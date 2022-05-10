Украинский политик предлагает Литве восстановить один из пострадавших от войны регионов

Литва могла бы выбрать один из регионов Украины и заняться его восстановлением после войны, заявила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк во время визита в Вильнюс.

Она стала первым высокопоставленным украинским политиком, приехавшим в Литву после вторжения России в Украину.

Представитель партии «Батькивщина» («Родина») заявила, что Украине нужен новый план Маршалла, чтобы помочь восстановить страну после российского вторжения.

"Мы призвали Литву выбрать регион Украины, реконструкцию которого можно было бы курировать, искать для этого доноров", - заявила во вторник журналистам в Сейме Литвы Кондратюк.

"Например, Эстония выбрала Житомирскую область, Великобритания выбрала Киевскую область, а Латвия очень заинтересовалась Бучей. Мы призываем Литву выбрать определенный регион и предоставить экспертов, строителей, помочь в восстановлении этого региона", - сказала украинский политик.

Она сообщила, что обсуждала этот вопрос во время встречи со спикером литовского парламента Викторией Чмилите-Нильсен и вице-спикером Радвиле Моркунайте-Микуленене.

Кондратюк заявила, что также просила Литву занять позицию адвоката в Европейском Союзе (ЕС) при принятии решения о предоставлении Украине статуса кандидата.