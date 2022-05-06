Лукашенко: эта операция затянулась

Белорусский авторитарный руководитель Александр Лукашенко не ожидал, что "операция" России в Украине затянется. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью Associated Press.

"Хочу ещё раз подчеркнуть, я чувствую, что эта операция затянулась", – сказал Лукашенко во время беседы в Минске, заверив, что не знает, идут ли боевые действия по плану, как утверждает Россия, так как "недостаточно погружён в тему". Лукашенко подчёркивает, что сам он делает всё для того, чтобы остановить войну.



AP отмечает, что Лукашенко во время беседы не избегал использования слова "война", притом что российские власти называют вторжение в Украину "специальной военной операцией". Информагентство также пишет, что Лукашенко в целом одобряет решение Москвы начать вторжение, на которое, по его словам, "Россию спровоцировал Киев". Одновременно он высказался против применения в Украине ядерного оружия, но не может подтвердить, есть ли такие планы у президента Владимира Путина.

В среду на этой неделе белорусские власти объявили о внезапной проверке сил реагирования своей армии. Британская разведка позднее подтвердила, что белорусские сухопутные войска выходят из гарнизонов. Но в Лондоне подчеркивают, что это соответствует "сезонной норме" для мая и графику учений белорусской армии.

В интервью Associated Press Лукашенко заверил, что Беларусь никому не угрожает и угрожать не собирается. "Более того, и угрожать мы не можем: мы знаем, кто нам противостоит. Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе, абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно", – заключил Лукашенко, слова которого в интервью AP также приводит его пресс-служба.

После 24 февраля белорусские войска несколько раз приводились в состояние повышенной боеготовности. Неоднократно появлялись сообщения о том, что они могут присоединиться к наступлению российской армии. Тем не менее до сих пор белорусские военные непосредственного участия в войне против Украины не принимали.



Радио "Свобода"