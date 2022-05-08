Хроника путинской войны. "Схемы" сообщили о стягивании зенитно-ракетных сил РФ на север Крыма

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 8 мая.

На 74-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 8 мая (время вильнюсское).

15:00

Джилл Байден / AP nuotr.

Первая леди США Джилл Байден в последний день своей поездки по Румынии и Словакии встречается на востоке Словакии с женщинами и детьми, бежавшими из Украины. Их разместили в центре для беженцев в Кошице. Это один из основных транзитных пунктов для более 400 000 украинских беженцев, прибывших в Словакию с начала российского вторжения в Украину. Супруга главы Белого дома спрашивает украинскую учительницу, которая прибыла сюда со своей семилетней дочерью, как она объясняет детям, что такое война. "Это очень трудно объяснить. Я просто сказала, что идет война, и я не могу это объяснить, потому что сама не знаю", - говорит женщина. Джилл Байден обнимает ее и ребенка.

14:25

По данным украинских властей, российские подразделения захватили разрушенный в результате продолжавшихся несколько недель боев город Попасная в Луганской области. "Наши войска отошли от Попасной. ВСУ находятся сейчас на более крепких позициях, которые подготовили раньше времени", - заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире украинского телемарафона. Он указал, что этот город обстреливался более двух месяцев и разрушен "до основания". Гайдай также указал, что "все свободные населенные пункты Луганщины являются горячими точками", бои идут, среди прочего, в Белогоровке, Воеводовке и в направлении Попасной. При этом планы ВС РФ "захватить полностью Луганскую область до 9 мая" невыполнимы. В настоящее время войска ВС РФ и пророссийских сепаратистов контролируют до 90 процентов территории Луганской области.

14:01

По информации принадлежащего "Радио Свобода" проекта "Схемы", российские силы стягивают на север аннексированного Крыма военную технику, в частности зенитно-ракетные комплексы. Техника перемещается в село Филатовка на границе с Херсонской областью, сообщает издание со ссылкой на данные спутника Planet Labs за 6 мая. Число единиц военной техники возросло на двух участках Филатовки, на которых можно заметить около 200 боевых бронированных машин разного типа, а также грузовых и командных автомобилей, указывается далее. Кроме того, там появилась крупногабаритная техника, которая, по мнению военного эксперта, проанализировавшего спутниковые данные, может быть передвижными зенитными и ракетными комплексами.

13:55

Франк-Вальтер Штайнмайер / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) назвал войну России против Украины разрывом со многим из того, что считалось само собой разумеющимся. "Это перелом эпохи", - заявил он и указал, что президент РФ Владимир Путин, напав на Украину, "окончательно разрушает основу европейского миропорядка". Нападение на Украину президент Германии считает и "нападением на идею либеральной демократии, и на ценности, на которых она основана: это свобода, равенство, уважение прав человека и человеческого достоинства".

13:40

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) предупредила о жестких мерах полиции против любых действий, прославляющих войну России против Украины во время памятных мероприятий 8 и 9 мая. Она указала на решения, принятые властями в отношении возможных пророссийских акций в Германии. "Особенно в эти дни мы очень тщательно следим за тем, чтобы не просочилась российская военная пропаганда", - подчеркнула глава МВД Германии. Одновременно она указала, что в ФРГ отсутствует нарастающая "русофобия", о наличии которой заявляют власти РФ, и назвала данные утверждения частью российской дезинформации.

13:28

Глава Луганской ОВА: в результате авиаудара обесточены Лисичанск и Северодонецк

В результате очередного российского авиаудара по Луганской области обесточены Лисичанск и Северодонецк, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его данным, российские силы совершили утром 8 мая обстрел Лисичанска с применением артиллерии и авиации. "О количестве разрушений жилого фонда будет уведомлено отдельно. Однако снова разрушение объектов критической инфраструктуры - оборваны мощные линии электропередачи напряжением 200 кВ. Как следствие, исчез свет сначала в Лисичанске, а затем и в Северодонецке. Как только ситуация будет разрешена, аварийные бригады отправятся на обследование", - написал он в Telegram.

13:12

Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай (Franziska Giffey) надеется на "уместное и достойное празднование освобождения Германии от национал-социализма" в германской столице. Германия "несомненно извлекла урок" из военной катастрофы и осознала "огромное значение объединенной Европы для мира и демократии". "Тем больше меня угнетает то, что менее чем в двух часах полета от Берлина война в Европе снова причиняет людям ужасные страдания", - отметила политик. Гиффай подчеркнула, что мыслями она с жителями Украины. "Берлин на вашей стороне", - заявила Гиффай.

