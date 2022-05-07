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2022.05.07 09:44

ЕС не может согласовать новые санкции. На кону нефтяное эмбарго, Алина Кабаева и патриарх Кирилл

BBC News
BBC News Русская служба2022.05.07 09:44
Алина Кабаева
Алина Кабаева / AP nuotr.

Евросоюз анонсировал нефтяное эмбарго против России еще в среду, и вот уже третий день 27 стран ЕС пытаются согласовать шестой пакет санкций, под которые могут попасть, среди прочих, патриарх Кирилл и бывшая гимнастка Алина Кабаева.

Не все пока гладко, есть несогласные. По сообщениям западной прессы, против включения патриарха Кирилла в санкционный список выступили Греция и Венгрия, с условиями нефтяного эмбарго не согласны Венгрия, Словакия и Чехия, а Греция и Кипр еще и против запрета на перевозку российской нефти европейскими танкерами.

Европейское нефтяное эмбарго - самая радикальная мера экономического принуждения Владимира Путина к миру из оставшихся в резерве у Запада.

Нефтегазовый сектор приносит России до половины доходов бюджета и более половины экспорта, а 70% газа и 60% нефти и нефтепродуктов она продает как раз в Европу. За два с половиной месяца войны ЕС заплатил России более 20 млрд евро за нефть и свыше 30 млрд евро за газ.

Еврокомиссия предлагала отложенное эмбарго: отказаться от российской нефти за полгода, а от нефтепродуктов - к концу года. Венгрии и Словакии обещали еще год дополнительно.

Однако венгерский премьер Виктор Орбан сначала отправил в Брюссель недовольное письмо, а в пятницу сказал по радио, что Венгрии полутора лет для перестройки недостаточно, нужно пять, и он ждет улучшенных предложений из Брюсселя, передает Рейтер.

Если эта торговля закончится сегодня, то ЕС может успеть утвердить шестой пакет до конца рабочей недели, и тогда мы еще до 9 мая узнаем, кто именно попал в списки и какие именно ограничения будут введены. Сейчас о пакете известно только в общих чертах.

Изначально в проекте санкционного списка были 58 имен, включая патриарха, семью кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова и российских военных, ответственных за убийства мирных жителей в Буче. Однако потом к нему добавились еще четыре имени: три сотрудника госагентства РИА за разжигание ненависти в авторских колонках, а также Алина Кабаева, написали накануне агентства Франс пресс и Блумберг.

ЕС и США уже ввели санкции против двух дочерей Владимира Путина. Американская пресса писала, что Кабаеву вычеркнули из списков, чтобы не злить Путина.

Еврокомиссия предлагает ввести санкции против Кабаевой за тесные связи с Путиным и за то, что она с 2014 года возглавляла совет директоров Национальной медиа группы, которая объединяет газеты и телеканалы, пишет Франс пресс со ссылкой на проект документа.

Послы 27 стран с раннего утра пятницы вновь засели за обсуждение предложений Еврокомиссии - исполнительного органа ЕС.

Рейтер передает, что среди поблажек есть отсрочка запрета на перевозку российской нефти европейскими танкерами на три месяца, а не на месяц, как собирались, а также субсидии странам, для которых отказ от энергоносителей из России чреват затратами на перестройку заводов и трубопроводов.

По данным агентства, Еврокомиссия предложила Венгрии и Словакии еще год отсрочки нефтяного эмбарго - до конца 2024 года, а Чехии - до середины того же года.

"Я уверена, что мы введем этот пакет. Если на это уйдет еще один день, значит, еще один день. Но мы движемся в верном направлении", - сказала утром в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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