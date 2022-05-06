Александр Лукашенко

Новости

16 мин. назад

Лукашенко: эта операция затянулась

Регистрационный центр украинцев на столичной улице Минтес

Новости

33 мин. назад

В Литву из Украины стало приехжать больше молодых мужчин

Роман Протасевич и София Сапега

Новости

1 ч. назад

Суд приговорил Софью Сапегу к шести годам тюрьмы

Анджей Дуда дает интервью ЛРТ

Новости

1 ч. назад

Эксклюзивное интервью Анджея Дуды ЛРТ: Россия снова пытается подчинить себе нашу часть Европы

Владимир Путин

Новости

3 ч. назад

Путин извинился перед премьером Израиля за слова Лаврова о холокосте

Юные футболисты (ассоциативное фото)

Новости

3 ч. назад

Тренер спортивного клуба в Утене: литовские и украинские дети уже играют в футбол

Гинтаре Скайсте

Новости

4 ч. назад

Скайсте: замороженное имущество России нужно использовать для компенсации убытков Украине

Владимир Путин и Алина Кабаева

Новости

4 ч. назад

Война в Украине. ЕС может ввести санкции против Алины Кабаевой и патриарха Кирилла

Российская нефть

Новости

4 ч. назад

Крейвис: позиция Венгрии по вопросу российской нефти неприемлема

А. Навальный

Новости

20 ч. назад

Татьяна Фельгенгауэр. Война в Украине - продолжение политических репрессий в РФ

Денб победы на Антакальнисском кладбище

Новости

21 ч. назад

Власти Вильнюса хотят убрать скульптуры советских солдат на Антакальнисском кладбище

Курсы литовского языка для украинцев

Новости

21 ч. назад

В Вильнюсе для украинцев – прогулка по городу и урок литовского языка: главное преодолеть страх

Европейский Союз

Новости

22 ч. назад

ЕС запретит россиянам покупать недвижимость в Евросоюзе

Газопровод GIPL

Новости

23 ч. назад

Президент Польши в Вильнюсе: GIPL предотвратит шантаж России

Фото: Горсовет Мариуполя

Новости

1 д. назад

Куинджи и Айвазовский «спасены» Как российские войска грабят музеи Мариуполя

„Moderna“

Новости

1 д. назад

Министр экономики пригласила компанию Moderna обосноваться в Литве

Новости

2022.05.06 12:56

Лукашенко: эта операция затянулась

Радио «Cвобода»2022.05.06 12:56
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / Vida Press nuotr.

Белорусский авторитарный руководитель Александр Лукашенко не ожидал, что "операция" России в Украине затянется. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью Associated Press.

"Хочу ещё раз подчеркнуть, я чувствую, что эта операция затянулась", – сказал Лукашенко во время беседы в Минске, заверив, что не знает, идут ли боевые действия по плану, как утверждает Россия, так как "недостаточно погружён в тему". Лукашенко подчёркивает, что сам он делает всё для того, чтобы остановить войну.

AP отмечает, что Лукашенко во время беседы не избегал использования слова "война", притом что российские власти называют вторжение в Украину "специальной военной операцией". Информагентство также пишет, что Лукашенко в целом одобряет решение Москвы начать вторжение, на которое, по его словам, "Россию спровоцировал Киев". Одновременно он высказался против применения в Украине ядерного оружия, но не может подтвердить, есть ли такие планы у президента Владимира Путина.

В среду на этой неделе белорусские власти объявили о внезапной проверке сил реагирования своей армии. Британская разведка позднее подтвердила, что белорусские сухопутные войска выходят из гарнизонов. Но в Лондоне подчеркивают, что это соответствует "сезонной норме" для мая и графику учений белорусской армии.

В интервью Associated Press Лукашенко заверил, что Беларусь никому не угрожает и угрожать не собирается. "Более того, и угрожать мы не можем: мы знаем, кто нам противостоит. Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе, абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно", – заключил Лукашенко, слова которого в интервью AP также приводит его пресс-служба.

После 24 февраля белорусские войска несколько раз приводились в состояние повышенной боеготовности. Неоднократно появлялись сообщения о том, что они могут присоединиться к наступлению российской армии. Тем не менее до сих пор белорусские военные непосредственного участия в войне против Украины не принимали.

Радио "Свобода"

# В мире# Война в Украине# Беларусь
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Регистрационный центр украинцев на столичной улице Минтес
33 мин. назад

В Литву из Украины стало приехжать больше молодых мужчин

Роман Протасевич и София Сапега
1 ч. назад

Суд приговорил Софью Сапегу к шести годам тюрьмы

Анджей Дуда дает интервью ЛРТ
Эксклюзив ЛРТ
1 ч. назад
Эксклюзив ЛРТ

Эксклюзивное интервью Анджея Дуды ЛРТ: Россия снова пытается подчинить себе нашу часть Европы

Владимир Путин
3 ч. назад

Путин извинился перед премьером Израиля за слова Лаврова о холокосте

Юные футболисты (ассоциативное фото)
3 ч. назад

Тренер спортивного клуба в Утене: литовские и украинские дети уже играют в футбол

Гинтаре Скайсте
4 ч. назад

Скайсте: замороженное имущество России нужно использовать для компенсации убытков Украине

Владимир Путин и Алина Кабаева
9
4 ч. назад

Война в Украине. ЕС может ввести санкции против Алины Кабаевой и патриарха Кирилла

9
Российская нефть
4 ч. назад

Крейвис: позиция Венгрии по вопросу российской нефти неприемлема

А. Навальный
20 ч. назад

Татьяна Фельгенгауэр. Война в Украине - продолжение политических репрессий в РФ

Денб победы на Антакальнисском кладбище
21 ч. назад

Власти Вильнюса хотят убрать скульптуры советских солдат на Антакальнисском кладбище

Курсы литовского языка для украинцев
2022.05.05 15:45

В Вильнюсе для украинцев – прогулка по городу и урок литовского языка: главное преодолеть страх

Газопровод GIPL
2022.05.05 14:12

Президент Польши в Вильнюсе: GIPL предотвратит шантаж России

дополнено
А. Навальный
2022.05.05 17:08

Татьяна Фельгенгауэр. Война в Украине - продолжение политических репрессий в РФ

Денб победы на Антакальнисском кладбище
2022.05.05 16:05

Власти Вильнюса хотят убрать скульптуры советских солдат на Антакальнисском кладбище

Владимир Путин и Алина Кабаева
9
2022.05.06 08:40

Война в Украине. ЕС может ввести санкции против Алины Кабаевой и патриарха Кирилла

9
Европейский Союз
2022.05.05 14:56

ЕС запретит россиянам покупать недвижимость в Евросоюзе

Владимир Путин
2022.05.06 09:59

Путин извинился перед премьером Израиля за слова Лаврова о холокосте

Российская нефть
2022.05.06 08:33

Крейвис: позиция Венгрии по вопросу российской нефти неприемлема

Роман Протасевич и София Сапега
2022.05.06 11:26

Суд приговорил Софью Сапегу к шести годам тюрьмы

Юные футболисты (ассоциативное фото)
2022.05.06 09:39

Тренер спортивного клуба в Утене: литовские и украинские дети уже играют в футбол