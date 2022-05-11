Захарова назвала экстремистской резолюцию Литвы о террористической деятельности РФ

Резолюция сейма Литвы о террористической деятельности России является экстремистской, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я просто напомню, возможно, забыли об этом в странах, которые принимают подобные - я не могу сказать документы - декларации, заявления, делают такие по большому счету экстремистские шаги, потому что по-другому их не назвать. Все эти страны входят в НАТО. На протяжении последних десятилетий мы неоднократно видели противозаконные агрессивные действия НАТО без наличия на то каких-либо правовых оснований или реалий на земле. Наоборот, действия альянса или его членов приводили к появлению новых конфликтов. Напомните мне, пожалуйста, когда упомянутая вами страна хотя бы раз высказала озабоченность относительно подобных акций того альянса, в который она входит", - сказала она в эфире радиостанции Sputnik, передает "Тасс".



Во вторник парламент Литвы единогласно принял резолюцию, оценивающую действия РФ на Украине как террористические и как геноцид по отношению к населению страны.

В ней Сейм констатировал, что российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель.

Согласно документу, усматривается цель полного или частичного уничтожения украинской нации, слома ее духа путем убийства ее членов целыми семьями, в том числе детей, похищения их, пыток, изнасилований, в том числе и несовершеннолетних, издевательств над телами убитых и замученных.

"Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее политического и военного руководства, начавшуюся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа", - говорится в резолюции.

"Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", — говорится в резолюции.

Начавшееся в конце февраля вторжение России в Украину привело к гибели тысяч мирных жителей, разрушению гражданских зданий, имеются сообщения о сексуальном насилии над украинскими женщинами и детьми, похищениях людей и других преступлениях.