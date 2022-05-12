Война в Украине. К чему приведет шестой европейский пакет санкций

Европейский союз практически согласовал шестой пакет санкций, связанных с военным вторжением России на территорию Украины. Главная мера, вызвавшая ожесточенные споры и отчаянную торговлю со стороны стран, в наибольшей степени зависимых от российских энергоносителей, – эмбарго на покупку российской нефти.

Для большинства стран Евросоюза эмбарго вступит в силу через 9 месяцев с момента утверждения шестого пакета. ЕС рассматривает временные исключения для Венгрии, Чехии и Словакии – они должны научиться жить без российской нефти до конца 2024 года. Кроме того, через три месяца Европа введет запрет на услуги по транспортировке российской нефти. Это должно затруднить экспорт и привести к снижению поставок на мировой рынок.

Все это свидетельствует о том, что, в отличие от первых ограничительных мер, нынешние вводятся всерьез и надолго. Европа должна избавиться от энергетической зависимости от России. Сначала от нефтяной, а со временем и от газовой. Принципиальное политическое решение принято. Дальше вопрос в деталях и сроках.

Новые санкции пока блокирует Венгрия. 11 мая глава МИДа страны Петер Сийярто заявил, что предложения ЕС в отношении российской нефти по-прежнему неприемлемы, так как в случае одобрения приведут к разрушительным последствиям для венгерской экономики. Он также отметил, что Евросоюз пока не предлагает никаких решений проблем, которые возникнут в Венгрии в случае принятия таких ограничительных мер. Позже он же сказал, что Венгрия может поддержать введение эмбарго на нефть из России, если ЕС окажет ей экономическую помощь на сотни миллионов долларов.

Разговоры о том, что Европа, отказываясь от российских энергоносителей, "стреляет себе в ногу" и понесет гораздо более серьезные экономические потери, чем Россия, имели бы смысл, если бы не два обстоятельства.

Во-первых, нелишним было бы напомнить, что энергетический кризис в Европе начался еще осенью 2021 года. То есть за несколько месяцев до начала войны. И связан он был с "играми" "Газпрома", который то затевал регламентные работы на крупнейшем российском газопроводе, то упорно не желал заполнять подземные газовые хранилища на территории Европы до того, как под завязку наполнит российские. Цены на газ превысили 800, а потом и 1000 долларов за 1000 кубометров еще в конце сентября – начале октября 2021 года.

Тогда многие восприняли манипуляции российской газовой монополии как попытку шантажа, целью которого было ускорить сертификацию достроенной второй очереди "Северного потока". Но была, по всей видимости, и другая цель – европейские страны должны были прочувствовать, насколько сильно они зависят от поставки российских энергоносителей.

Во-вторых, 3 мая Владимир Путин подписал указ "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Он запрещает заключать любые сделки и исполнять уже заключенные контракты с компаниями из санкционного списка, поставлять им и подконтрольным им компаниям сырье и другую продукцию, произведенные на территории России, а также совершать любые финансовые операции в их пользу.



Самого санкционного списка пока нет. На его разработку правительству дано 10 дней, так что обнародован он будет не позднее 13 мая. Понятно, что запреты на поставки сырья и на исполнение уже заключенных контрактов – это, прежде всего, про долгосрочные контракты "Газпрома". И хотя очевидно, что в список войдут не все европейские покупатели, уже само его наличие должно отрезвить противников энергетического эмбарго. Подписанный Путиным указ напоминает, что отказ от российских нефти и газа вовсе не обязательно будет добровольным. И в любой момент может сложиться ситуация, в которой европейская экономика останется без российских поставок по инициативе Путина.

Впрочем, следует понимать, что и для России "перекрыть вентиль" вовсе не так просто, как кажется прокремлевским пропагандистам. Даже сейчас, до официального объявления о введении нефтяного эмбарго, российская казна лишается сотен миллиардов рублей. По опубликованным 6 мая данным Минфина, в марте федеральный бюджет страны недополучил 302 миллиарда рублей нефтегазовых сверхдоходов, а в апреле – еще 133 миллиарда. Но это не единственная и даже не самая большая проблема.

