Хроника путинской войны. Вице-премьер Украины: С

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 7 мая.

На 73-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 7 мая (время вильнюсское).

21:56

Международный комитет Красного Креста до сих пор ведет переговоры с российской стороной о доступе к насильственно вывезенным в РФ украинцам и поэтому владеет "недостаточной информацией" об их судьбе. Об этом в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung сообщил директор управления по оперативной деятельности МККК Доминик Штилхарт.

21:28

Украина получит полтора миллиарда долларов от Всемирного банка

Украина получит 1,5 млрд долларов от Всемирного банка, которые будут направлены на заработные платы работникам бюджетной сферы. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

21:00

Министерство иностранных дел Хорватии подтвердило, что ему "известно о задержанном гражданине Хорватии" в Мариуполе. Министерство не предоставило деталей из-за "деликатности ситуации", передает агентство AP. Ранее о задержании гражданина Хорватии, воевавшего на стороне ВСУ, сообщали СМИ. Гостелевидение HRT передавало, что хорват пытался бежать из Мариуполя вместе с украинскими бойцами, но попал в плен.

20:30

Российская авиация ракетами уничтожила два склада боеприпасов в районе Северска в Донбассе , сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, "ракетными комплексами "Искандер" в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран". Он заявил также об уничтожении авиационной техники на аэродромах Арциза (Одесская область), Одессы, Вознесенска (Николаевская область). Согласно заявлению Конашенкова, в районе острова Змеиный сбиты в воздухе украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27 и три вертолета Ми-8 с десантом.

20:00

Супруга Байдена встретилась с украинскими беженцами

Супруга президента США Джилл Байден встретилась с украинскими беженцами во время своего визита в Румынию. "Вы невероятно сильны", - сказала первая леди, выслушав истории украинских матерей и детей, спасавшихся от атак российских военных. Во время встречи, транслировавшейся румынским телевидением, Джилл Байден заверила украинцев в американской поддержке.

19:29

Все женщины, дети и пожилые люди эвакуированы с "Азовстали", сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

19:00

Официальный представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил об уничтожении украинскими военными десантного корабля Черноморского флота России. В подтверждение своих слов он опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором показан обстрела судна дроном. Независимая проверка подлинности изображения невозможна. Реакции на предполагаемый инцидент с российской стороны пока не последовала.

18:35

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в своем Twitter сообщила о том, что киберпреступники под видом сообщений о возможной химической атаке массово рассылают письма, содержащие вредоносную программу JesterStealer. "Программа JesterStealer обеспечивает похищение аутентификационных и других данных из интернет-браузеров, MAIL/FTP/VPN-клиентов, криптовалютных кошельков, менеджеров паролей, мессенджеров, игровых программ и т. д. Похищенные данные передаются злоумышленнику в Telegram", - отмечается в сообщении.

18:10

Российская стратегическая авиация нанесла шесть ракетных ударов по Одессе. "Четыре ракеты попали в частное предприятие по изготовлению мебели. В жилом районе ударной волной и обломками искорежены многоэтажные дома рядом", - говорится в сообщении украинского Оперативного командования "Юг". Еще две ракеты попали в ранее разрушенную взлетно-посадочную полосу и пункт управления полетами Одесского аэропорта.

17:40

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил президента России Владимира Путина в историческом ревизионизме. "Президент Путин пытается исказить историю, чтобы оправдать свою неспровоцированную и жестокую войну против Украины", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства на фоне подготовки России к празднованию Дня Победы в войне против нацизма. По словам главы Госдепартамента, у мира есть "священный долг" перед теми, кто погиб во Второй мировой войне: "говорить правду о прошлом и поддерживать всех, кто в наше время борется за свободу". Поскольку в Европе снова бушует война, необходимо решительно противостоять тем, кто теперь пытается манипулировать исторической памятью, - считает Энтони Блинкен.

17:05

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал власти Берлина отменить ограничения на использования украинской символики во время акций, приуроченных к годовщины победы над нацистским режимом 8 и 9 мая. "Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу", - сказал Мельник в интервью изданиям группы Redaktions Netzwerk Deutschland (RND). Берлинская полиция сообщила, что на памятных мероприятиях 8 и 9 мая на территории 15 мемориалов и памятников будет запрещена любая символика как России, так и Украины. Власти немецкой столицы подтвердили это, обосновав свои действия необходимостью избежать конфронтации в эти дни.

