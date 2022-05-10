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2022.05.11 00:17

Литва выходит в финал "Евровидения" вместе с Украиной и еще 8 странами

дополнено
LRT.lt2022.05.11 00:17
Украина, Литвы, Норвегия
Украина, Литвы, Норвегия / D. Umbraso/LRT nuotr. fotomontažas

Первый полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2022" состоялся в Турине во вторник вечером, 10 мая. Песня "Sentimentai" Моники Лю из Литвы покорила Европу, и 14 мая она выступит в финале конкурса вместе с представителями 9 других стран.

В этом году в полуфинале "Евровидения" за место в финале боролись представители 17 стран - Албании, Латвии, Литвы, Швейцарии, Словении, Украины, Болгарии, Нидерландов, Молдовы, Португалии, Хорватии, Дании, Австрии, Исландии, Греции, Норвегии и Армении.

В конце вечера была объявлена счастливая десятка, которая пройдет в финал "Евровидения" 14 мая. Это Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова и Нидерланды.

Литву на конкурсе «Евровидение» в Турине представляет Моника Лю.

Блестящее платье, тонкие световые эффекты, точное исполнение песни "Sentimentai", "вибрирубщая" Моника на сцене и ее движущиеся изображения на экранах - все это создало на сцене особое впечатление. Песню она исполнила на литовском языке. Выступление Моники Лю было встречено бурным приемом на арене, люди на трибунах даже вставали, чтобы поаплодировать представительнице Литвы.

„Eurovizijai“ mūsų kalba patiko: išgirdusi, kad pateko į finalą, Monika Liu nesulaikė emocijų

"Приветствую всех из Зеленой комнаты! Настроение здесь очень хорошее, я очень счастлива и спокойна. Теперь все будет так, как будет, я не могу ничего изменить, поэтому хочу поблагодарить всех за поддержку", - сказала после выступления Моника Лю.

Она также была рада вновь получить комплименты от ведущей мероприятия Лауры Паузини. "Она повернулась и показала, что все очень хорошо, покрепив тем самым комплименты, которые она сделала вчера", - сказала LRT.lt представительница Литвы.

1-ый полуфинал "Евровидения"
1-ый полуфинал "Евровидения" / D. Umbraso/LRT nuotr.

Аудрюс Гиржадас, глава литовской делегации на Евровидении, также очень доволен выступлением Моники. "В этот раз все прошло так, как мы ожидали, как мы планировали, и Моника уже была расслаблена, она просто играла с публикой и наслаждалась вечером, что, кстати, мне очень нравится!". - сказал он.

Литовская делегация на "Евровидении"
Литовская делегация на "Евровидении" / LRT nuotr.

Украина - фаворит конкурса

Главным фаворитом конкурса считается группа Kalush Orchestra из Украины с композицией "Stefania".

По данным букмекеров, накануне первого полуфинала почти каждая вторая ставка на победу была в пользу этой композиции, объединившей фолк и рэп. В этом же полуфинале изначально должна была выступать и Россия. Однако на следующий день после полномасштабного вторжения в Украину Россия была отстранена от конкурса, сообщает DW.

Украинские исполнители
Украинские исполнители / D. Umbraso/LRT nuotr.

Накануне вечером во время генеральной репетиции шоу свои оценки участникам поставили национальные жюри. По итогам трансляции в прямом эфире, в том числе, и на официальном сайте конкурса, оценить выступления смогут телезрители из стран-участниц "Евровидения". 7

Второй полуфинал пройдет в четверг, 12 мая, а финал - в субботу, 14 мая. Места в нем зарезервированы за пятью самыми крупными донорами Европейского вещательного союза (организатора конкурса): Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией.

Италия была бы представлена в финале и потому, что участник из этой страны, группа Maneskin, выиграла прошлый конкурс "Евровидение", проходивший в Роттердаме.

Украина, Литвы, Норвегия
Украинские исполнители
1-ый полуфинал "Евровидения"
Литовская делегация на "Евровидении"
1-ый полуфинал "Евровидения"
1-ый полуфинал "Евровидения"
1-ый полуфинал "Евровидения"
1-ый полуфинал "Евровидения"
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