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2022.05.09 15:36

Александр Фридман. День победы, который Путин превратил в День войны

Deutsche Welle2022.05.09 15:36
В. Путин на Дне победы
В. Путин на Дне победы / AP nuotr.

"Режим Путина разрушает жизни украинцев, будущее и своих граждан, и граждан Беларуси", - пишет историк Александр Фридман. О том, как сегодня воспринимается 9 мая, - в его специальной колонке для DW.

Апрель 2022 года изобиловал прогнозами относительно исхода войны России против Украины. Почти во всех из них подчеркивалось ключевое значение Дня победы 9 мая, в который Путин хотел бы объявить о триумфе над "неонацистами" в Украине и о победоносном завершении "специальной операции". Последнюю даже главный союзник Кремля и соучастник российской агрессии Александр Лукашенко все чаще называет запрещенным в России словом "война" и не скрывает своего удивления тем, что боевые действия затянулись.

Украинцы действительно продолжают храбро и упорно сопротивляться, а поставки западных вооружений заметно увеличивают их шансы на успех в войне. Вера в военную победу Украины все больше распространяется и на Западе. Кремль по-прежнему не может похвастаться серьезными военными успехами, а День победы - главный праздник в российском, как, впрочем, и в белорусском, политическом календаре - уже на дворе. Станет ли 9 мая 2022 года судьбоносным днем для Европы?

77-я годовщина Дня победы и повышенное внимание европейцев

Некоторые британские, американские и украинские эксперты предполагали, что Путин объявит всеобщую мобилизацию. Не исключали аннексию оккупированных украинских территорий, прямое объявление войны Украине, а может быть даже и блоку НАТО. Данные предположения являются, разумеется, спекуляциями, к которым, однако, в контексте непрекращающейся эскалации конфликта следует подходить очень серьезно.
Именно так их и воспринимают западные лидеры. В своем выступлении на параде Путин не стал объявлять о каких-либо решениях, связанных с войной в Украине. И тем не менее еще никогда, пожалуй, годовщина советского Дня победы не вызывала такое повышенное внимание в Вашингтоне и европейских столицах: именно в этот день на встречу с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) прибудет новоизбранный президент Франции Эмманюэль Макрон - глава единственной в ЕС ядерной державы. Если из Москвы в этот день все же последует "сюрприз", то реакция Берлина и Парижа будет совместной.

День победы в Москве (2022 г.)
День победы в Москве (2022 г.) / AP nuotr.

Как праздник Дня победы обрел народный характер

Что означает сегодняшние события для самого праздника Дня победы? Когда нацистская Германия капитулировала поздним вечером 8 мая 1945 года, в Москве уже начался следующий день и в Кремле было принято решение объявить Днем победы именно 9 мая. И Иосиф Сталин, и Никита Хрущев не придавали этому празднику особого значения, а советских военачальников и вовсе воспринимали в качестве потенциальных политических конкурентов. С 1947 по 1965 годы День победы даже не являлся выходным днем в СССР и лишь после прихода к власти фронтовика Леонида Брежнева в 1964 году стал праздноваться с особой помпой и быстро обрел статус главного праздника СССР, отодвинув на второй план День Октябрьской революции 7 ноября.

Традиция майских военных парадов и других масштабных пропагандистских мероприятий должна была подчеркнуть военное, политическое и моральное превосходство СССР. Акцент при этом делался не на памяти о жертвах нацизма, а на героизме советских воинов и ключевом вкладе Советского Союза в победу над "коричневой чумой" и спасении человечества от нацизма. В Белорусской Советской Социалистической Республике, которая особенно пострадала от немецкой оккупации и во главе которой со второй половины 1950-х и до начала 1980-х стояли бывшие советские партизаны Кирилл Мазуров, а затем и Петр Машеров, такой подход встретил полное понимание, а сам праздник обрел народный характер.

Почему Путин и Лукашенко делают ставку на День победы

И если после развала СССР в первой половине 1990-х День победы несколько утратил свое значение, то во второй половине этого десятилетия и Россия (еще при Ельцине и особенно при Путине), и Беларусь (в эпоху Лукашенко) сделали ставку на этот праздник.

При этом осмысление и всестороннее, непредвзятое исследование сложных и спорных страниц войны на государственном уровне не приветствовалось, а официальные российские и, во многом похожие на него, белорусские нарративы были заимствованы из советского прошлого, приспособлены к требованиям новой политической конъюнктуры, а также объявлены единственно правильными взглядами на войну. Если Путин использовал День победы для распространения представлений о величии России и объединения российского общества на основах милитаризма, шовинизма и ненависти к чужому - прежде всего к Западу, то для Лукашенко во главе угла - особенно в контексте протестов 2020 года - стояла и продолжает стоять утилитарная цель консолидации белорусского общества вокруг диктаторского режима.

День победы в Москве (2022 г.)
День победы в Москве (2022 г.) / AP nuotr.

Постепенный уход из жизни ветеранов и очевидцев войны способствовал политической и пропагандистской инструментализации Дня победы, который еще до 2022 года из дня памяти о катастрофе войны деформировался в пропагандистский день военной истерии и фантазий о новом "победоносном походе" на Берлин. В 2022 году Владимир Путин связал свою политическую судьбу с войной против Украины, а 77-ю годовщину победы над нацизмом Кремль превратил в важнейший пропагандистский элемент этой преступной авантюры. И Вторая мировая война, и День победы используются в России для оправдания "спецоперации", распространения ненависти по отношению к Украине и странам Запада. Не гнушается Кремль и угроз ядерной войны, а министр иностранных дел России Сергей Лавров и вовсе скатился до откровенных антисемитских заявлений о возможном "еврейском происхождении" Гитлера. Сегодняшнюю битву с "украинскими неонацистами" и их "западными кураторами" в России объявлены своего рода продолжением Великой Отечественной Войны Советского Союза против нацистской Германии.

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Пропагандистская волна из России захватила и Беларусь: пропагандистский аппарат режима Лукашенко находится под полным контролем российской пропаганды и распространяет московские нарративы. Под влиянием этих нарративов находится определенная часть населения Беларуси.

Если многим поклонникам Путина и Лукашенко такой связанный с современностью образ Дня победы пришелся по вкусу и они, говоря словами белорусского пропагандиста Вадима Гигина, глядя на эту победу, видят себя в будущем, то для людей с демократическими взглядами и убеждениями, у которых День победы и до 2022 года вызывал противоречивые чувства, его новая роль как инструмента агрессии и реваншизма на фоне стремительной фашизации России является кощунственной и совершенно неприемлемой. Если до 2022 года многие из них еще могли (хоть и не без труда) отделить память о победе над нацизмом от пропагандистских искажений, то после событий последних месяцев сделать это будет практически невозможно.

За этот короткий период Владимир Путин преуспел в разрушении, и границ этому, похоже, нет: режим Путина разрушает жизни украинцев и украинские города, будущее и своих граждан, и граждан Беларуси. Его жертвой станет и 9 мая, который из Дня победы в 2022 году окончательно превратился в День войны.

DW

В. Путин на Дне победы
День победы в Москве (2022 г.)
День победы в Москве (2022 г.)
# Мнения# Война в Украине
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