16:35

Россия, возможно, испытывает дефицит оперативно-тактических ракет "Искандер" и крылатых ракет "Калибр" и перешла к советским запасам, предполагает Telegram-канал "Реальная война/Украина". В этой связи в последнее время территорию Украины обстреливают крылатыми ракетами Х-101 (принята на вооружение в 2013 году), запуская их со стратегических бомбардировщиков, а также ракетами Х-59 (принята на вооружение в 1980 году), Х-555 (принята на вооружение в 1980 году), П-800 (разработка конца 1970-х).

16:05

Согласно последним данным, правительства КНР, общий экспорт из Китая в РФ с начала войны России против Украины сократился на 27 процентов. На этом фоне ряд крупных китайских технологических компаний, среди которых, по информации газеты The Wall Street Journal, оказались, в частности, Lenovo и Xiaomi, из-за введенных против РФ санкций негласно сворачивают свой бизнес в России.

15:35

Владимир Путин отдал приказ по переброске войск из Сирии в Украину, чтобы ускорить захват Донбасса, сообщает источник The Moscow Times. Общая численность российской армии в Сирии составляет 63 тыс. военных, из которых почти половина - офицеры.

15:05

Литовская художница и кинорежиссер-экспериментатор Эмилия Шкарнулите отказывается принимать присужденную ей художественную премию Gasag Art Prize, дотируемую 10 000 евро. Об этом сообщила Берлинская галерея, которая отвечает за вручение награды, финансируемой немецкой компанией Gasag, являющейся поставщиком энергии. Своим отказом от премии художница хочет привлечь внимание общественности к тому, насколько Германия зависит от поставок энергоносителей из России, развязавшей агрессивную войну в Украине.

14:35

Украинские ученые, правозащитники и бывшие диссиденты обратились к президентам Турции Реджепу Эрдогану и Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Олафу Шольцу (Olaf Scholz) и Федеральному cовету Швейцарии, призвав их помочь в освобождении украинцев из Мариуполя и "Азовстали". "Более 70 дней военные, а также гражданские лица, у которых не было шансов выжить в оккупации, остаются в укрытии завода "Азовсталь". Без доступа к воде, еде, лекарствам. Военные не могут восполнить запасы оружия. Их бомбят с воздуха, моря, суши. Бои не прекращаются ни на час", - говорится в обращении инициативной группы "Первого декабря". Активисты указали, что "украинский гарнизон в Мариуполе находится в полном окружении несоизмеримым количеством российских войск" и отметили, что история знает множество примеров проявления воюющими сторонами доброй воли и позволения военным выйти из окружения.

14:15

Воздушное командование "ЮГ" ВСУ сообщило об уничтожении российского ударного беспилотника "Форпост". Он был сбит утром 7 мая при попытке разведать расположение объектов гражданской и военной инфраструктуры юга страны, указывается в заявлении в Facebook. "Стоит отметить, что беспилотник такого типа является дорогостоящим аппаратом, который оценивается более чем в 7 миллионов долларов. Он может нести вооружение - контейнер с ракетой ПТРК", - указали украинские военные.

14:00

Берлин осудил атаки ВС РФ на аграрную отрасль Украины

Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир (Cem Özdemir) решительно осудил целенаправленные атаки на сельское хозяйство Украины со стороны российских сил. Президент РФ Владимир Путин бесцеремонно использует запасы пшеницы Украины, заявил он в интервью dpa. Украинские фермеры вынуждены продавать запасы по смехотворным ценам или российские военные просто их отнимают, указал Оздемир. "В правовом государстве это, кстати, обозначается тремя словами: вымогательство, воровство и грабеж", - подчеркнул он.

По словам немецкого министра, ему известно о сообщениях из восточных регионов Украины о приведении экономических структур оккупированных районов к российским нормам. В частности, фермерам приходится сдавать заявления о своем имуществе или регистрироваться согласно российскому законодательству, указал Оздемир. Ситуация в Украине будет обсуждаться в рамках председательства Германии в G7 на встрече министров сельского хозяйства в Штутгарте на предстоящей неделе, сообщил он.

13:50

В Харьковской области сообщили о российском ракетном ударе по Краснограду. По предварительным данным, погибших и раненых нет. Кроме того, российские подразделения ведут артиллерийские обстрелы поселка Золочев, сообщает "Суспильне" со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

13:40

В результате войны в Украине погиб еще один журналист - Максим Мединский из Болграда Одесской области. Он защищал Украину в рядах вооруженных сил и был убит на фронте, сообщил Болградский городской совет. По этим данным, Мединский ушел на фронт в 2014 году, а в 2022-м вновь пошел защищать страну. Гибель Мединского также подтвердил его отец в Facebook.

