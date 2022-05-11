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2022.05.11 11:38

Россия объявила в розыск бывшего участника программы "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова

Радио «Cвобода»2022.05.11 11:38
Ровшан Аскеров
Ровшан Аскеров / Википедия

Бывший участник телевизионной версии игры "Что? Где? Когда?", журналист Ровшан Аскеров объявлен в розыск министерством внутренних дел России. Его карточка появилась в базе данных МВД.

Аскеров подозревается в реабилитации нацизма. Поводом стала запись в фейсбуке о советском маршале Георгии Жукове, в которой журналист назвал полководца "мародёром со стажем", "убийцей в погонах" и "воришкой". За это ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Аскеров свою вину не признаёт. Он находится не в России. В интервью изданию "Медуза" он назвал свою запись "мнением, построенным на фактах". В 1947 году Жуков обвинялся в мародёрстве советскими спецслужбами. В его доме были найдены запасы немецких вещей и предметов искусства.

# В мире# Россия
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