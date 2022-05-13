«Ниже третьей палубы — вода». Часть украинских военных беженцев в Таллинне поселили на корабле

Почти две тысячи украинских военных беженцев в Эстонии сейчас живут на пассажирском лайнере компании Tallink «MS Isabelle». Эти люди жили в отелях, но с началом туристического сезона правительство решило предоставить беженцам корабль.

Переселение на лайнер вызвало много протестов и жалоб: проживание в каюте оказалось менее комфортным, чем в номере отеля.

С момента переселения прошло больше месяца. Как живет лайнер сейчас? Говорим с Натальей Шевченко — клиническим психологом, волонтером-координатором порядка на корабле и военной беженкой, которая вместе с другими людьми живет на лайнере.



- Когда вы приехали в Эстонию и почему выбрали именно эту страну?

- Эстония для меня самой оказалась неожиданным выбором. В Украине я работала клиническим психологом в родильном доме. После поехала в Венгрию. Там я прожила около недели и поняла, что нужно что-то делать, работать, помогать людям. В интернете я увидела запрос о психологе, который говорит на русском и украинском языках, и сразу же связалась. Страной запроса оказалась Эстония.



- До корабля вы, как и многие, проживали в отеле. При заселении в отель с вами оговорили сроки проживания? И какова была процедура переселения на корабль?

Когда я приехала в страну, меня разместили в гостинице. Мне достался очень приятный отель в старом городе Таллинна. Изначально нам называли дату 30 марта, так что переселение по факту произошло на неделю позже.

На корабль нас отправили достаточно неожиданно. Пришел человек и сказал, что мы все переезжаем, прямо на следующий день.

Я знаю, что было составлено расписание для всех отелей, чтобы не было толчеи на корабле. В определенный день приезжал микроавтобус и перевозил людей к парому.

- Сейчас вы чуть ли не ключевое лицо, через которое происходит взаимодействие администрации города и проживающих на корабле. Как это получилось?

- Я познакомилась с администрацией, когда решила внести свои предложения по организации жизни на корабле. Я подошла к ним и спросила, возможно ли мне организовать досуг для детей, физкультурную утреннюю разминку. Я предложила свою психологическую помощь для нуждающихся. Меня стали приглашать на общие встречи.

Я стала таким неким связующим звеном между людьми на корабле и руководством, представителями различных департаментов.

Моя задача — быть на стороне моих людей, но при этом не позволять им перекладывать всю ответственность за свою дальнейшую судьбу на принимающую страну.

Поэтому я настояла на том, чтобы существовал конкретный свод правил, позволяющий регламентировать нахождение на пароме. Они рассматривают, потом мы приходим к какому-то общему знаменателю. Особенно это касается безопасности на корабле. На корабль, например, скоро придут представители полиции. Будет день встречи с семьями, на котором подробно расскажут о законах новой для них страны и об их ответственности.



- Существует ли какая-то определенная система распределения людей по каютам и палубам?

Украинские беженцы / AP nuotr.

- Да, корабль стараются заполнять, начиная с верхних палуб. Ниже третьей палубы уже вода, там психологически сложнее находиться, поэтому эти палубы оставлены только на случай очень большого притока людей, когда закончатся все места выше.

Каюты с окном и балконом в первую очередь предоставляются многодетным семьям и семьям с маломобильными людьми.

- Некоторые люди жалуются, что их поселили с незнакомыми людьми.

- Администрация старается заселить так, чтобы семья жила одна в каюте. Если в семье один или два человека, то, конечно, они объединяются с такими же. Смотрят, чтобы были однополые дети и одинакового возраста. Если кто-то приходит и говорит, что мне дискомфортно, нет нормальной договоренности с соседом, то могут переселить. Сначала был момент наполненности, было сложнее. Но сейчас стараются максимально идти навстречу пожеланиям. В этом администрация непосредственно помогает. Главное с ними коммуницировать и без эмоционального момента.

Моя нынешняя соседка до этого жила с женщиной в возрасте, которая при этом была агрессивно настроена. Про нее все знали, что с ней очень сложно общаться, это человек в возрасте, со сложным характером. И ее переселили, этот вопрос был решен.



Если у кого-то есть проблемы с замкнутым пространством, эту проблему тоже пытаются решить, стараются поменять каюту. Также бывает, что две мамы хорошо подружились, нашли точки соприкосновения, то вполне возможно переселиться вместе в другую каюту.

- На корабле есть все для жизни, включая открытые зоны, где можно гулять. В принципе, оттуда можно вообще не выходить. Как люди относятся к этому?

- Есть семьи, которые просто-напросто не выходят с корабля. Гулять обязательно надо, выходить из замкнутого пространства просто необходимо. Не просто подняться на одиннадцатую палубу, где есть воздух, а именно выходить с судна в город.

На корабле хорошая вентиляция, но воздух очень сухой. Приходится заново прививать людям ответственность, что они сами отвечают за себя, за свою семью и детей. Надо обязательно выходить, иначе это чревато апатией, депрессией и другими расстройствами.

- Получается, некоторые люди передвигаются только по кораблю. Но проживание на судне имеет срок. Людям нужно искать себе работу и новое жилье. Получается, что они этим не занимаются?

