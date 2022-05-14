Хроника путинской войны. G7 "никогда не признает" изменения Россией границ в Украине

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 14 мая.

На 80-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 14 мая (время вильнюсское).

14:25

Страны "большой семерки" (G7) заявили, что никогда не признают границ, которые Россия пытается изменить в ходе войны против Украины, и пообещали дальнейшую поддержку Киеву. "Мы никогда не признаем границ, которые Россия пытается перекроить посредством военной агрессии, и будет продолжать наше участие в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, и всех государств", - говорится в совместном заявлении, принятом министрами иностранных дел G7 по итогам трехдневной встречи на севере Германии.

Главы МИД пообещали расширить санкции и распространить их на секторы, от которых зависит Россия, а также продолжать поставлять Украине оружие, чтобы помочь ей отразить российское вторжение. "Мы подтверждаем нашу решимость и дальше усиливать экономическое и политическое давление на Россию, продолжая действовать сплоченно", - говорится в документе.

13:50

Российские военные "под дулами автоматов" вывозят жителей захваченного города Попасная в Первомайск и Стаханов в самопровозглашенной "ЛНР", утверждает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Попасная перешла под контроль российских войск 8 мая. "Город разрушен до основания. Под оккупацией остались более полутора тысяч жителей, которые выезжать не захотели", - пишет Гайдай в своем Telegram-канале.

12:20

Украина, по всей видимости, выиграла битву за Харьков: украинские войска предотвратили окружение и тем более захват этого города, а затем вытеснили российских солдат из его окрестностей, как они сделали это с российскими солдатами, пытавшимися захватить Киев, заключили аналитики из американского Института изучения войны (Institute for the Study of War - ISW). Основные усилия войск РФ сейчас по-прежнему направлены на то, чтобы окружить Северодонецк и Лисичанск с севера и с юга, отмечают эксперты.

11:35

Назначение в Херсоне пророссийской администрации лишь подчеркивает провал политических целей РФ в Украине, считают эксперты министерства обороны Великобритании. Эта навязанная Россией военно-гражданская администрация объявила, что попросит Москву включить Херсонскую область в состав Российской Федерации. Но "если Россия проведет референдум о присоединении в Херсоне, она почти наверняка сфальсифицирует результаты, чтобы показать явное большинство за выход из Украины", говорится в ежедневной сводке британского оборонного ведомства в Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/tAa8K8A12w



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Ya1mzfvjY4 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 14, 2022

11:00

Шольц не видит изменения позиции Путина

Олаф Шольц / AP nuotr.

Спустя два с половиной месяца после начала войны России против Украины канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) не обнаружил каких-либо изменений во взглядах российского президента Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью немецкому информационному порталу t-online, опубликованном 14 мая. При этом, по словам Шольца, очевидно, что Россия не достигла ни одной из своих первоначальных военных целей. В то же время война вдохнула новую жизнь в западный оборонительный альянс, отметил он. "НАТО не отступила, а даже укрепила свои силы на восточном фланге альянса. И альянс станет еще сильнее, если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО", - сказал канцлер ФРГ.

10:00

Наибольшая активность российских войск наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, говорится в очередной утренней сводке Генштаба ВСУ. Кроме того, там отмечается:

- на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. До семи батальонов из состава ВС Беларуси продолжают прикрывать границу. Продолжается вывоз военной техники и имущества вооруженных сил РФ из Беларуси.

- на Северском направлении противник усиленно охраняет участки границы в Брянской и Курской областях.

- на Харьковском направлении российская армия активных боевых действий не проводила. Основные усилия направлены на обеспечении отвода своих войск от Харькова, удержании позиций и маршрутов снабжения.

- на Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии объекты гражданской и военной инфраструктуры в районах Довгенького, Долины и Гусаровки.

- на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты десять атак, уничтожены пять танков, пять артиллерийских систем, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника.

- подразделения украинской ПВО сбили три беспилотника "Орлан-10".

09:30

Европейская комиссия (ЕК) в борьбе против организованной преступности намерена предложить поправки к законодательству, которые облегчат конфискацию имущества, нажитого преступным путем. Новые меры планируется распространить и на российских и белорусских олигархов и политиков, связанных с войной России в Украине, сообщил еженедельнику Welt am Sonntag зампредседателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас. Разработанные ЕК поправки позволят конфисковывать преступные средства и управлять ими и без обвинительного приговора суда. "Весьма конкретный пример того, насколько важны заморозка и конфискация имущества, мы усматриваем в связи с санкциями ЕС против россиян и белорусов, которые способствовали войне в Украине", - подчеркнул замглавы Еврокомиссии.

09:00

Министерство иностранных дел Латвии объявило нежелательными персонами 102 граждан России, в основном российских деятелей культуры, запретив им въезд в страну на неопределенный срок. В заявлении латвийского дипломатического ведомства, обнародованном в пятницу, 13 мая, указывается, что фигуранты нового черного списка выразили активную поддержку решению президента РФ Владимира Путина начать военное вторжение в Украину и открыто оправдывают российскую агрессию в этой стране. В числе прочих в перечне значатся актеры Николай Бурляев, Василий Ливанов, Владимир Гостюхин, Александр Панкратов-Черный, Борис Щербаков, Борис Галкин, Игорь Петренко, Александр Пашутин, певица Татьяна Петрова, актриса Анна Тихонова, художник Михаил Полетаев, режиссер Юрий Кара, поэт-песенник Александр Шаганов, музыкант Константин Бубнов.