13:05

За минувшие сутки отмечалась угроза российских ракетных ударов России по Львовской области с двух морей, заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram. Сирены дважды извещали о воздушной тревоге, Воздушное командование "Запад" и ГСЧС сообщали об угрозе ракетного удара стратегической авиации РФ с акватории Каспийского моря, а также об угрозе удара с Черного моря, указал он.

12:47

По данным вашингтонского Института военных исследований (ISW), контрнаступление ВСУ к северо-востоку от Харькова в ближайшие дни и недели может дойти до границы с Россией. Аналитики указали на сообщения о разрушении россиянами трех мостов с целью замедлить продвижение украинцев. "Армии обычно разрушают мосты только в том случае, если они решили, что в ближайшее время не будут пытаться пересечь реку в другом направлении. Поэтому маловероятно, что российские силы в ближайшем будущем начнут операцию по возвращению северо-восточных окраин Харькова, освобожденных украинскими войсками", - указывается в заявлении ISW.

The #Ukrainian counteroffensive northeast of #Kharkiv is making significant progress and will likely advance to the #Russian border in the coming days or weeks.



Read the latest report from @TheStudyofWar and @criticalthreats: https://t.co/Ya6pu4PTDd pic.twitter.com/eWEb4Ozvtb — ISW (@TheStudyofWar) May 8, 2022

12:31

По окончании продолжавшейся несколько дней поездки в Украину эксперт Левой партии Германии по внешней политике Грегор Гизи (Gregor Gysi) высказался против поставок немецкого оружия Киеву. "Во время Второй мировой войны мы повлекли гибель 27 миллионов человек в Советском Союзе", - заявил он в интервью dpa. Гизи указал, что большая часть погибших в СССР были русские, на втором месте - украинцы и затем представители других национальностей. Германия не имеет право вооружать одну бывшую советскую республику для борьбы с другой, считает 74-летний политик. Украина имеет право защищаться и импортировать оружие, но не Германия должна решать, как будет достигнуто урегулирование этого военного конфликта, добавил он.

11:47

В Минобороны РФ утверждают, что российские военные уничтожили украинский военный корабль близ Одессы. "В районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он также указал, что в районе Пятихатка Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России минувшей ночью разрушен командный пункт механизированной бригады. Кроме того, уничтожен узел связи военного аэродрома "Червоноглинское" в районе населенного пункта Арциз Одесской области, заявил Конашенков.

11:36

По информации британской военной разведки, трудности с командованием и контролем, а также слабые действия российских подразделений на линии фронта вынуждают старших командиров российских войск лично присутствовать на передовой. Поэтому они непропорционально часто погибают, а их сослуживцы, которым приходится принимать командование, не имеют необходимого опыта, заявило Минобороны Великобритании в Twitter. "Российские командующие редко делегируют оперативные полномочия подчиненным, а они по этой причине не получают важного опыта лидерства", - указывается далее. По мнению британского ведомства, данные проблемы привели к тому, что российские силы медленно реагируют на неудачи и не могут поменять свой подход на поле боя. При этом они, "вероятно, сохранятся, учитывая относительное отсутствие опыта оперативного командования у офицеров, назначенных вместо убитых", - отмечается в заявлении.

11:20

Генштаб ВСУ насчитал 25 500 погибших военных РФ

По данным Генштаба ВСУ, с начала вторжения в Украину российская армия потеряла 25 500 человек погибшими. Только за минувшие сутки погибли около 400 российских военнослужащих, отмечается в опубликованном в Facebook заявлении. Кроме того, украинские силы уничтожили, среди прочего, 1130 российских танков (из них 8 - за последние сутки), 2741 боевых бронированных машин (+28), 509 артиллерийских систем, 179 РСЗО (+7), 86 комплексов ПВО (+2), 199 самолетов и 156 вертолетов. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском направлении, заявил Генштаб ВСУ.

11:01

В Киеве заявили о некотором оживлении украинской экономики. "После шока первых недель войны экономика Украины постепенно активизируется в сравнительно спокойных регионах. Украинские предприятия возобновляют работу, однако уровень загруженности значительного количества предприятий существенно ниже по сравнению с довоенным", - заявил Национальный банк Украины (НБУ). Среди прочего, по его данным, активизируется рынок труда после значительного падения в марте. НБУ указал при этом, что в апреле прекратилось снижение числа вакансий. Кроме того, стабилизировался поток беженцев и даже начался обратный процесс, отметил НБУ.

10:45

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении ко дню памяти погибших во Второй мировой войне провел параллели с российским вторжением в Украину. "В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе. Мы слышим "Никогда снова" иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине", - заявил он в Бородянке Киевской области. По словам Зеленского, Россия пытается реконструировать Вторую мировую войну, но зима, которая началась 24 февраля и продолжается 8 мая, завершится, ее растопит украинское солнце. "Ни одно зло не сможет укрыться в бункере", добавил украинский президент.

