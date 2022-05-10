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2022.05.10 11:37

Замглавы украинской Рады в Сейме: сегодня мы боремся за свободу всей Европы

BNS, LRT.lt2022.05.10 11:37
Елена Кондратюк
Елена Кондратюк / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Сегодня украинцы борются за свободу всей Европы, а 24 февраля навсегда изменило Европу, заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, обращаясь к Сейму Литвы.

«Сегодня украинцы борются не только за свою землю, за свою свободу, но и за свободу всей Европы. Правда в том, что 24 февраля навсегда изменило Европу, нам нужно перестроить нашу общую европейскую политику безопасности», — сказала Кондратюк, находившаяся с визитом в Вильнюсе, имея в виду дату, когда Россия начала свое вторжение в Украину.

Она обратилась к литовскому парламенту на украинском языке, отметив, что это язык, который «скоро станет одним из официальных языков Европейского Союза».

«Для меня особая честь обратиться к литовскому народу от имени Украины и украинского народа именно на языке украинцев, которых российская агрессия хочет денационализировать, а фактически искоренить вместе с украинским народом. И именно поэтому я хочу, чтобы больше людей в Европе и мире знали, слышали и уважали украинский язык, который вскоре станет одним из официальных языков Евросоюза», — заявила политик.

Вице-президент Верховной Рады Украины поблагодарила спикера литовского Сейма Викторию Чмилите-Нильсен за визит в Киев в конце марта, отметив, что «это был один из первых визитов такого высокого уровня после вторжения».

"24 февраля я, как и миллионы украинцев, проснулась от взрывов. Я помню, как мои коллеги чувствовали риск вторжения России, но у нас, миролюбивых людей с европейским складом ума, была надежда, мы не верили, что соседняя страна способна на такое безумство. Выступая в украинском парламенте, госпожа Виктория заявила, что это произошло потому, что Запад не остановил Россию в 2014 году, но обязан сделать это сейчас», — сказала Кондратюк.

Визит Кондратюк в Литву – это первый визит в Вильнюс высшего украинского руководства с начала войны.

В рамках визита вице-спикер парламента Украины Кондратюк встретилась со спикером Сейма Чмилите-Нильсен, парламентариями, намечены встречи с другими литовскими политиками.

# Литва# Война в Украине
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