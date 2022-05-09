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2022.05.09 17:19

Лидер православных Каунаса: мы - не рупор Кремля

BNS, LRT.lt2022.05.09 17:19
Православная церковь
Православная церковь / Shuttertock nuotr.

Нецензурные надписи на церкви в Каунасе представители православной церкви связывают с критикой отдельного духовенства и заявляют, что верующие запуганны.

В субботу в полицию поступило сообщение о том, что на двери Каунасского православного Собора в честь Благовещения Пресвятой Богородицы были замечены оскорбительные надписи. Собран материал о подстрекательстве против религиозной группы лиц.

«Больно, бесконечно больно. Что я скажу бабушке, дедушке, которые говорят – я боюсь. Я не знаю, сколько этому человеку осталось жить, а он говорит, что я боюсь идти к причастию, исповеди, потому что его могут побить», — сказал BNS в воскресенье клирик Благовещенского собора, диакон Константин Панкрашов.

По его словам, это не первый подобный случай. Сразу усмотрев в оскорбительных записках провокацию, священнослужители в итоге обратились в правоохранительные органы, опасаясь за безопасность верующих.

Он сообщил, что на здания были наклеены нецензурные тексты о президенте России Владимире Путине и ставший известным лозунг о российском военном корабле.

Он объяснил эти инциденты недавним расколом литовских православных из-за позиций церкви в отношении войны на Украине.

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий уволил с должности трех православных священников — Виталия Моцкаса, Гинтараса Юргиса Сунгайлу и Виталиса Даупараса, которые критиковали российское вторжение в Украину и поддержку этих действий со стороны Русской православной церкви.

Священники заявили, что подали в отставку с занимаемых должностей, когда патриарх Русской православной церкви Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину и назвал противников Москвы в Украине «силами зла».

Панкрашов отмечает, что в обществе растет доминирование версии этих священников, растет неприязнь общества к православным не только в Каунасе, но и в Клайпеде, хотя Православная церковь, по его словам, «всячески спасает» украинцев, которые приехали в Литву. «На нас нападают», — отметил священник.

«Мы не рупор и не рука Кремля — непонятно, к чему это говорится. Некоторые бывшие священники, они придумали, заявили и им поверили. А нас никто не слышит», — сожалел он.

# Литва# Война в Украине
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