Финляндия в шаге от вступления в НАТО - как позиция страны формировалась в обществе?

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин в совместном заявлении высказались за незамедлительное вступление их страны в НАТО. Ожидается, что официальное решение Финляндии о вступлении в Североатлантический альянс будет объявлено уже в ближайшие дни, предположительно 15 мая.

Сотрудник Университета Восточной Финляндии, журналист Глеб Яровой в интервью русской службе Радио ЛРТ рассказал о том, как формировалась позиция страны в обществе.



- Финляндия – современная, демократическая и открытая страна. Мы можем полностью доверять опросам общественного мнения, которые очень четко фиксируют все изменения настроения населения, в том числе, по вопросам вступления в НАТО.

Потребовалось время для этого. Еще осенью прошлого года, против вступления в НАТО выступало 40% населения и только примерно 26% выступало за. По последним опросам – 80% финнов выступают за вступление в НАТО. Примерно за полгода ситуация изменилась кардинально, хотя и осенью были высокие цифры, постепенно они стали ещё выше. Сильно ситуация стала меняться с декабря 2021 года, когда Россия предъявила ультиматумы американцам и НАТО по нерасширению. И в этом финны увидели, в том числе, обращение к себе. Россия хочет решать – может ли Финляндия вступать в НАТО или не может.

Финны - люди очень гордые и поэтому это вызвало такую реакцию, что нас нельзя шантажировать, ни в коем случае. Если Москва думает, что она может решать за Финляндию и за финнов куда им присоединяться, а куда им не присоединяться, то тогда финны действительно примут это решение. В том числе, и назло этим шантажистам. И президент, и премьер-министр пользуются доверием населения. Когда они в своих новогодних обращениях эту тему затронули, то даже те, кто колебался или не обращал внимания на эту тему, вынужден был задуматься. Я думаю, что это была довольно четкая тенденция.

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Когда ситуация обострилась, и Россия напала на Украину, двух мнений не осталось ни у кого. Процент людей, которые выступают против вступления в НАТО довольно низкий. Я подозреваю, что эти 20%, которые против вступления в НАТО - это колеблющиеся, но среди них активных противников нет. Мы слышали, что всего 11 депутатов Парламента в итоге выступили против. Но даже те партии, которые еще недавно выступали категорически против, например – Зеленый союз или совсем левые или пацифистские организации, сейчас активно не выступают против вступления в НАТО.

Есть известные группы русскоязычных граждан Финляндии, которые истерят по данному поводу. Но это не более чем истерика абсолютного маргинального меньшинства, которых никто в серьез не воспринимает.

- А среди аргументов, за вступление в НАТО - есть ли в них доля страха влияния России на Финляндию? Либо страха возможного нападения или мировой войны?

- По поводу мировой войны – эти страхи примерно везде одинаковые. У Финляндии примерно 1000 км границы с Россией, понятно, что финны гораздо лучше знают Россию и в принципе, наверное, теперь понимают, что если еще недавно можно было относиться как-то нейтрально к такому соседству, то теперь это источник большой угрозы.



Но мировая война для всех мировая война, неважно, где ты – в Финляндии или в России, или в Австралии. По большому счету, если наступит ядерная война, ядерная зима, то так или иначе достанется всем. Если говорить про страх военного вторжения России в Финляндию, то я думаю, и по моим разговорам с финским друзьями и коллегами - тут нет страха.

Флаги Швеции, Финляндии и НАТО / Shutterstock.com

Во-первых, у Финляндии достаточно сильная армия, которая свою силу демонстрировала еще в середине прошлого века, и финны прекрасно это помнят. Финляндия с тех пор готовилась к войне и была готова к войне. Кроме самой армии - сильной и современной, здесь очень много резервистов. В последние месяцы желающих поучаствовать в резервистском призыве, в тренировках, много. Места расписаны на годы вперед, практически невозможно туда попасть. И, кроме того, в Финляндии вся система, которая должна быть задействована, в случае агрессии или войны со стороны России, находится в прекрасном состоянии. Буквально в каждом доме работают бомбоубежище, тут много городских бомбоубежищах. И система оповещения прекрасно работает, то есть это не просто заброшенные подвалы середины прошлого века, как в России, например.

Население, особенно старшее поколение, в буквальном смысле готовится к войне. То есть у них две канистры бензина, вода в канистрах, "тревожный чемоданчик". Я живу у границы с Россией и здесь люди готовятся, но сказать, что есть какой-то страх, совершенно этого нет, это вообще никак не ощущается, все занимаются своими делами. На марш мира против войны, который мы устраивали на прошлых выходных, финнов пришло не так уж и много, пришло много украинцев, но для них это и делалось, но обычных финнов было немного. Я не вижу, чтобы тема войны вызывала большой ажиотаж.

Решение о присоединении к альянсу в ближайшие дни может принять и соседняя с Финляндией Швеция. Ее правительство, по данным шведского издания Expressen, планирует направить заявку на вступление в НАТО на следующей неделе.