Хроника путинской войны. НАТО ожидает дальнейшего обострения войны в Украине в ближайшие недели

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 7 мая.

На 73-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 7 мая (время вильнюсское).

09:50

Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) ожидает 9 мая проведения пророссийских акций по всей Германии. День победы советской армии над гитлеровской Германией является "идеальной датой, которую можно использовать для российской пропаганды", заявил глава ведомства Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) в интервью газете Welt am Sonntag. По его словам, в этот день в Германии ожидаются автоколонны и демонстрации, в этих акциях не исключено использование символа российского вторжение в Украину "Z".

09:28

Летающий госпиталь бундесвера доставил в Кельн 30 тяжелораненых украинцев, сообщило министерство здравоохранения Украины. На лечение в ФРГ забрали взрослых и детей из Харьковской области и Донбасса со сложными минно-взрывными ранениями, а также с заболеваниями, которые из-за войны лечить в Украине сейчас невозможно.

09:20

По данным британской военной разведки, в результате вторжения в Украину нанесен тяжелый урон некоторым наиболее боеспособным и передовым подразделениям ВС РФ, и России потребуется много времени и средств для восстановления армии. В заявлении, размещенном в Twitter, министерство обороны Великобритании указало на уничтожение в ходе боевых действий в Украине, по меньшей мере, одного самого современного танка, находящегося на вооружении российской армии - Т-90М. Этот танк был представлен в 2016 году, он имеет улучшенную броню, модернизированную пушку и улучшенные системы спутниковой навигации, а всего у ВС РФ имеется около 100 таких машин, указывается далее. "Замена модернизированного и передового оборудования будет особенно сложной из-за санкций, ограничивающих доступ России к важнейшим микроэлектронным компонентам", - отмечает Минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/cAYdsWHMvV



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4z2cRVCJpf — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 7, 2022

09:00

НАТО ожидает дальнейшего обострения войны в ближайшие недели

Йенс Столтенберг / AP nuotr.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег РФ от применения ядерного оружия в Украине. "Наш посыл однозначен: применение ядерного оружия приведет к тому, что со всех сторон будут только проигравшие", - заявил Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag. Он подчеркнул, что "ядерную войну невозможно выиграть и ее не следует никогда вести, в том числе в России".

Глава НАТО также отметил, что у организации нет никаких данных, указывающих на то, что российский ядерный арсенал был приведен в более высокий уровень готовности после начала российского вторжения в Украину, несмотря на угрозы президента РФ Владимира Путина. Одновременно Столтенберг высказался за дальнейшие поставки вооружений Украине. "В долгосрочной перспективе Украина не может защищаться только оружием советских времен, а должна перейти на современное западное оружие", - отметил он. Политик указал, что Североатлантический альянс ожидает дальнейшего обострения войны в Украине в ближайшие недели.

08:45

Новые власти контролируемой российскими войсками Херсонской области заявили, что этот регион Украины будет стремиться стать субъектом РФ. "Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму", - заявил в интервью РИА "Новости" Кирилл Стремоусов, которого агентство называет "заместителем председателя военно-гражданской администрации Херсонской области". Он указал, то в случае необходимости регион может обратиться к РФ с вопросом о включении в ее состав.

08:32

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили по телефону усилия по оказанию Украине помощи в сфере безопасности, а также экономической и гуманитарной помощи украинцам, сообщил Белый дом. По этим данным, стороны при этом подчеркнули свою приверженность привлечению России к ответственности за ее вторжение в Украину.

08:10

Президент США Джо Байден считает контрпродуктивными сообщения СМИ об обмене разведданными Вашингтона и Киева, сообщил телеканал NBC со ссылкой на двух чиновников американской администрации. По его данным, Байден в беседе с высокопоставленными представителями американской разведки и министерства обороны заявил, что данные утечки должны прекратиться. По словам одного из собеседников телеканала, во время телефонного разговора с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, директором национальной разведки Эврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином президент США заявил, что подобные разоблачения "уводят в сторону от нашей цели".

07:50

По данным Генштаба ВСУ, российские подразделения продолжают артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе Харькова, а в Изюмском направлении ведут воздушную разведку с применением беспилотников для уточнения украинских позиций. Россияне подорвали три автомобильных моста в районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки с целью замедления контрнаступления ВСУ, указывается в утренней оперативной сводке, опубликованной в Facebook. В Мариуполе по-прежнему блокируются подразделения Сил обороны в районе "Азовстали" и ведется штурм с целью взятия под контроль территории завода, сообщил украинский Генштаб. Кроме того, в заявлении отмечаются обстрелы гражданской инфраструктуры Николаев ракетами и реактивными системами залпового огня.

07:30

В немецкие школы после начала войны в Украине приняты десятки тысяч детей из этой страны. "К настоящему времени в наши школы поступили более 90 тысяч украинских детей и подростков. Это огромное достижение, за которое я очень благодарна", - заявила министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger) в интервью газете Rheinische Post. Она подчеркнула, что детям-беженцам из Украины необходимо предоставить не только безопасность, но и перспективы.

