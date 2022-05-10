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2022.05.10 21:25

Скончался первый президент Украины Леонид Кравчук

Радио «Cвобода»2022.05.10 21:25
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук / AP nuotr.

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом 10 мая сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на семью политика.

Позднее во вторник информацию подтвердили некоторые украинские политики, в частности, о смерти написала в Telegram-канале народный депутат Ирина Геращенко.

Леониду Кравчуку было 88 лет. Как отмечается, он скончался после продолжительной болезни.

В конце июня прошлого года экс-президент перенес операцию на сердце, которая прошла тяжело. Политик долгое время находился в коме. Позднее он проходил реабилитацию в клинике в Мюнхене. В мае 2017 года Кравчуку проводили стентирование сосудов, отмечает ТАСС.

Леонид Кравчук занимал пост президента с 1991 по 1994 год. В качестве главы государства он наряду с лидерами России и Беларуси, Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем, подписывал "Беловежские соглашения", которые положили конец существования СССР. Первый руководитель независимой Беларуси Шушкевич скончался несколько дней назад, в ночь на 4 мая.

С июля 2020 года Леонид Кравчук возглавлял украинскую делегацию в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Радио "Свобода"

# В мире# Война в Украине
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