08:20

В Украине с начала военной агрессии России погибли 227 детей, еще более 420 были ранены, сообщил Офис генерального прокурора страны. "Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - подчеркивается в сообщении Больше всего детей пострадало в Донецкой (139), Киевской (116), Харьковской (99) и Черниговской (68) областях. Кроме того, в результате бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел российскими войсками РФ повреждены 1748 образовательных учреждений, 144 из них полностью разрушены.

07:40

Российские силы, скорее всего, либо решат прекратить наступление в Донбассе и аннексировать территорию, которую они в настоящее время удерживают, либо потерпят военное поражение от украинских сил, считают эксперты американского Института изучения войны. По их прогнозам, новая фаза военных действий пойдет по одному из трех сценариев:

- Россия остановится и решится аннексировать уже оккупированные территории

- Кремль попытается мобилизовать дополнительные силы, при этом мобилизация не исключает военного краха.

- Путин продолжит преследовать невыполнимые военные цели с недостаточными ресурсами и в итоге потерпит крах в ближайшие месяцы.

06:55

По мнению советника главы МВД Украины Виктора Андрусова, Россия перешла к третьей фазе полномасштабной войны, постепенно готовясь прекратить наступление и перейти к обороне рубежей. В ходе первой стадии войны Россия намеревалась захватить всю Украину за несколько дней, но не добилась этого, и ее войскам пришлось отступать, указал он в эфире национального телемарафона. На второй стадии, по его словам, РФ планировала окружить украинские войска на востоке страны, но у нее также не получилось прорвать обороны. То, что теперь войска РФ начинают готовиться к обороне рубежей, на которых остановились, указывает на то, что они решили сильно затянуть эту войну, полагает Андрусов.

05:25

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов считает, что война с Россией завершится к концу 2022 года, а перелом на фронтах произойдет не позднее середины августа. Об этом он заявил вечером 13 мая в эфире британского телеканала Sky News. Он выразил уверенность, что к концу года Украина восстановит контроль над всеми своими территориями, включая Крымский полуостров.

Буданов также ожидает больших перемен в Кремле. По его мнению, переворот, целью которого является свержение президента России Владимира Путина, уже начался. К тому же Путин серьезно болен раком, утверждает военачальник. Доказательств своим утверждениям он не привел.

04:40

По оценке Пентагона, в Украине сейчас находятся 105 российских батальонных тактических групп (БТГ). Об этом сообщил на брифинге высокопоставленный чиновник американского Минобороны, уточнив, что количество российских БТГ в Донбассе продолжает расти.

03:50

Согласно обновленным данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, по состоянию до полуночи 12 мая в Украине задокументировано 3573 погибших и 3816 раненых среди гражданского населения. УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения.

Latest update on civilian casualties in context of Russia’s armed attack against #Ukraine: 3,573 killed, incl 241 children; 3,816 injured, incl 357 children, mostly caused by shelling & airstrikes. Actual toll is much higher. More ➡️ https://t.co/TBMGhsSbjX pic.twitter.com/EFXOTOryww — UNHumanRightsUkraine (@UNHumanRightsUA) May 13, 2022

03:00

США вновь обвинили Москву в использовании Совета Безопасности ООН для распространения дезинформации и теорий заговора о биологическом оружии в Украине, чтобы отвлечь внимание от войны. Заместитель постпреда США Ричард Миллс назвал российские заявления о том, что США якобы причастны к программе биологического оружия "абсолютно ложными и смехотворными".

02:25

В Белогоровке Луганской области украинским военным удалось уничтожить уже 90 единиц российской тяжелой техники, в том числе вертолет, сообщил в телеэфире глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, войска РФ уже несколько раз пытались навести понтонную переправу через Северный Донец, но всегда подвергаются сопротивлению ВСУ. Украинские защитники уже зачищают также другой берег реки, где россияне пытались закрепиться, заявил Гайдай.

01:40

По словам министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), приток беженцев из Украины в Германию ослабевает. По ее словам, если в середине марта в Германию из Украины прибывало по 15 000 человек в день, то сейчас - лишь около 2000. Одновременно на родину через границу с Польшей ежедневно возвращаются по 20 000 украинских беженцев, в том числе и те, кто были в Германии рассказала Фезер газете Rheinische Post.

00:45

Переговоры об освобождении украинских военных из мариупольского завода "Азовсталь" проходят очень тяжело, сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. "Переговоры с врагом очень сложные. Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача вытащить наших ребят. Всех. Живыми", - написала она, уточнив, что кроме бойцов полка "Азов", на территории блокированного российскими войсками комбината находятся "наши ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и терроборона".

00:10

Зеленский: освобождены 1015 городов и сел

Владимир Зеленский / AP nuotr.

В своем очередном традиционном вечернем видеообращении к гражданам президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на данный момент в стране вновь находятся под контролем ВСУ 1015 городов и сел. "Это плюс шесть за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги", - отметил украинский лидер. По его словам, власти помнят о каждом городе и каждом селе, которые еще находятся в оккупации: "Херсон и Мелитополь, Бердянск и Энергодар, Мариуполь и все города и городки Донбасса. Постепенное освобождение Харьковской области доказывает, что мы никого не оставим врагу".

По данным Зеленского, в пятницу был сбит 200-й по счету российский самолет. "Столько авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки лет", - подчеркнул глава украинского государства. Он сообщил, что продолжаются сложные переговоры относительно эвакуации военных из "Азовстали". Президент добавил, что в Украине уже открыли 37 иностранных представительств.