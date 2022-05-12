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2022.05.12 20:48

Литва официально отзывает Баярунаса с должности посла в России

BNS, LRT.lt2022.05.12 20:48
Эйтвидас Баярунас
Эйтвидас Баярунас / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Литва официально отзывает Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России.

Это указано в зарегистрированном в четверг проекте постановления правительства. Э. Баярунас должен перестать выполнять обязанности с 1 июня.

Правительство также намерено с 7 июня ликвидировать генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге.Москва закрыла его после решения Литвы выслать главу посольства России в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генконсульства России в Клайпеде.

В начале апреля литовское правительство в ответ на убийства в пригороде Киева Буче приняло решение о понижении дипломатического представительства между Литвой и Россией до поверенных в делах и предписало послу этой страны покинуть Литву.

Также было принято решение о закрытии российского консульства в Клайпеде.

# Литва# Война в Украине
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