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2022.05.13 11:13

Страны Балтии призывают ЕС сформировать миссию саперов в Украине: взывчатка спрятана даже в детских игрушках

BNS, LRT.lt2022.05.13 11:13
Война в Украине
Война в Украине / AP nuotr.

Министры внутренних дел стран Балтии и Польши призывают ведомства Европейского Союза (ЕС) координировать оказание помощи по разминированию в Украине и финансировать эту операцию за счет средств ЕС.

Как сообщило в пятницу Министерство внутренних дел Литвы, в совместном письме глав МВД Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, инициированном литовским министром Агне Билотайте, содержится призыв к Европейской Комиссии координировать помощь Украине в разминировании территории.

Одним из предлагаемых вариантов является использование сети ATLAS, в которую входят тактические подразделения полиции из всех 27 государств-членов ЕС.

Письмо адресовано Европейской комиссии и председательствующей в Совете ЕС Франции, а также будущему председателю - Чехии. В нем содержится призыв «как можно скорее подключиться к процессу спасения жизней в Украине» и координировать работу специалистов по разминированию в разрушаемой войной стране.

По данным украинских властей, около 50% украинской территории (приблизительно 300 000 квадратных километров) пострадало от военных действий, поэтому есть опасность для мирных жителей, возвращающихся на освобожденные территории. Взрывчатку можно найти везде - в полях, на улицах и в частных домах, российские взрывные устройства спрятаны в мебели и даже детских игрушках.

В настоящее время в процессе разминирования на более чем половине территории Украины задействовано около 550 украинских специалистов, но, по данным МВД Литвы, этого недостаточно.

«Мы своими глазами видели беспрецедентную жестокость военной агрессии России и разрушения невообразимых масштабов. Очевидно, что Украине нужна совместная помощь стран Евросоюза для борьбы с этой агрессией и ее последствиями», — отмечает Билотайте в сообщении министерства.

По ее словам, перед лицом этой трагедии необходимы единство, сплоченность и солидарность для спасения жизней украинских людей.

# Литва# Война в Украине
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