В случае серьезного сокращения поставок в Европу "Роснефть" с "Газпромом" столкнутся с жесточайшим кризисом перепроизводства и вынуждены будут приложить титанические усилия, чтобы не допустить экологической катастрофы. Снижать добычу – это все-таки не водопроводный кран закрыть. Кроме того, санкционированный указом Путина односторонний разрыв отношений с основными контрагентами приведет к волне судов и арбитражей, в результате которых по всему миру будут арестованы те активы российских экспортеров сырья, которых они еще не лишились.

"Газпром" / Shutterstock nuotr.

Не исключено, что в российском санкционном списке появятся не только иностранные покупатели российских энергоносителей, но и те, компании, которые объявили о приостановке или прекращении деятельности на территории России. Это существенно облегчит и ускорит начавшийся уже передел собственности в пользу лояльного путинской команде российского бизнеса. Иностранные компании, продающие российские активы, уже списывают в убыток миллиарды долларов.

Однако надо понимать, что в случае конфискации активов России придется окончательно распрощаться даже с надеждой на восстановление поставок. Более того, компании, выпускающие высокотехнологичную продукцию, сделают все, чтобы никакой "параллельный" импорт не привел к прорыву торговой блокады. Иностранные смартфоны и компьютерная техника на территории России просто не будут работать. А автомобильные концерны будут наказывать своих дилеров из не присоединившихся к международным санкциям стран, которые решат заработать на российском дефиците.

Как показал опыт первых месяцев войны, именно потеря импорта – наиболее болезненный удар для российской экономики. Надежды Кремля на китайских товарищей, которые продадут стране все, в чем отказал Запад, оказались несколько преувеличенными. По данным The Wall Street Journal, которое ссылается на торговый отчет китайского правительства, экспорт китайской технологической продукции в Россию в марте 2022 года резко сократился по сравнению с февралем: поставки ноутбуков упали более чем на 40 процентов, смартфонов – почти на 66, а телекоммуникационных базовых станций – на 98 процентов.

Источники издания указывают на то, что крупнейшие китайские производители, такие как Lenovo и Xiaomi, без громких заявлений практически прекратили поставлять в Россию свою продукцию. Однозначно утверждать, что причиной стала исключительно угроза вторичных американских санкций, которые могут быть наложены на тех, кто поставляет полупроводники в Россию, нельзя. Есть проблема и с финансированием этих поставок.

Уже сейчас можно утверждать, что самым эффективным из "четырех колец блокады" стало финансовое. За два месяца войны Россия оказалась практически полностью выключенной из мировой финансовой системы. Шестой пакет европейских санкций содержит дальнейшее ужесточение этого режима. От международной системы банковских переводов SWIFT отключат крупнейший российский розничный банк – "Сбер". Хотя это только юридически закрепит то, что по факту уже произошло: трансграничные банковские платежи и переводы, что для компаний, что для российских граждан стали практически невозможны. Даже посредством тех банков, которые пока под международные санкции не попали. Банки-корреспонденты просто блокируют переводы или отказываются их исполнять.

Это сильно осложнило жизнь не только российскому бизнесу, но и тем россиянам, которые выступают против войны и уехали из страны. Шестой европейский пакет может еще сильнее осложнить им жизнь. Если пройдет предложение Еврокомиссии, продажа или передача в каком-то другом виде прав собственности на недвижимость в странах Евросоюза в пользу россиян или российских юридических лиц станет невозможной. Исключение предусмотрено для тех россиян, у которых есть гражданство или вид на жительство одной из стран ЕС или Швейцарии.

Нежелание европейцев, которые уже сейчас принимают более пяти миллионов украинских беженцев, видеть у себя еще и российских эмигрантов, вполне объяснимо. Помимо прочего, это чревато еще и межэтническими столкновениями. Формально санкции вводятся в отношении граждан России, которые остаются налоговыми резидентами страны-агрессора, а значит, своими отчислениями в бюджет участвуют в финансировании войны.



Радио "Свобода"