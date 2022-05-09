В Турине открылся конкурс "Евровидение-2022" - Литву на нем представит Моника Лю

Церемония открытия прошла в королевском дворце Венария в пригороде итальянского мегаполиса. Она собрала всех участников нынешнего конкурса из 40 стран.

Музыкальный конкурс "Евровидение-2022" открылся в воскресенье вечером, 8 мая, в Турине. В королевском дворце Венария в пригороде итальянского мегаполиса исполнителей из 40 стран-участниц приветствовали мэр Турина и глава региона Пьемонт, руководство Европейского вещательного союза (ЕВС) и организаторы конкурса в Италии. Кульминацией церемонии стал традиционный проход конкурсантов по ковровой дорожке, которая на "Евровидении" не красного, а бирюзового цвета, сообщает DW.



Литву представит Моника Лю

Конкурс "Евровидение-2022" открылся в Турине. Моника Лю / D. Umbraso/LRT nuotr.

Литву на конкурсе «Евровидение» в Турине будет представлять Моника Лю. Она выступит в первом полуфинале во вторник.



"Церемония открытия - очень важное событие, поэтому я долго думала, что надеть. Однако сегодняшний наряд представляет меня, мой музыкальный стиль и является важной частью путешествия на Евровидение. Поэтому я выбрала черное платье, которое я бы назвала очень скульптурным и архитектурным, очень подходящим для Италии. Я считаю, что ничего подобного на церемонии вы не увидите", - сказала Моника Лю порталу LRT.lt, отправляясь на мероприятие.



Хотя перед самым выходом на красную дорожку пошел дождь, это ничуть не испортило ей настроения - Моника уверена, что это был хороший знак.

"Добро пожаловать на Евровидение", - приветствовали ведущие нашу конкурсантку на литовском языке, похвалив ее за то, что она решила петь на одном из древнейших языков Европы.



"Я много путешествую по миру, но Литва - это мой дом, где я чувствую себя лучше всего. Это правда, что я могла бы жить в Италии. Если я не попаду в финал, то останусь здесь", - пошутила представительница нашей страны.

Конкурс "Евровидение-2022" открылся в Турине. Моника Лю / D. Umbraso/LRT nuotr.

Моника Любинайте, более известная под псевдонимом Моника Лю, родом из Клайпеды. Монике 34 года, она занимается музыкой с пяти лет. Сперва артистка брала уроки игры на скрипке, а в пятнадцать лет начала петь.



Моника изучала джазовую музыку и вокал в Клайпедском университете, затем училась в колледже Беркли в Бостоне, США, и на некоторое время переехала в Лондон, прежде чем вернуться в Литву. Моника активно работает на телевидении. Так, например, она появилась в телепроекте ЛРТ «Auksinis balsas» («Золотой голос»), а также была судьей на шоу «Голос Литвы» в 2020 году и на шоу «Певец в маске» в 2021 году.

Моникa получила право представить Литву на Евровидении — 2022 после победы в национальном отборе «Pabandom iš Naujo». В Турине она исполнит песню “Sentimentai”. Это будет первая с 2001 года песня на Евровидении, которая прозвучит на литовском языке.

Война в Украине и "Евровидение"



Тема войны в Украине на церемонии не поднималась. Отвечая на вопрос ведущего о музыкальном стиле Kalush Orchestra, солист этой украинской группы Олег Псюк отметил только: "Сейчас как никогда важно показать миру нашу культуру". Позже он добавил: "Украинская культура жива, - украинская музыка - жива". А участницы исландской группы Systur спели припев из песни Джона Леннона "Imagine", которая является и антивоенным гимном.

Конкурс "Евровидение-2022" открылся в Турине / D. Umbraso/LRT nuotr.

Однако в преддверии конкурса солидарность с Kalush Orchestra и с Украиной выразили многие исполнители. Победители прошлого "Евровидения" - группа Maneskin - на одном из своих концертов. Секстет из Латвии Citi Zeni записал на украинском ковер-версию песни "Stefania", с которой Kalush Orchestra приехали в Турин. Грузинская группа Circus Mircus отложила премьеру клипа на свою конкурсную песню, выложив в YouTube: "Видео не доступно. Исполнитель осуждает российское вторжение в Украину". А немец Малик Харрис (Malik Harris) на национальном отборе выступал с гитарой со стикером цветов украинского флага "I stand with Ukraine" ("Я - с Украиной").

По прогнозам букмекеров, Kalush Orchestra является главным фаворитом на победу в нынешнем конкурсе, значительно опережая Mahmood & Blanco из Италии и Сэма Райдера от Великобритании, сообщает DW. Полуфиналы "Евровидения-2022" пройдут 10 и 12 мая, а финал - в субботу, 14 мая.

Конкурс "Евровидение-2022" открылся в Турине / D. Umbraso/LRT nuotr.

Изгои "Евровидения"



Россия и Беларусь не принимают участие в нынешнем конкурсе. На следующий день после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Европейский вещательный союз (организатор "Евровидения") исключил Россию из конкурса. После этого Россия вышла из ЕВС.

Беларуси было отказано в праве выступать на конкурсе в 2021 году. Причиной стал текст песни белорусских участников, который, как заявил ЕВС, нарушал правила "Евровидения" и мог повредить его репутации. Членство Белтелерадиокомпании в Европейском вещательном союзе было приостановлено.