10:27

В Киев приехала председатель бундестага ФРГ

В Киев прибыла председатель германского бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas). По приглашению председателя Верховной рады Руслана Стефанчука она примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 77-летию окончания Второй мировой войны в Европе. Глава бундестага является вторым по рангу официальным лицом ФРГ после федерального президента. Таким образом, Бас является самым высокопоставленным представителем Германии, приехавшим в Украину с начала российского вторжения. Она возложит венки на Могиле Неизвестного солдата в Киеве и на мемориале в Бабьем Яре. Запланирована также встреча Бас с президентом Владимиром Зеленским.

10:10

В Запорожской области российские войска обманом, принуждением и другими нечестными способами пытаются организовать видимость празднования 9 мая на контролируемых ими территориях, сообщила Запорожская областная военная администрация. "В Энергодаре отбирают у местных документы и обещают отдать именно 9 мая - в надежде, что большое количество украинцев соберется в одном месте и создаст необходимую картинку для российских телеканалов. Правда, свой парад в городе они называют не парадом, а акцией "Бессмертный полк", но это дела не меняет", - указывается в заявлении в Telegram. Кроме того, в Энергодаре перекрывают движение в части города и выезды со дворов, а жителей Каменки-Днепровской заставляют в понедельник прийти на работу и принять участие в параде, сообщается далее.

09:53

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские военные обучаются за рубежом управлению британскими переносными ЗРК "Старстрик", а также американской и французской артиллерией 155 калибра. "Сейчас мы наладили систему подготовки по другим видам вооружения", - указал он в эфире украинского телемарафона. Кроме того, по словам Резникова, планируется обучение украинских военных пилотов управлению западными истребителями. "Я уже веду переговоры, чтобы наши пилоты уезжали на учебу. Потому что придет время, когда мы начнем овладевать минимум А-10, тем, что называют "тандерболт", или тем же F-15, F -16, или какими-то "Грипинами" шведского производства", - заявил украинский министр.

09:32

В районе острова Змеиный украинские военные уничтожили российский десантный катер типа "Серна" и два десантно-штурмовых катера типа "Раптор", сообщило Оперативное командование "Юг" в Facebook. "У острова Змеиный... точными атаками "Байрактаров" уничтожен десантный катер типа "Серна" из ЗРК "Тор", 2 десантно-штурмовых катера типа "Раптор", - указывается в заявлении. В результате, по этим данным, погибли 46 российских военнослужащих. Еще один "Раптор" существенно поврежден, сообщается далее.

09:15

Зеленский будет участвовать в заседании G7

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) проведет вечером 8 мая видеоконференцию с другими главами государств и правительств "большой семерки", посвященную текущим вопросам, в особенности, войне в Украине. В совещании будет участвовать президент Украины Владимир Зеленский, он сообщит о ситуации в своей стране. Это третье заседание лидеров G7 за время председательства Германии с начала 2022 года. Официальный представитель федерального правительства в Берлине напомнила, что оно проходит в годовщину окончания Второй мировой войны в Европе. Завершившаяся 77 лет назад война вызвала "невиданные ранее ужас, смерть и разрушения" на европейском континенте, поэтому сплоченность G7 сейчас "важна как никогда ранее", подчеркнула она.

08:55

В результате российского вторжения в Украину погибли 225 детей, ранения получили более 413, заявила пресс-служба Офиса генерального прокурора в Киеве. Больше всего детей пострадало детейв Донецкой области - 139, а также Киевской (116), Харьковской (98), Черниговской (68), Херсонской (46), Николаевской (44), Луганской (42), Запорожской (28), Сумской (17) областях, а также в Киеве (16) и Житомире (15), отмечается далее. Данные цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Кроме того, в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 1635 учебных заведений, 126 из них полностью разрушены.

08:35

От авиаудара по школе в Белогоровке, по предварительным данным, погибли 60 человек, сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. В момент удара в подвале здания укрывались около 90 человек. 30 из них удалось эвакуировать из-под завалов. Семеро получили ранения. Обнаружены тела двух погибших.

07:55

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, визит в Украину президента США Джо Байдена стал бы важным сигналом. "Это важно. Я думаю, очень важно… Потому что, по нашему мнению, в нашем обществе Байден является президентом величайшей демократической цивилизации", - заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News. По его словам, такой визит был бы полезен и самому Байдену, поскольку он президент страны, которая помогает Украине.