Помимо быстрой интеграции в школы и детские сады они получают дополнительные занятия на украинском языке. Германская федерация предоставила федеральным землям для приема беженцев один миллиард евро, в том числе на образовательную сферу, указала далее министр. Она подчеркнула, что целью должен стать баланс между интеграцию в немецкую систему образования и сохранение украинской идентичности беженцев. При этом, по оценке Немецкого объединения учителей, в Германии находятся до 50 тысяч украинских детей школьного возраста, которые еще не посещают школы.

06:30

Токио: реакция мира на войну в Украине важна для сдерживания Китая

Реакция мирового сообщества на действия России в Украине имеет решающее значение для сдерживания Китая в его политике в отношении Тайваня или в Южно-Китайском море, заявил министр обороны Японии Нобуо Киси. "Китай внимательно наблюдает за текущей ситуацией... на Украине, и он уделяет особенно пристальное внимание тому, какую реакцию это вызывает у международного сообщества", - сказал Киси в интервью газете The Washington Post.

05:30

ООН призывает разблокировать порты в Одесской области, чтобы украинские продукты могли свободно доставляться по миру. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли в Twitter. По его словам, если порты в Одесской области не откроются, наступит коллапс сельского хозяйства по всей Украине, а во всем мире еще сильнее осложнится ситуация с недостатком продовольствия.

If ports in the #Odesa region do not open up immediately, two things will happen:



First, we're going to have agricultural collapse across #Ukraine. Second, famines will be looming all over the world. Food needs to move, ports must reopen and this needs to happen NOW. pic.twitter.com/G3xIFShBjJ — David Beasley (@WFPChief) May 6, 2022

04:35

Правительство Великобритании заявило, что передаст Украине 287 мобильных электрогенераторов в дополнение к 569 агрегатам, которые были отправлены ранее. Новые генераторы позволят обеспечить электроэнергией почти 8000 домов, говорится в заявлении Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

03:40

Суд в Санкт-Петербурге арестовал до 4 июля участницу инициативной группы "Мирное сопротивление" Ольгу Смирнову, обвиняемую по делу о "фейках об армии". Об этом сообщила группа поддержки активистки. Суд проходил в закрытом режиме и закончился глубокой ночью. Арест означает отправку в следственный изолятор. Поводом для возбуждения уголовного дела стали посты в паблике группы в соцсети "В контакте". Ранее в Санкт-Петербурге была арестована Саша Сколиченко. Уголовное дела о "фейках" против нее было возбуждено из-за замены ценников в магазинах на листовки о жертвах в Мариуполе.

02:40

Лидеры стран "Группы семи" (G7) и Европейского Союза в воскресенье, 8 мая, проведут совместную видеоконференцию с участием президента Украины Владимира Зеленского, на которой, в частности, обсудят новые санкции против России.

02:00

США отправят дополнительную военную помощь Украине

Президент США Джо Байден заявил о подготовке нового пакета военной помощи для Украины. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, речь идет, в частности, о дополнительных поставках артиллерийских боеприпасов, радаров и другого оборудования. Объем очередного пакета военной помощи Украине оценивается в 150 млн долларов.

01:35

Итальянские власти задержали суперъяхту "Шахерезада", которая, как утверждают соратники Алексея Навального, фактически принадлежит президенту России Владимиру Путину. Яхта задержана в порту Марина-ди-Каррара 6 мая. В сообщении министерства экономики и финансов Италии не говорится, кто владелец яхты. Власти лишь утверждают, что расследование, проведенное финансовой полицией, показало, что судно имело "значительные экономические и деловые связи" с высокопоставленными лицами в российском правительстве и лицами, находящимися под санкциями Евросоюза.

01:00

Черногория может присоединиться к санкциям Евросоюза в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич. Также будет увеличиваться помощь Украине по различным направлениям, говорится в сообщении на Facebook посольства Украины в Черногории.

00:30

Зеленский призвал не поддаваться на ядерный шантаж Кремля

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский не видит признаков того, что война, развязанная Россией, скоро завершится. Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на заседании британского Королевского института Chatham House. Зеленский указал, что Украина стремится как можно быстрее одержать победу, восстановить территориальную целостность и начать восстановление разрушенного имущества, в частности за средства, конфискованные в России. "Сегодня 72-е сутки полномасштабной войны, и мы не видим… никакого желания от российской стороны, чтобы завершить ее", - сказал Зеленский.

Украинский лидер также призвал не поддаваться на ядерный шантаж Кремля. "Россия открыто говорит о ядерном оружии, о времени, за которое российские ракеты могут достичь европейских городов, - сказал Зеленский. - Они делают это потому, что ощущают безнаказанность. Россия шантажирует Европу".

00:05

Совет Безопасности ООН впервые с начала войны принял совместное заявление, посвященное Украине. В заявлении выражается "решительная поддержка усилиям генерального секретаря по поиску мирного решения войны в Украине". Совбез также "выразил глубокую обеспокоенность по поводу поддержания мира и безопасности в Украине" и напомнил, что "все государства-члены в соответствии с Уставом ООН взяли на себя обязательство разрешать свои международные споры мирными средствами".