13:25

В результате войны РФ против Украины бюджет Киева может недополучить около трети поступлений - более 20 млрд гривен, сообщила Киевская городская государственная администрация. Речь идет о предварительных подсчетах, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Он также сообщил, что экономика Киева понемногу оживает, бизнес возвращается к работе. В марте коммунальные услуги оплатили 55 процентов жителей украинской столицы, эти средства были направлены на необходимые материалы и зарплату работникам коммунальных предприятий, указывается далее. В декабре Киевский городской совет принял бюджет на 2022 год с расходами 67 млрд гривен и доходами 69 млрд гривен.

13:05

Абоненты мобильных операторов в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" получат номера с российским телефонных кодом +7, сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. С 7 мая непризнанные республики включены в российский план нумерации, указало российское ведомство. Номера абонентов мобильной связи донецких операторов будут отображаться в формате +7(949) вместо +38071, луганских операторов - +7(959) вместо +38072, указывается в заявлении. "Например, если номер телефона +38072-ххх-хх-хх, то при совершении звонка в Россию он будет виден как +7(959)-ххх-хх-хх. Также и абоненты из России смогут звонить вам напрямую на номер +7(959)-ххх-хх-хх", - заявило Минцифры. Замены SIM-карты пока не потребуется, а звонки в Россию жители "ДНР" и "ЛНР" смогут совершать по внутренним российским тарифам. "Это сделано для удобства пользователей, чтобы можно было оставить текущий номер и совершать привычные звонки в домашней республиканской сети, как раньше", - сообщило ведомство.

12:43

В результате российского обстрелао уничтожен музей в Харьковской области

Российские военные в ночь на 7 мая обстреляли музей Григория Сковороды в Сковородиновке Харьковской области, почти полностью уничтожив здание, написал в Facebook председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. "Снаряд попал прямо в крышу здания. На территории находился 35-летний мужчина, который присматривал за музеем. К сожалению, он получил ранения. Помещение практически уничтожено", - сообщил Синегубов. Он сообщил, что наиболее ценные экспонаты удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место. Глава Харьковской ОГА также указал, что в этом году исполняется 300 лет со дня рождения философа. "Оккупанты могут уничтожить музей, где последние годы жизни творил Григорий Сковорода, и где был похоронен. Но они не уничтожат память и наши ценности", - написал он.

12:32

В Полтавской области сообщили о российском ракетном ударе по городу Карловка. В результате пострадал объект инфраструктуры, возникло возгорание, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram. "Жертв и пострадавших в результате вражеского удара по инфраструктуре в Карловке нет. Пожар уже ликвидирован. Взрывной волной повреждены оконные стекла в зданиях, расположенных неподалеку", - указал он.

12:15

Визит в Киев министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок (Annalena Baerbock) состоится 10 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на неназванный источник. О предстоящей поездке Бербок в Украину 5 мая сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

12:05

ГУР сообщило о снятии военных РФ с боевых позиций для охраны "парада" в Мариуполе

По данным Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, российских военных снимают с боевых позиций и перекидывают в Мариуполь для охраны "парада" 9 мая. "Охранять кремлевских убийц, насильников, лживых пропагандистов и их местных прихвостней, которые приехали в Мариуполь, заставили весь командный состав 71-й мотострелкового полка оккупационных войск. Российские захватчики настолько боятся нападения защитников Украины, что заставили офицеров полка покинуть боевые позиции и обеспечивать их круглосуточную охрану", - заявил ГУР в Telegram. Ведомство опубликовало список командного состава полка и пообещало, что "за преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности".

11:45

Подразделения ВС РФ обстреливают массово обстреливают всю Донецкую область, сообщил в Facebook глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. "Массовые обстрелы по всей линии фронта и удары по городам в тылу - так прошла сегодняшняя ночь. Больше всего от российского оружия сегодня пострадал Бахмут - там россияне совершили авиаобстрел", - написал он и сообщил о не менее чем одном погибшем. Кроме того, два человека ранены в Малотарановке под Краматорском, один человек - в Дробышеве. Кроме того, всю ночь продолжались обстрелы на Светлодарском и Очеретинском направлениях, а ранним утром россияне попытались атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях, но обе были отбиты. На Марьинском направлении россияне привлекали авиацию, на Авдеевском работают Грады, указал далее Кириленко.

