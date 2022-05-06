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2022.05.06 14:54

Полиция о 9 мая: за демонстрацию георгиевских ленточек грозит ответственность

BNS, LRT.lt2022.05.06 14:54
Георгиевская лента
Георгиевская лента / V. Skaraičio/BNS nuotr.

Литовская полиция обещает выделить больше сил для поддержания порядка 9 мая, когда россияне отмечают победу во Второй мировой войне.

«Усиленные патрули приступят к работе уже с 8 мая», — заявил в пятницу журналистам заместитель генерального комиссара полиции Арунас Паулаускас.

По его словам, в эти дни будут работать около 170 экипажей и около 400 должностных лиц.

«Это Вильнюсское Антакальнисское кладбище, в Шальчининкай есть памятное место. А также в Каунасе и Клайпеде», — сказал один из глав полиции страны.

По его словам, полиция будет применять силу только в крайних случаях, но предупреждает, что за демонстрацию георгиевских ленточек грозит ответственность.

«Мы постараемся не конфликтовать, не вызывать конфликтов. Полиция будет применять силу только в исключительных случаях (...) Мы приложим все усилия, чтобы разрешить эти ситуации мирным путем», — сказал Паулаускас.

Он также сказал, что есть информация об отдельных личностях, которые могут «прийти и продемонстрировать определенную символику».

9 мая Россия ежегодно отмечает день победы во Второй мировой войне против фашистской Германии, самые масштабные мероприятия обычно проходят в Вильнюсе на Антакальнисском кладбище, частый атрибут прибывших – георгиевские ленточки, которые Сейм запретил из-за того, что они стали и символом российской войны в Украине.

За демонстрацию этого символа предусмотрен штраф в несколько сотен евро.

По данным Департамента госбезопасности, в преддверии 9 мая также могут быть попытки организовать, так как в некоторых странах Евросоюза уже проходят демонстрации в поддержку войны России на Украине.

Департамент государственной безопасности предупреждает, что 9 мая в Литве возможны провокации и насильственные инциденты.

Кроме того, литовские муниципалитеты недавно предприняли шаги по сносу памятников, построенных в советское время в честь красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны.

# Литва# Война в Украине
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