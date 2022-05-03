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2022.05.03 17:42

Спикер: инциденты в Приднестровье направлены на дестабилизацию ситуации

BNS2022.05.03 17:42
Приднестровье
Приднестровье / AP Photo

В условиях напряженности в поддерживаемом Россией сепаратистском регионе Молдовы Приднестровья председатель литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен заявила о поддержке Литвой Кишинева.

Во время онлайн-беседы со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу во вторник она также отметила, что недавние инциденты в регионе направлены на дестабилизацию ситуации с безопасностью.

"Молдавия - одна из стран "Восточного партнерства", которой Литва уделяет особое внимание. Мы понимаем, как война на Украине повлияла на Молдавию. Мы выражаем нашу поддержку суверенитету и территориальной целостности страны с признанными в международном масштабе границами и регионом Приднестровье, имеющим особый статус", - заявила Чмилите-Нильсен для пресс-релиза.

"Последние инциденты явно направлены на дестабилизацию общей ситуации с безопасностью", - сказала спикер Сейма.

По ее словам, Кремль "удержат от этого шага только победа Украины, санкции против России и обязательства Европейского союза в отношении стран Восточного соседства".

Спикер также поздравила Молдавию с подачей заявки на членство в ЕС и заполнением первого вопросника, подчеркнув, что Литва "последовательно поддерживает перспективу членства Молдовы в ЕС".

В ходе беседы глава Сейма проинформировала о предстоящем в конце мая визите спикеров парламентов Северных и Балтийских стран. Также обсуждалась ситуация с приемом украинских беженцев в Молдове и вопросы энергетической безопасности.

Поскольку Россия продолжает свое военное вторжение в Украину, Кишинев опасается, что действия могут переместиться в поддерживаемый Россией, но не признаваемый в международном масштабе сепаратистский регион Приднестровья.

# Литва# Война в Украине
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