07:30

По информации Генштаба ВСУ, российские подразделения произвели артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино и Циркуны на Слобожанском направлении, а на Изюмском направлении готовятся к дальнейшему наступлению на Барвенково и Славянск. В Донецкой области они продолжают наступать на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях и захватили северную окраину Шандриголово, сообщается в утренней оперативной сводке. В Мариуполе россияне по-прежнему блокируют украинские силы в районе завода "Азовсталь" и ведут штурм с использованием артиллерии и танков. "На Южнобужском и Таврическом направлениях группировка войск оккупантов при поддержке авиации наносит удары по военным и гражданским объектам, проводит перегруппировку и усиление подразделений, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения", - указывается в заявлении украинского Генштаба в Facebook.

06:50

Премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль призвал Всемирную организацию здравоохранения прекратить членство России в исполнительном комитете ВОЗ и перенести региональный офис ВОЗ по неинфекционным болезням из Москвы в Киев. "Государству-террористу не место в международных организациях", - написал глава украинского правительства в Telegram после встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

06:10

Великобритания намерена направить Украине еще 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,5 млрд евро) в качестве военной помощи, сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского правительства. Это почти удвоит обязательства Лондона перед Киевом. По данным властей, уровень расходов на конфликт в Украине стал самым высоким со времен войн в Ираке и Афганистане. Дополнительные средства будут выделены из резерва, используемого правительством на случай чрезвычайных ситуаций.

05:20

Киев отрицает уничтожение российского фрегата

«Адмирал Макаров» в акватории Невы во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России Санкт-Петербург, 28 июля 2017 года / Wikipedia

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович опроверг сообщения некоторых украинских СМИ об уничтожении ВСУ российского сторожевого фрегата "Адмирал Макаров". Он назвал эту информацию "недоразумением" и не исключил, что ее могла распространить российская сторона для дискредитации украинских и западных СМИ.

04:25

России не удастся создать так называемую "Херсонскую народную республику" на занятой войсками РФ части Херсонской области, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Не будет никакой "Херсонской народной республики", - заявил он в эфире "Радио НВ". Херсонская область будет освобождена "в полном объеме максимально жестко, если это будет нужно", добавил Подоляк.

03:35

За истекшие сутки потери личного состава российских войск выросли на 80 человек, сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook. Силы РФ не проявляли активности на линии столкновения в Херсонской и Николаевской областях, однако артиллерийские и минометные обстрелы, а также ракетные удары не прекращались, указывается далее.

03:00

Германия увеличит объем экстренной гуманитарной помощи Украине

Свенья Шульце / AP nuotr.

Министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии увеличивает объем экстренной гуманитарной помощи для Украины со 122 до 185 млн евро. "Для меня важно, чтобы Германия не только оказывала Украине военную поддержку, но и делала жизнь людей более сносной", - заявила изданию Bild am Sonntag глава ведомства Свенья Шульце (Svenja Schulze). По словам министра, такой шаг позволит наладить снабжение питьевой водой, а также восстановить разрушенные квартиры, школы и детские сады. "Там, где больше не падают бомбы, Германия вложит миллиарды в восстановление", - подчеркнула Шульце.

02:25

В Сумской области отменены все публичные мероприятия, намеченные на 8 мая, сообщил глава региональной администрации Дмитрий Живицкий. Чиновник объяснил этот шаг повышенной опасностью. Живицкий призвал жителей области не игнорировать сигналы тревоги и не покидать дома без необходимости.

01:50

За минувшие сутки украинская армия поразила один вертолет, 11 беспилотных летательных аппаратов и 2 крылатые ракеты российской стороны. Такие данные командование Воздушных сил ВСУ привело в Telegram-канале.

01:15

На территории Чернобыльской АЭС / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В Буче под Киевом обнаружена колба с радиоактивным веществом с Чернобыльской атомной электростанции, сообщила компания "Энергоатом". По ее словам, емкость была украдена российскими военными, установившими контроль над ЧАЭС. "Радиационный фон колбы, в которой находилась ртуть, значительно превышает норму. Вещество изъяли и передали предприятию по утилизации опасных отходов ", - указали в компании.

00:40

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай обвинил РФ в сбрасывании авиабомбы на здание школы в селе Белогоровка. По его словам, в школе находилось около 90 человек, около 30 человек уже вытащены из-под завалов. Минимум два человека погибли, указала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

00:05

ВОЗ насчитала 200 атак на учреждения здравоохранения в Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задокументировала уже 200 атак на объекты сферы здравоохранения в Украине. Такие данные привел исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Результаты будут переданы профильным ведомствам с целью выяснить, были ли совершены какие-либо преступления, добавил он.

В свою очередь генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус заверил украинцев, что ВОЗ сделает все возможное, чтобы поддержать власти в усилиях по лечению раненых, обеспечению медицинских услуг, а также по укреплению системы здравоохранения страны. Глава ВОЗ призвал Россию прекратить войну.

Хроника событий 7 мая