11:23

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило о завершении сева ранних яровых культур в 12 областях страны. "Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровненская, Тернопольская и Хмельницкая области полностью завершили сев яровых культур ранней группы. В общем результате почти 80% прогнозируемых под яровые культуры ранней группы площадей уже засеяны", - указало ведомство. Прогнозируемые площади посева основных яровых культур на контролируемой Украиной территориисоставляют 14 138,8 тысячи га, что на 2 777,5 тысячи га меньше показателя в 2021 году (16 916,3 тыс. га), сообщило министерство. По его данным, сев яровых культур проводят 23 области Украины, за исключением Луганской, которая охвачена боевыми действиями на практически всей ее территории.

11:10

С начала войны в Украине пограничное ведомство Польши зарегистрировало более 3,2 млн въехавших в эту страну украинцев. Только 6 мая этот показатель составил 24,5 тысяч человек, сообщило польское ведомство в Twitter. В обратном направлении польско-украинскую границу пересекли в тот же день 19 тысяч человек, большую часть из них составляли граждане Украины, возвращавшиеся в регионы, отвоеванные украинской армией. Официальных данных о том, какое число беженцев из Украины остались в Польше и сколько из них уехали затем в другие страны ЕС, не имеется.

10:50

Генштаб ВСУ: в Украине погибли более 25 тысяч российских военных

Число погибших в результате вторжения в Украину российских военнослужащих превысило 25 тысяч, заявил Генштаб ВСУ. За последние сутки оно увеличилось на 200 до 25 100, сообщил он в Facebook. Кроме того, с начала войны уничтожено, сред прочего, 1122 российских танка, 2713 боевых бронированных машин, 509 артиллерийских систем, 84 комплекса ПВО, 199 самолетов и 155 вертолетов. "Наибольшие потери противника (за последние сутки) наблюдались в Слобожанском операционном районе", - написал Генштаб ВСУ.

10:36

Запорожская областная военная администрация заявила, что российские силы не позволяют украинским военным забирать раненых и погибших солдат с поля боя, обвиняя при этом в том же самом ВСУ. "Оккупанты пытаются распространить информацию, что якобы украинским командирам запретили забирать тела своих погибших бойцов с поля боя. Мол, таким образом Украина пытается скрыть свои военные потери. На самом деле все зеркально наоборот", - написала Запорожская ОВА в Telegram. При этом в заявлении подчеркивается нарушение ВС РФ международных гуманитарных норм, а также принципов гуманизма и человечности.

10:15

Вашингтон не видит возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире американского телеканала PBS. По ее словам, США известно о призыве президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть членство РФ в Совбезе ООН и его позицию о медленной реакции этого органа на ситуацию в его стране. Вместе с тем в Вашингтоне не считают, что российский статус в СБ ООН каким-то образом изменится, указала она. "Мы были очень эффективны в изоляции России, в осуждении России и в обеспечении того, чтобы мы критиковали Россию при любой возможности, когда мы можем критиковать их в Совете Безопасности", - отметила она. По словам Томас-Гринфилд, ее российским коллегам "было неловко, когда эта война началась посреди экстренного заседания Совета Безопасности".

09:50

Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) ожидает 9 мая проведения пророссийских акций по всей Германии. День победы советской армии над гитлеровской Германией является "идеальной датой, которую можно использовать для российской пропаганды", заявил глава ведомства Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) в интервью газете Welt am Sonntag. По его словам, в этот день в Германии ожидаются автоколонны и демонстрации, в этих акциях не исключено использование символа российского вторжение в Украину "Z".

09:28

Летающий госпиталь бундесвера доставил в Кельн 30 тяжелораненых украинцев, сообщило министерство здравоохранения Украины. На лечение в ФРГ забрали взрослых и детей из Харьковской области и Донбасса со сложными минно-взрывными ранениями, а также с заболеваниями, которые из-за войны лечить в Украине сейчас невозможно.

