Война в Украине. Зеленский: Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире

На 80-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины.

Зеленский: Стратегическое поражение России очевидно всему миру



Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение к гражданам. "Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире, просто у России пока нет смелости это признать", - заявил глава украинского государства.



Кроме того, он прокомментировал удар, нанесенный российскими войсками этой ночью по школам в Черниговской области. "Конечно, российское государство в таком состоянии, что любое образование ему только мешает", - отметил украинский лидер.



Главы МИД "семерки", Украины и Молдовы обсудят продовольственный кризис



В Германии в пятницу начинается двухдневное совещание, на котором министры иностранных дел стран G7, Украины, Молдовы и Индонезии обсудят способы борьбы с возникшей из-за войны нехваткой зерна в мире, а также помощь Украине и Молдове.

"В порту Одессы заблокированы 25 млн тонн зерна, то есть продовольствие, в котором срочно нуждаются миллионы людей в мире, прежде всего в Африке и на Ближнем Востоке", - цитирует агентство Рейтер министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.

Молдавский министр приглашен на встречу, потому что небогатая Молдова приняла сотни тысяч украинских беженцев, и страны "семерки" хотят ей помочь.

Во встрече примет участие и министр иностранных дел Индонезии, которая сейчас председательствует в G20, совещательном форуме двадцати крупнейших экономик мира.

Рейтер сообщает со ссылкой на неназванного французского чиновника, что с индонезийским министром западные коллеги намерены поговорить и о том, стоит ли приглашать на ноябрьский саммит "двадцатки" Россию. Лидеры западных стран не хотят оказаться за одним столом с Путиным.

На совещании в Германии не будет госсекретаря США Энтони Блинкена, который заболел ковидом.

G7 - это неформальное объединение семи крупнейших развитых демократических стран: США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии и Канады. В совещаниях G7 принимают участие и представители центральных органов Евросоюза.

США: россияне, возможно, отказались от планов большого окружения



Американский Институт изучения войны в своей сводке-анализе за 12 мая предполагает, что российская армия вынужденно отказалась от планов прорваться на юг от Изюма и окружить всю украинскую группировку на Донбассе и теперь сосредотачивается на задачах меньшего масштаба.

"Российские силы, возможно, отказываются от попыток большого окружения украинских войск по линии Изюм-Славянск-Дебальцево в пользу менее глубоких охватов Северодонецка и Лисичанска", - пишут сотрудники Института изучения войны.

По их оценке, основанной на многих источниках, начиная с заявлений воюющих сторон, российские силы, похоже, по состоянию на 12 мая контролируют почти все Рубежное и взяли поселок Воеводовка к северу от Северодонецка, а в ближайшие дни, вероятно, попытаются штурмовать сам Северодонецк - административный центр украинской части Луганской области.

"(Но) неясно, смогут ли российские силы окружить или тем более взять Северодонецк и Лисичанск [...] Наступление россиян всегда на этой войне увязало в зонах застройки, и вряд ли эти территории будут чем-то отличаться", - пишут американские аналитики.

Финляндия подаст заявку в НАТО в середине следующей недели - глава МИД



Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сказал японской телекомпании NHK, что Финляндия, скорей всего, подаст заявку о вступлении в НАТО в середине следующей недели.

"Если парламент придест к выводу, что мы должны послать заявку, то в середине следующей недели мы это и сделаем", - сказал Хаависто.

"Швеция планирует сделать аналогичные шаги и примерно по тому же графику", - добавил финский министр.

В четверг президент и премьер-министр Финляндии Саули Нийнистё и Санна Марин совместно объявили, что считают, что страна должна вступить в НАТО.

В воскресенье президент, премьер-министр и члены кабинета примут формальное решение об этом, а затем его утвердит парламент. Заминок с последним не предвидится: уверенное большинство депутатов - за НАТО.

Финляндия все годы после Второй мировой войны придерживалась политики нейтралитета, изначально навязанной Советским Союзом, но после нападения России на Украину отношение финнов к этому вопросу резко и кардинально изменилось. До 24 февраля за вступление в НАТО высказывались около четверти финнов, сейчас, по последнему опросу - 76% при всего 12% против.

Москва пригрозила Финляндии некими неопределенными "последствиями".

"Мы надеемся, что ситуация на границе останется спокойной. Мы ничего не ожидаем, но мы готовы ко всему", - сказал на это Пекка Хаависто в интервью NHK.

Правящая в Швеции Социал-демократическая партия определится со своей позицией относительно вступления в НАТО в воскресенье. Официальное же решение о подаче заявки уже все правительство страны, по данным шведской прессы, примет в понедельник.

Финляндия и Швеция давно и очень тесно сотрудничают с НАТО, и альянс обещает принять их очень быстро и без заминок. В то же время на ратификацию протоколов об их вступлении может уйти до года, если только все 30 нынешних членов НАТО не решат ратифицировать протоколы в срочном порядке.





Украина ожидает содействия Германии



Посол Украины в Германии Андрей Мельник ожидает, что правительство ФРГ поспособствует возможному вступлению Украины в Евросоюз. "Помимо поставок оружия и ужесточения санкций, наша главная цель - получить поддержку для вступления в ЕС", приводят слова дипломата издания группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Решение о статусе кандидата будет принято ЕС к концу июня, убедить другие государства - в интересах Германии и самого Евросоюза, считает Мельник.

Утренняя сводка украинского генштаба



В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверять утверждения воюющих сторон

Общая картина в сводке генштаба Вооруженных сил Украины на утро 13 мая, 79-го дня войны, выглядит по-прежнему: на Донбассе россияне атакуют, под Харьковом обороняются и отступают, в остальных местах продолжаются обстрелы.

Некоторые пункты из сводки вкратце:

На севере Луганской области противник сосредоточил усилия, в частности, на установлении полного контроля над Рубежным.

Части россиян, наступающие на Лиман с севера, закрепляются в районе Александровки между Изюмом и Лиманом.

К югу от Северодонецка россияне безуспешно атакуют в направлении Орехова и Комишувахи.

Ещё южнее они продолжают попытки пробиться от Донецка на Марьинку.

В Мариуполе все по-прежнему: россияне бомбят осажденную "Азовсталь", в том числе, как утверждает украинский генштаб, с применением стратегических бомбардировщиков.

На фронтах в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях подвижек, судя по сводке, нет, там продолжаются взаимные артобстрелы и авианалёты.

На Донбассе российские части, как утверждает генштаб, за последние сутки потеряли 13 танков, 27 других бронемашин, восемь артиллерийских систем, вертолет Ка-52 и пять беспилотников. Кроме того, была сбита одна крылатая ракета.