"Нет России, была да вся вышла". Олег Тиньков попрощался со страной

Российский бизнесмен Олег Тиньков 3 мая опубликовал пост, в котором прощается с Россией. Бывший владелец "Тинькофф банка" рассказал, что у него "ничего не осталось в России" и что он "забирает из страны" бренды Tinkoff и La Datcha: он не хочет их "марать кровью русских солдат и жителей Украины".

"Я скажу так: "Ни один миллиард/миллион не стоит слезы ребенка! Я потерял все, но я не потерял Душу. Я не могу спокойно зарабатывать в стране, которая ведет войну с соседом, убивая мирных граждан и детей, мне не нужны никакие основания!" – написал бизнесмен.

Накануне Олег Тиньков рассказал в интервью газете New York Times, что продал свою долю в "Тинькофф банке" под давлением властей. Банкир утверждает, что на следующий день после опубликования поста в инстаграме (он выложил его 19 апреля), в котором он выступил с жесткой критикой военных действий российских властей в Украине, администрация президента России Владимира Путина связалась с менеджментом банка "Тинькофф" и пригрозила национализировать его, если Тиньков не разорвет с ним связи.

Пресс-служба банка тогда выпустила заявление о том, что Олег Тиньков "уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы Тинькофф", не работает в компании, "давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья".

Тем не менее на прошлой неделе 35% акций TCS Group Holding – головной структуры российской группы "Тинькофф" – у семьи Олега Тинькова купила группа "Интеррос" Владимира Потанина. Банк России одобрил сделку, ее параметры не раскрываются, однако сам бизнесмен заявил, что продал свою долю "за копейки". Тиньков назвал сделку "отчаянной распродажей, распродажей со скидкой", навязанной ему Кремлем.

Как утверждали источники "Коммерсанта", представители Тинькова еще во второй половине марта начали предлагать российским участникам финансового рынка его долю по цене $300 млн. По подсчетам РБК, с учетом стоимости акций TCS Group к моменту продажи, 35% Тинькова могли бы стоить $2,4 млрд.

В посте 3 мая Тиньков заявил: "Угрозы мне лично, человеку, который борется с тяжелейшим раком крови – лейкемией, – желание наказать всего лишь за мнение, мое честное мнение, говорит об окончательном расчеловечивании режима".

Свой пост Тиньков завершил сокращенной цитатой из "Горе от ума" Александра Грибоедова: "Сюда я больше не ездок. Пойду искать, где оскорбленному есть чувству уголок. Карету мне, карету".



"Настоящее время"