09:20

По данным британской военной разведки, в результате вторжения в Украину нанесен тяжелый урон некоторым наиболее боеспособным и передовым подразделениям ВС РФ, и России потребуется много времени и средств для восстановления армии. В заявлении, размещенном в Twitter, министерство обороны Великобритании указало на уничтожение в ходе боевых действий в Украине, по меньшей мере, одного самого современного танка, находящегося на вооружении российской армии - Т-90М. Этот танк был представлен в 2016 году, он имеет улучшенную броню, модернизированную пушку и улучшенные системы спутниковой навигации, а всего у ВС РФ имеется около 100 таких машин, указывается далее. "Замена модернизированного и передового оборудования будет особенно сложной из-за санкций, ограничивающих доступ России к важнейшим микроэлектронным компонентам", - отмечает Минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/cAYdsWHMvV



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4z2cRVCJpf — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 7, 2022

09:00

НАТО ожидает дальнейшего обострения войны в ближайшие недели

Йенс Столтенберг / AP nuotr.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег РФ от применения ядерного оружия в Украине. "Наш посыл однозначен: применение ядерного оружия приведет к тому, что со всех сторон будут только проигравшие", - заявил Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag. Он подчеркнул, что "ядерную войну невозможно выиграть и ее не следует никогда вести, в том числе в России".

Глава НАТО также отметил, что у организации нет никаких данных, указывающих на то, что российский ядерный арсенал был приведен в более высокий уровень готовности после начала российского вторжения в Украину, несмотря на угрозы президента РФ Владимира Путина. Одновременно Столтенберг высказался за дальнейшие поставки вооружений Украине. "В долгосрочной перспективе Украина не может защищаться только оружием советских времен, а должна перейти на современное западное оружие", - отметил он. Политик указал, что Североатлантический альянс ожидает дальнейшего обострения войны в Украине в ближайшие недели.

08:45

Новые власти контролируемой российскими войсками Херсонской области заявили, что этот регион Украины будет стремиться стать субъектом РФ. "Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму", - заявил в интервью РИА "Новости" Кирилл Стремоусов, которого агентство называет "заместителем председателя военно-гражданской администрации Херсонской области". Он указал, то в случае необходимости регион может обратиться к РФ с вопросом о включении в ее состав.

08:32

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили по телефону усилия по оказанию Украине помощи в сфере безопасности, а также экономической и гуманитарной помощи украинцам, сообщил Белый дом. По этим данным, стороны при этом подчеркнули свою приверженность привлечению России к ответственности за ее вторжение в Украину.

08:10

Президент США Джо Байден считает контрпродуктивными сообщения СМИ об обмене разведданными Вашингтона и Киева, сообщил телеканал NBC со ссылкой на двух чиновников американской администрации. По его данным, Байден в беседе с высокопоставленными представителями американской разведки и министерства обороны заявил, что данные утечки должны прекратиться. По словам одного из собеседников телеканала, во время телефонного разговора с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, директором национальной разведки Эврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином президент США заявил, что подобные разоблачения "уводят в сторону от нашей цели".

07:50

По данным Генштаба ВСУ, российские подразделения продолжают артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе Харькова, а в Изюмском направлении ведут воздушную разведку с применением беспилотников для уточнения украинских позиций. Россияне подорвали три автомобильных моста в районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки с целью замедления контрнаступления ВСУ, указывается в утренней оперативной сводке, опубликованной в Facebook. В Мариуполе по-прежнему блокируются подразделения Сил обороны в районе "Азовстали" и ведется штурм с целью взятия под контроль территории завода, сообщил украинский Генштаб. Кроме того, в заявлении отмечаются обстрелы гражданской инфраструктуры Николаев ракетами и реактивными системами залпового огня.

07:30

В немецкие школы после начала войны в Украине приняты десятки тысяч детей из этой страны. "К настоящему времени в наши школы поступили более 90 тысяч украинских детей и подростков. Это огромное достижение, за которое я очень благодарна", - заявила министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger) в интервью газете Rheinische Post. Она подчеркнула, что детям-беженцам из Украины необходимо предоставить не только безопасность, но и перспективы.

Помимо быстрой интеграции в школы и детские сады они получают дополнительные занятия на украинском языке. Германская федерация предоставила федеральным землям для приема беженцев один миллиард евро, в том числе на образовательную сферу, указала далее министр. Она подчеркнула, что целью должен стать баланс между интеграцию в немецкую систему образования и сохранение украинской идентичности беженцев. При этом, по оценке Немецкого объединения учителей, в Германии находятся до 50 тысяч украинских детей школьного возраста, которые еще не посещают школы.

