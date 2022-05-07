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2022.05.07 10:26

Зеленский: страны Балтии первыми поддержали Украину

Новая газета – Балтия2022.05.07 10:26
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / AP nuotr.

С начала российского вторжения в Украину страны Балтии первыми поддержали государство как оружием, так и дипломатией. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«С самого начала войны страны Балтии первыми поддержали Украину и оружием, и дипломатией. Мы благодарим министра иностранных дела Эстонии Эву-Марию Лийметс, Латвии — Эдгарса Ринкевича и Литвы Габриэлюса Ландсбергиса за посещение Киева!», — заявил Зеленский.

По его мнению, в настоящее время важно не только усилить санкционное давление, но и сохранить целостность санкций.

«Мы не должны позволить агрессору избежать их и продолжать финансировать преступную войну против Украины», — подчеркнул он.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своем Twitter сообщил, что цель визита — обсуждение будущего восстановления разрушенных городов и перспектив членства Украины в Европейском союзе.

Новая газета - Балтия

# Литва# Латвия# Эстония# Война в Украине# Зеленский
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