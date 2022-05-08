Группа U2 дала концерт на станции киевского метро

Знаменитая ирландская группа U2 дала 8 мая концерт в киевском метро. Лидер группы Боно и бэк-вокалист Эдж сыграли на станции "Крещатик".

Песню Stand by Me (со словами Stand by Ukraine) они исполнили вместе с украинской группой "Антитіла", лидер которой Тарас Тополя после полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды территориальной обороны.

Bono (U2) and “Antytela” band in Kyiv metro 🇺🇦 #Ukraine pic.twitter.com/C89h2gehZD — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) May 8, 2022

"Украинцы борются не только за свою свободу, вы боретесь за всех нас, кто любит свободу", – сказал Боно в перерыве между песнями.

Kyiv now. The legendary Bono from the U2 band with Taras Topolia ("Antytila") performs at the Khreschatyk metro station.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/suzkCVvgKt — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) May 8, 2022

Множество знаменитых артистов и деятелей шоу-бизнеса поддержали Украину после российского вторжения. В Варшаве в апреле состоялся большой концерт в рамках благотворительного марафона, принесшего на нужды Украины несколько миллиардов долларов. Боно тогда записал песню Walk on Ukraine, а ранее посвятил стихотворение украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Теперь он приехал непосредственно в Киев.

Группа "Антитiла" ранее записала совместный клип в поддержку Украины с британской звездой Эдом Шираном.

Радио Свобода