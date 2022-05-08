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2022.05.08 17:06

Группа U2 дала концерт на станции киевского метро

Радио «Cвобода»2022.05.08 17:06
Боно
Боно / фото Shutterstock

Знаменитая ирландская группа U2 дала 8 мая концерт в киевском метро. Лидер группы Боно и бэк-вокалист Эдж сыграли на станции "Крещатик".

Песню Stand by Me (со словами Stand by Ukraine) они исполнили вместе с украинской группой "Антитіла", лидер которой Тарас Тополя после полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды территориальной обороны.

"Украинцы борются не только за свою свободу, вы боретесь за всех нас, кто любит свободу", – сказал Боно в перерыве между песнями.

Множество знаменитых артистов и деятелей шоу-бизнеса поддержали Украину после российского вторжения. В Варшаве в апреле состоялся большой концерт в рамках благотворительного марафона, принесшего на нужды Украины несколько миллиардов долларов. Боно тогда записал песню Walk on Ukraine, а ранее посвятил стихотворение украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Теперь он приехал непосредственно в Киев.

Группа "Антитiла" ранее записала совместный клип в поддержку Украины с британской звездой Эдом Шираном.

Радио Свобода

# Культура# Война в Украине
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