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2022.05.07 10:01

Преемницей Псаки будет Карин Жан-Пьер. Это первая темнокожая лесбиянка на посту пресс-секретаря Белого дома

BBC News
BBC News Русская служба2022.05.07 10:01
Карин Жан-Пьер до этого была заместительницей Псаки и иногда замещала ее и на трибуне в Белом доме
Карин Жан-Пьер до этого была заместительницей Псаки и иногда замещала ее и на трибуне в Белом доме / фото GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден назначил нового пресс-секретаря Белого дома. 44-летняя Карин Жан-Пьер сменит Джен Псаки в конце будущей недели и станет первой темнокожей женщиной и представительницей ЛГБТКИА-сообщества на этом посту.

С начала президентского срока Байдена в 2020 году Жан-Пьер занимала пост первой заместительницы Псаки.
Джен Псаки, много лет проработавшая на разных представительских постах в администрациях Барака Обамы и Джо Байдена, покидает Белый дом, чтобы стать ведущей леволиберального телеканала Эм-эс-эн-би-си.

Жан-Пьер должна привнести в работу пресс-секретаря Белого дома "свой собственный стиль, яркость и элегантность", отрекомендовала преемницу Псаки.

Сложная и рискованная работа

Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си:

Пресс-секретарь Белого дома - это лицо администрации, обращенное к СМИ, а вместе с ними к стране и миру.

Человек, занимающий этот пост, может мгновенно стать узнаваемой фигурой во время кризисов или политических скандалов в стране. Часто у них появляются своеобразные группы фанатов, а для кого-то они становятся объектом насмешек.

Впервые в истории США этот пост займет темнокожая женщина и открытая лесбиянка.

Это сенсационное заявление вновь подчеркивает политику адмнистрации Байдена по выдвижению на публичные позиции афроамериканок, которые составляют важную часть электоральной коалиции Демократической партии, но по мнению многих комментаторов остаются "политическими невидимками".

Среди этих женщин - вице-президент Камала Харрис, недавно назначенная судья Верховного суда Кетанджи Браун-Джексон, директор Совета по внутренней политике Сьюзан Райс, посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд и еще несколько важных политиков и судей.

Пресс-секретари Белого дома не принимают политических решений. Они формируют общественное представление об администрации. Жан-Пьер предстоит сложная и в определенном смысле рискованная работа.

***

Карин Жан-Пьер, в прошлом работавшая аналитиком в телекомпании Эм-эс-эн-би-си, куда уходит Псаки, больше 20 лет работала с Демократической партией США. Также она занимала должность одного из директоров по политике в администрации Барака Обамы.

Она родилась на карибском острове Мартиника, который является заморским департаментом Франции, а выросла в нью-йоркском районе Квинс.

В 2016 году она была представительницей либерального движения MoveOn.

До того как вступить в команду Байдена, Жан-Пьер была главой аппарата Камалы Харрис.

В ноябре в США пройдут важные промежуточные выборы в Конгресс, которые могут определить, как пройдет остаток первого срока Джо Байдена.

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