- Они ищут. Сейчас организовали такую возможность: ежедневно на стойку регистрации приходят волонтеры и представители социального департамента. Они рассказывают пошагово, как происходит аренда недвижимости в Эстонии. Волонтеры помогают как непосредственно в поиске жилья, так и в оформлении всех необходимых для этого документов. Волонтер закрепляется за отдельной семьей, собирается информация о предпочтениях и возможностях людей и начинается поиск.

- Социальный департамент Эстонии совместно с Tallink Grupp организовали проживание на пароме сроком до 4 месяцев. Возможно ли продление этого соглашения?

Все знают, что на наших карточках прохода стоит конечная дата, после которой попасть на судно будет уже невозможно. Эти карты есть у каждого проживающего, без них невозможно ни войти, ни покинуть корабль. Конечная дата — это июль. Мало того, нам говорят не то что о продлении проживания, а наоборот, о его возможном сокращении. Именно поэтому проводится активная работа, людей подталкивают к более активному поиску работы и жилья.



- На корабле есть люди, которые не собираются искать себе жилье? Те, которых все устраивает. Они же прекрасно понимают, что их не смогут просто оставить на улице.

- Да, конечно. Такие люди хорошо видны.

- Сколько приблизительно таких людей в процентном соотношении?

- Я бы сказала, что около 50 процентов. Фактически это половина корабля. Есть те, которые просто ждут, когда они смогут вернуться домой, им не нужна интеграция. А есть те, которые думают о дальнейшем переезде в более приемлемые для них страны. Люди подсознательно, где-то на подкорке понимают, что никто их на самом деле никуда не выгонит.

На самом деле на корабле очень комфортные условия, а когда у тебя такие условия, не хочется выходить из зоны своего комфорта и начинать что-то делать.

- Вы говорите, что на корабле комфортные условия. Но я слышала очень большое количество негативных отзывов о низком качестве жизни.

- Самое главное — это настрой. Я купила комнатный цветок, очень радуюсь ему на подоконнике. Моя соседка купила бельевую веревку, поэтому маленькие вещи можно повесить на нее, они очень быстро сохнут. Да, есть проблема сухого воздуха. Но опять же можно попросить увлажняющие капли, их выдают всем желающим, и позаботиться о себе.

Кстати, на нашем лайнере можно получить многие безрецептурные препараты бесплатно. Кроме того, у нас каждый день есть дежурный доктор.



Легче всего сказать, что все плохо. Когда так говорим мы, это нежелание брать ответственность на себя, такое эмоциональное состояние. Естественно, гораздо проще, чтобы кто-то взял за ручку тебя и отвел, куда надо.

Тут у нас открылся даже магазин на лайнере, причем цены там обычные, городские. В нем можно купить все вещи первой необходимости. Стоят холодильники, где можно хранить купленные скоропортящиеся продукты. По-моему, это более чем комфортно. Да, есть вопросы, над которыми надо работать. Но в целом, все достаточно неплохо.

- Очень многих людей интересует, как проходит процесс стирки на корабле?

- Да, это очень популярный вопрос. Есть стиральные машинки, но стирают только детское белье и стирают только тем порошком, что есть на корабле. Взрослые вещи собирают два раза в неделю, их отвозят за счет средств города в химчистку. Главное, просто приноровиться к расписанию.

- Вы все вместе уже достаточное время живете на корабле. Появилась ли у Вас какая-то общность?

- Да, конечно, момент сплочения есть. У нас есть общая группа, где всегда можно спросить совет и попросить помощи. Мы сообща приходим к каким-то общим решениям.

Есть открытые зоны, куда детям нельзя попадать, поэтому родителям необходимо объяснять все правила нахождения в этом месте. У каждого ребенка теперь есть браслетик на ручке цвета определенной палубы. Взрослые, видя ребенка, который находится на другой территории, помогают ему вернуться обратно. Раньше этого не было, дети свободно передвигались по кораблю без сопровождения взрослых, катались на лифтах и даже проникали в закрытые зоны.



- Почему не разрешается приводить гостей? В отелях разрешали посещения.

- Потому что начнется хаос. Очень сложно уследить за тем, кто входит и выходит, кто остается.

- Как происходит контроль проживания на корабле?

При входе и выходе нужно валидировать карту проживающего. В системе отмечается не только момент входа, но и время пребывания на территории парома. Таким образом вычисляются те люди, которые уезжают с корабля, но не сообщают об этом, чтобы придержать себе каюту. Если карточка не работает месяц, то понятно, что человек не живет на корабле, а просто держит это место.

- На корабле есть охрана. Какой у нее функционал?

- В первую очередь, это контроль прохода людей на судно. Как я уже говорила, проход посторонних людей запрещен. Помимо валидации карты необходимо показать документ, удостоверяющий личность. Воспользоваться чужой картой не получится.

Охрана вообще отвечает за безопасность, есть определенные правила. Алкоголь не разрешается распивать в общих зонах. Есть своя комната, там — пожалуйста, это ваше пространство.

Детям запрещено находиться в общем помещении позже определенного часа. Охрана четко за этим следит и очень вежливо просит их разойтись по своим каютам. Особенно часто приходится общаться с подростками, у них есть некий протест и бунтарство. Конечно, они любят вечерами собираться на открытых палубах, а это небезопасно.