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2022.05.08 08:25

Польша уже построила 60 километров стены на границе с Беларусью

DW2022.05.08 08:25
Мигранты на польско-белорусской границе
Мигранты на польско-белорусской границе / AP nuotr.

Польша пытается пресечь попытки нелегальных мигрантов перейти границу ЕС со стороны Беларуси – и строит заграждение. На сегодняшний день его протяженность достигла около 60 км.

Польша на сегодняшний день построила около 60 километров стены на границе с Беларусью. Строительные работы идут по плану и, как ожидается, будут завершены к концу июня, сообщила официальный представитель Польской пограничной охраны в субботу, 7 мая.

Польша борется с нелегальной миграцией

Протяженность польско-белорусской границы составляет 418 километров, из которых 186 километров проходят по суше. В конце лета и осенью прошлого года ситуация там обострилась. Тысячи мигрантов, прибывших в Беларусь из кризисных регионов, пытались нелегально попасть в Европейский Союз. ЕС обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в том, что он организовал доставку мигрантов к внешней границе ЕС, чтобы таким образом оказать давление на Запад.

С наступлением потепления в последние недели число попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы вновь возросло. По данным пограничников, только в минувшую пятницу перейти ее из Беларуси пытались 76 человек.

В конце августа 2021 года польские пограничники уже возвели на сухопутных участках границы временное заграждение из колючей проволоки высотой около 2,5 метра, чтобы затруднить мигрантам ее пересечение. В конце января оно было заменено стационарным барьером высотой 5,5 метра, оснащенным датчиками движения и камерами наблюдения. Бюджет, выделенный на реализацию данного проекта, составляет 366 млн евро.

DW

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