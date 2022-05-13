В Вильнюсе пройдут Дни Украины

В пятницу в Вильнюсе начнутся Дни Украины, которые помогут беженцам лучше узнать Литву и ознакомиться с литовской столицей.

В целом запланировано более сотни различных бесплатных образовательных занятий, концертов, экскурсий и развлечений для детей.

Название трехдневного мероприятия «Вильнюшиванка» (Vilniushyvanka) навеяно традиционной украинской вышиванкой – вышитой рубашкой, у которой даже есть свой международный день, отмечаемый 19 мая.

«Мы хотим, чтобы украинцы, живущие в Литве, чувствовали себя как дома, поэтому решили предоставить больше возможностей для того, чтобы они лучше узнали Вильнюс и литовскую культуру. Мы верим, что «Вильнюшиванка» окунет украинцев в гостеприимство столицы, а жители и гости Вильнюса лучше узнают украинскую культуру через искусство, национальные блюда и познавательные программы», — сказала Инга Романовскене, руководитель Вильнюсского агентства по развитию бизнеса и туризма Go Vilnius, который инициировал мероприятие.

В воскресенье на Площади реформатов запланирован пикник для литовских и украинских семей.

С начала войны в Литву прибыло около 50 тыс. беженцев из Украины. Многие из них проживают в Вильнюсе.