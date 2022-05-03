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2022.05.03 13:03

Житель Таллинна получил 13 суток ареста за «Z» на окне

Новая газета – Балтия2022.05.03 13:03
Билборд с символом Z на Лиговском проспекте в Петербурге
Билборд с символом Z на Лиговском проспекте в Петербурге / EPA

Житель таллиннского района Ласнамяэ получил 13 суток ареста за выставленные в окне георгиевскую ленту, букву «Z» и лозунги, поддерживающие российское вторжение в Украину.

Жители района сообщили в полицию о мужчине, который с начала войны в Украине выставлял в окне российский флаг, георгиевские ленты и символ «Z».

Полицейские отправились на место с проверкой и обнаружили на окне надпись «З FOR RUƧƧIA». Патрульные пытались объяснить мужчине запрет на демонстрацию враждебной символики, но он не послушался и не убрал символы с окна.

Мужчину задержали в административном порядке. Суд приговорил его к 13 суткам ареста за демонстрацию в окне разжигающих ненависть символов. Жителя Таллинна отправили отбывать наказание прямо из зала суда.

«В нашем публичном пространстве нет места для выражения мнения подобным образом», — заявили в Пыхьяской префектуре полиции.

Ранее мужчина, нацарапавший «Z» на кафе в Тарту, получил семь дней ареста.
Демонстрация символики, связанной с агрессией иностранного государства, запрещена парламентом Эстонии.

Закон запрещает демонстрацию символики, используемой при совершении акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, с целью поддержки или оправдания таких действий. За нарушение грозят штрафы до 1200 евро или арест.

"Новая газета - Балтия"

# В мире# Война в Украине
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