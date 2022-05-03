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2022.05.03 15:20

Президент: Литва - за самые строгие санкции в отношении РФ

BNS, LRT.lt2022.05.03 15:20
Санкции в отношении России
Санкции в отношении России / Shutterstock.com

Литва поддержит самые строгие санкции в отношении России и приложит все усилия, чтобы убедить государства, которые в них сомневаются, заявил литовский президент Гитанас Науседа.

«Мы за строгие санкции, Литва всегда будет среди тех государств, которые предложат самые последовательные, самые жесткие санкции, и мы приложим все усилия, чтобы убедить сомневающихся или скептически настроенные государства», — заявил во вторник журналистам президент.

Так в ходе визита в Конституционный суд президент страны ответил на вопрос, какие предложения Литвы войдут в рассматриваемый Евросоюзом шестой пакет санкций против России.

Глава государства отказался от более детальных комментариев этого вопроса: «Если я прокомментирую этот вопрос, то основная цель моего визита — проблематика Конституционного суда — не будет достаточно освещена».

В понедельник иностранные СМИ сообщили, что Европейская Комиссия планирует поэтапно отказаться от импорта российской нефти в рамках шестого пакета санкций до конца этого года, а также исключить крупнейший российский коммерческий банк «Сбербанк» из международной системы межбанковских расчетов SWIFT.

# Литва# Война в Украине
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