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2022.05.12 17:09

Ландсбергис: экспорт Литвы в Тайвань составляет одну шестую прежнего экспорта в Китай

BNS, LRT.lt2022.05.12 17:09
Тайвань
Тайвань / Rovin Ferrer/Unsplash nuotr.

Азиатские страны заинтересованы в торговле с Литвой, говорит министр иностранных дел. По словам Габриэлюса Ландсбергиса, экспорт в Тайвань уже составляет шестую часть литовского экспорта в Китай, а экспорт в Сингапур утроился.

"На мой взгляд, это очень хороший результат, учитывая, что Тайвань - это государство с населением 20 миллионов человек, а восстановлению отношений с этой страной мы уделяем лишь около года", - сказал глава литовской дипломатии в четверг в Сейме во время "правительственного часа", отвечая на вопрос "трудовика" Артураса Скарджюса о том, что Литве удалось "сделать с Тайванем".

"Что вы сделали для будущих инвестиций, каков экспорт, какую выгоду удалось получить от сотрудничества с Тайванем?", - спросил министра Скарджюс.

"Я ожидаю, что мы сможем превзойти то, что мы строили десятилетиями с недемократическим, авторитарным Китаем, куда наш экспорт составлял около 300 млн евро. Сегодня у нас почти 50 млн евро (идет) на Тайвань", - сказал Ландсбергис.

Он признает, что экономические и торговые отношения с Тайванем и другими азиатскими странами в прошлом были слабыми.

"Имя Литвы звучит в Азии как никогда громко, интерес к торговым отношениям высок как никогда", - добавил министр.

# Литва
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