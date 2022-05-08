Хроника путинской войны. ВОЗ задокументировала 200 атак на объекты сферы здравоохранения в Украине

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 8 мая.

На 74-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 8 мая (время вильнюсское).

08:35

От авиаудара по школе в Белогоровке, по предварительным данным, погибли 60 человек, сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. В момент удара в подвале здания укрывались около 90 человек. 30 из них удалось эвакуировать из-под завалов. Семеро получили ранения. Обнаружены тела двух погибших.

07:55

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, визит в Украину президента США Джо Байдена стал бы важным сигналом. "Это важно. Я думаю, очень важно… Потому что, по нашему мнению, в нашем обществе Байден является президентом величайшей демократической цивилизации", - заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News. По его словам, такой визит был бы полезен и самому Байдену, поскольку он президент страны, которая помогает Украине.

07:30

По информации Генштаба ВСУ, российские подразделения произвели артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино и Циркуны на Слобожанском направлении, а на Изюмском направлении готовятся к дальнейшему наступлению на Барвенково и Славянск. В Донецкой области они продолжают наступать на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях и захватили северную окраину Шандриголово, сообщается в утренней оперативной сводке. В Мариуполе россияне по-прежнему блокируют украинские силы в районе завода "Азовсталь" и ведут штурм с использованием артиллерии и танков. "На Южнобужском и Таврическом направлениях группировка войск оккупантов при поддержке авиации наносит удары по военным и гражданским объектам, проводит перегруппировку и усиление подразделений, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения", - указывается в заявлении украинского Генштаба в Facebook.

06:50

Премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль призвал Всемирную организацию здравоохранения прекратить членство России в исполнительном комитете ВОЗ и перенести региональный офис ВОЗ по неинфекционным болезням из Москвы в Киев. "Государству-террористу не место в международных организациях", - написал глава украинского правительства в Telegram после встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

06:10

Великобритания намерена направить Украине еще 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,5 млрд евро) в качестве военной помощи, сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского правительства. Это почти удвоит обязательства Лондона перед Киевом. По данным властей, уровень расходов на конфликт в Украине стал самым высоким со времен войн в Ираке и Афганистане. Дополнительные средства будут выделены из резерва, используемого правительством на случай чрезвычайных ситуаций.

05:20

Киев отрицает уничтожение российского фрегата

«Адмирал Макаров» в акватории Невы во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России Санкт-Петербург, 28 июля 2017 года / Wikipedia

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович опроверг сообщения некоторых украинских СМИ об уничтожении ВСУ российского сторожевого фрегата "Адмирал Макаров". Он назвал эту информацию "недоразумением" и не исключил, что ее могла распространить российская сторона для дискредитации украинских и западных СМИ.

04:25

России не удастся создать так называемую "Херсонскую народную республику" на занятой войсками РФ части Херсонской области, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Не будет никакой "Херсонской народной республики", - заявил он в эфире "Радио НВ". Херсонская область будет освобождена "в полном объеме максимально жестко, если это будет нужно", добавил Подоляк.

03:35

За истекшие сутки потери личного состава российских войск выросли на 80 человек, сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook. Силы РФ не проявляли активности на линии столкновения в Херсонской и Николаевской областях, однако артиллерийские и минометные обстрелы, а также ракетные удары не прекращались, указывается далее.

03:00

Германия увеличит объем экстренной гуманитарной помощи Украине

Свенья Шульце / AP nuotr.

Министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии увеличивает объем экстренной гуманитарной помощи для Украины со 122 до 185 млн евро. "Для меня важно, чтобы Германия не только оказывала Украине военную поддержку, но и делала жизнь людей более сносной", - заявила изданию Bild am Sonntag глава ведомства Свенья Шульце (Svenja Schulze). По словам министра, такой шаг позволит наладить снабжение питьевой водой, а также восстановить разрушенные квартиры, школы и детские сады. "Там, где больше не падают бомбы, Германия вложит миллиарды в восстановление", - подчеркнула Шульце.

02:25

В Сумской области отменены все публичные мероприятия, намеченные на 8 мая, сообщил глава региональной администрации Дмитрий Живицкий. Чиновник объяснил этот шаг повышенной опасностью. Живицкий призвал жителей области не игнорировать сигналы тревоги и не покидать дома без необходимости.

01:50

За минувшие сутки украинская армия поразила один вертолет, 11 беспилотных летательных аппаратов и 2 крылатые ракеты российской стороны. Такие данные командование Воздушных сил ВСУ привело в Telegram-канале.

01:15

На территории Чернобыльской АЭС / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В Буче под Киевом обнаружена колба с радиоактивным веществом с Чернобыльской атомной электростанции, сообщила компания "Энергоатом". По ее словам, емкость была украдена российскими военными, установившими контроль над ЧАЭС. "Радиационный фон колбы, в которой находилась ртуть, значительно превышает норму. Вещество изъяли и передали предприятию по утилизации опасных отходов ", - указали в компании.

00:40

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай обвинил РФ в сбрасывании авиабомбы на здание школы в селе Белогоровка. По его словам, в школе находилось около 90 человек, около 30 человек уже вытащены из-под завалов. Минимум два человека погибли, указала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

00:05

ВОЗ насчитала 200 атак на учреждения здравоохранения в Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задокументировала уже 200 атак на объекты сферы здравоохранения в Украине. Такие данные привел исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Результаты будут переданы профильным ведомствам с целью выяснить, были ли совершены какие-либо преступления, добавил он.

В свою очередь генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус заверил украинцев, что ВОЗ сделает все возможное, чтобы поддержать власти в усилиях по лечению раненых, обеспечению медицинских услуг, а также по укреплению системы здравоохранения страны. Глава ВОЗ призвал Россию прекратить войну.

Хроника событий 7 мая