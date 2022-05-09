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2022.05.09 10:48

Путин на параде в Москве: Россия нанесла упреждающий удар

Радио «Cвобода»2022.05.09 10:48
Репетиция парада на День победы в Москве
Репетиция парада на День победы в Москве / AP nuotr.

Россия нанесла "упреждающий удар", начав вторжение в Украину 24 февраля, и это было "единственно правильное решение". Об этом заявил президент России Владимир Путин на параде на Красной площади в Москве.

В России и ряде других стран бывшего СССР сегодня отмечается день Победы. 77 лет назад в СССР было объявлено о капитуляции нацистской Германии.

В этом году праздник отмечается на фоне так называемой специальной военной операции - так власти РФ называют российскую агрессию в Украине. Причиной начала операции Путин назвал действия США и стран НАТО, которые, по его словам, отказали России в гарантиях безопасности и готовили Украину к наступлению на российские "исторические земли", включая Крым.

Традиционную минуту молчания Путин объявил не только о погибших в Великой Отечественной войне - по традиции, существовашей с советских времён - но и о погибших в Одесском доме профсоюзов, от "обстрелов неонацистов", а также о российских солдатах, погибших в Украине. Он также сказал, что подписал указ о помощи семьям погибших и раненым.

Перед днём Победы ряд британских и американских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что Путин - в связи с относительными неудачами, которые терпит российская армия - может объявить Украине войну или заявить о мобилизации. Таких заявлений Путин не сделал.

На трибуне также другие руководители России - в том числе глава правительства Михаил Мишустин, заместитель Путина в Совбезе Дмитрий Медведев, патриарх Кирилл.

Парад принимает министр обороны Сергей Шойгу. Сообщается, что воздушная часть парада из-за погоды отменена - самолёты, включая так называемый самолёт Судного дня, над Красной площадью не полетят.

Сегодня же во многих городах России проходят шествия так называемого Бессмертного полка. Они проходят в очном формате впервые за три года. Люди несут плакаты с портретами воевавших родственников. Организаторы разрешили приносить и портреты участников войны в Украине.

Сообщается о задержаниях в ряде городов, где люди принесли на "Бессмертный полк" плакаты антивоенного содержания. К такой форме протеста призывало в частности движение "Весна". Несколько его активистов в Петербурге и других городах незадолго до дня Победы были задержаны, в том числе по уголовным обвинениям.

В Украине сегодня тоже отмечается день Победы - хотя и без массовых мероприятий.

Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне провёл параллели между гитлеровской Германией и современной Россией, в новом видеообращении заявил, что вскоре в Украине будут отмечаться два дня Победы, а "где-то" - ни одного.

Мероприятия в честь дня Победы проходят в ряде городов Украины, оккупированных Россией, в частности в Херсоне. В так называемой "ДНР" парады, напротив, отменили, заявив об угрозе обстрелов.

# В мире# Россия# Война в Украине
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