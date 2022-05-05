Президент Польши в Вильнюсе: GIPL предотвратит шантаж России

Президент Польши Анджей Дуда, находящийся с визитом в Литве, считает газопровод, соединяющий Литву и Польшу, важным шагом, который не позволит России шантажировать государства из-за зависимости от российского газа.

«Сегодня этот трубопровод, эта связь между Польшей и Литвой является фактом, в то время, как Россия в очередной раз пыталась шантажировать нас газом», — сказал Дуда на церемонии открытия газопровода под Вильнюсом.

Он также сказал, что российская агрессия в Украине свидетельствует о необходимости предвидеть значительный ответ на такое поведение, который остановит Россию. По его словам, ограничение или приостановка поставок газа и нефти из России является наиболее важной частью дискуссии.

«Россия многие годы делала европейские страны зависимыми от своих природных ресурсов, мы много лет слышали в Европейском Союзе разговоры о том, что Россия — серьезный деловой партнер, мы слышали, что Россия — надежный и ответственный партнер, но, к сожалению, многие годы (оставались не услышанными – BNS) слова, «объясняющие, что такое «Газпром» на самом деле, — что это не обычная компания, работающая по правилам свободного рынка, к которым привыкла Европа», — сказал он.