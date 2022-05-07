Российский театр имени Вахтангова объявил о прекращении деятельности Туминаса

Режиссер Римас Туминас прекратил работу в российском театре имени Вахтангова. Об этом театр сообщил в пятницу.

«С 6 мая 2022 года Римас Туминас прекращает работу в Театре имени Вахтангова», – говорится в сообщении на сайте театра.

Р. Туминас работал художественным руководителем этого театра с 2007 года. В сообщении указано, что режиссер работал до 9 февраля 2022 года, а с 1 марта этого года находился в неоплачиваемом отпуске по состоянию здоровья, который проводил в Литве.

На сайте сообщается, что в настоящее время театром руководит Кирилл Крок. В сообщении отмечается также, что театр продолжит работу в обычном режиме и что все творческие и художественные проекты, запланированные на этот сезон, будут завершены.

В конце февраля Р. Туминас сказал, что ушел в отставку 9 февраля, однако сам театр заявляет, что все это время режиссер продолжал деятельность.

В ноябре прошлоого года в интервью российскому телевидению режиссер, несколько десятков лет проработавший в России, заявил, что не стал бы преувеличивать значение пакта Молотова-Риббентропа, приведшего к оккупации Литвы, и не считает россиян оккупантами.

Заставка передачи с участием Римаса Туминаса / „YouTube“ stop kadras

Когда в Литве поднялась волна возмущения таким заявлением режиссера, Р. Туминас назвал это провокацией. Он сказал, что была обнародована лишь часть его слов, и пообещал, что попросит телевидение сделать опровержение и показать полную запись интервью.

В начале марта вильнюсский Малый театр расторг трудовой договор со своим основателем и художественным руководителем Р. Туминасом.

В 1994 году в Литве режиссер был удостоен Национальной премии в области культуры и искусства.