщил об освобождении 1015 городов и сел

DW, LRT.lt, Радио LRT, Радио «Cвобода», Би-би-си, UNIAN2022.05.14 08:17
Война России против Украины
Война России против Украины / AP nuotr.

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 14 мая.

На 80-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 14 мая (время вильнюсское).

06:55

По мнению советника главы МВД Украины Виктора Андрусова, Россия перешла к третьей фазе полномасштабной войны, постепенно готовясь прекратить наступление и перейти к обороне рубежей. В ходе первой стадии войны Россия намеревалась захватить всю Украину за несколько дней, но не добилась этого, и ее войскам пришлось отступать, указал он в эфире национального телемарафона. На второй стадии, по его словам, РФ планировала окружить украинские войска на востоке страны, но у нее также не получилось прорвать обороны. То, что теперь войска РФ начинают готовиться к обороне рубежей, на которых остановились, указывает на то, что они решили сильно затянуть эту войну, полагает Андрусов.

05:25

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов считает, что война с Россией завершится к концу 2022 года, а перелом на фронтах произойдет не позднее середины августа. Об этом он заявил вечером 13 мая в эфире британского телеканала Sky News. Он выразил уверенность, что к концу года Украина восстановит контроль над всеми своими территориями, включая Крымский полуостров.

Буданов также ожидает больших перемен в Кремле. По его мнению, переворот, целью которого является свержение президента России Владимира Путина, уже начался. К тому же Путин серьезно болен раком, утверждает военачальник. Доказательств своим утверждениям он не привел.

04:40

По оценке Пентагона, в Украине сейчас находятся 105 российских батальонных тактических групп (БТГ). Об этом сообщил на брифинге высокопоставленный чиновник американского Минобороны, уточнив, что количество российских БТГ в Донбассе продолжает расти.

03:50

Согласно обновленным данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, по состоянию до полуночи 12 мая в Украине задокументировано 3573 погибших и 3816 раненых среди гражданского населения. УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения.

03:00

США вновь обвинили Москву в использовании Совета Безопасности ООН для распространения дезинформации и теорий заговора о биологическом оружии в Украине, чтобы отвлечь внимание от войны. Заместитель постпреда США Ричард Миллс назвал российские заявления о том, что США якобы причастны к программе биологического оружия "абсолютно ложными и смехотворными".

02:25

В Белогоровке Луганской области украинским военным удалось уничтожить уже 90 единиц российской тяжелой техники, в том числе вертолет, сообщил в телеэфире глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, войска РФ уже несколько раз пытались навести понтонную переправу через Северный Донец, но всегда подвергаются сопротивлению ВСУ. Украинские защитники уже зачищают также другой берег реки, где россияне пытались закрепиться, заявил Гайдай.

01:40

По словам министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), приток беженцев из Украины в Германию ослабевает. По ее словам, если в середине марта в Германию из Украины прибывало по 15 000 человек в день, то сейчас - лишь около 2000. Одновременно на родину через границу с Польшей ежедневно возвращаются по 20 000 украинских беженцев, в том числе и те, кто были в Германии рассказала Фезер газете Rheinische Post.

00:45

Переговоры об освобождении украинских военных из мариупольского завода "Азовсталь" проходят очень тяжело, сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. "Переговоры с врагом очень сложные. Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача вытащить наших ребят. Всех. Живыми", - написала она, уточнив, что кроме бойцов полка "Азов", на территории блокированного российскими войсками комбината находятся "наши ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и терроборона".

00:10

Зеленский: освобождены 1015 городов и сел

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / AP nuotr.

В своем очередном традиционном вечернем видеообращении к гражданам президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на данный момент в стране вновь находятся под контролем ВСУ 1015 городов и сел. "Это плюс шесть за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги", - отметил украинский лидер. По его словам, власти помнят о каждом городе и каждом селе, которые еще находятся в оккупации: "Херсон и Мелитополь, Бердянск и Энергодар, Мариуполь и все города и городки Донбасса. Постепенное освобождение Харьковской области доказывает, что мы никого не оставим врагу".

По данным Зеленского, в пятницу был сбит 200-й по счету российский самолет. "Столько авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки лет", - подчеркнул глава украинского государства. Он сообщил, что продолжаются сложные переговоры относительно эвакуации военных из "Азовстали". Президент добавил, что в Украине уже открыли 37 иностранных представительств.

Война России против Украины
Владимир Зеленский
# В мире# Война в Украине
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