06:30

Токио: реакция мира на войну в Украине важна для сдерживания Китая

Реакция мирового сообщества на действия России в Украине имеет решающее значение для сдерживания Китая в его политике в отношении Тайваня или в Южно-Китайском море, заявил министр обороны Японии Нобуо Киси. "Китай внимательно наблюдает за текущей ситуацией... на Украине, и он уделяет особенно пристальное внимание тому, какую реакцию это вызывает у международного сообщества", - сказал Киси в интервью газете The Washington Post.

05:30

ООН призывает разблокировать порты в Одесской области, чтобы украинские продукты могли свободно доставляться по миру. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли в Twitter. По его словам, если порты в Одесской области не откроются, наступит коллапс сельского хозяйства по всей Украине, а во всем мире еще сильнее осложнится ситуация с недостатком продовольствия.

If ports in the #Odesa region do not open up immediately, two things will happen:



First, we're going to have agricultural collapse across #Ukraine. Second, famines will be looming all over the world. Food needs to move, ports must reopen and this needs to happen NOW. pic.twitter.com/G3xIFShBjJ — David Beasley (@WFPChief) May 6, 2022

04:35

Правительство Великобритании заявило, что передаст Украине 287 мобильных электрогенераторов в дополнение к 569 агрегатам, которые были отправлены ранее. Новые генераторы позволят обеспечить электроэнергией почти 8000 домов, говорится в заявлении Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

03:40

Суд в Санкт-Петербурге арестовал до 4 июля участницу инициативной группы "Мирное сопротивление" Ольгу Смирнову, обвиняемую по делу о "фейках об армии". Об этом сообщила группа поддержки активистки. Суд проходил в закрытом режиме и закончился глубокой ночью. Арест означает отправку в следственный изолятор. Поводом для возбуждения уголовного дела стали посты в паблике группы в соцсети "В контакте". Ранее в Санкт-Петербурге была арестована Саша Сколиченко. Уголовное дела о "фейках" против нее было возбуждено из-за замены ценников в магазинах на листовки о жертвах в Мариуполе.

02:40

Лидеры стран "Группы семи" (G7) и Европейского Союза в воскресенье, 8 мая, проведут совместную видеоконференцию с участием президента Украины Владимира Зеленского, на которой, в частности, обсудят новые санкции против России.

02:00

США отправят дополнительную военную помощь Украине

Президент США Джо Байден заявил о подготовке нового пакета военной помощи для Украины. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, речь идет, в частности, о дополнительных поставках артиллерийских боеприпасов, радаров и другого оборудования. Объем очередного пакета военной помощи Украине оценивается в 150 млн долларов.

01:35

Итальянские власти задержали суперъяхту "Шахерезада", которая, как утверждают соратники Алексея Навального, фактически принадлежит президенту России Владимиру Путину. Яхта задержана в порту Марина-ди-Каррара 6 мая. В сообщении министерства экономики и финансов Италии не говорится, кто владелец яхты. Власти лишь утверждают, что расследование, проведенное финансовой полицией, показало, что судно имело "значительные экономические и деловые связи" с высокопоставленными лицами в российском правительстве и лицами, находящимися под санкциями Евросоюза.

01:00

Черногория может присоединиться к санкциям Евросоюза в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич. Также будет увеличиваться помощь Украине по различным направлениям, говорится в сообщении на Facebook посольства Украины в Черногории.

00:30

Зеленский призвал не поддаваться на ядерный шантаж Кремля

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский не видит признаков того, что война, развязанная Россией, скоро завершится. Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на заседании британского Королевского института Chatham House. Зеленский указал, что Украина стремится как можно быстрее одержать победу, восстановить территориальную целостность и начать восстановление разрушенного имущества, в частности за средства, конфискованные в России. "Сегодня 72-е сутки полномасштабной войны, и мы не видим… никакого желания от российской стороны, чтобы завершить ее", - сказал Зеленский.

Украинский лидер также призвал не поддаваться на ядерный шантаж Кремля. "Россия открыто говорит о ядерном оружии, о времени, за которое российские ракеты могут достичь европейских городов, - сказал Зеленский. - Они делают это потому, что ощущают безнаказанность. Россия шантажирует Европу".

00:05

Совет Безопасности ООН впервые с начала войны принял совместное заявление, посвященное Украине. В заявлении выражается "решительная поддержка усилиям генерального секретаря по поиску мирного решения войны в Украине". Совбез также "выразил глубокую обеспокоенность по поводу поддержания мира и безопасности в Украине" и напомнил, что "все государства-члены в соответствии с Уставом ООН взяли на себя обязательство разрешать свои международные споры мирными средствами".